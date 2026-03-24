Criza carburanților. Bolojan a anunțat că scumpirile nu pot evitate: Guvernul caută soluții

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că, în prezent, Guvernul caută soluții pentru a limita scumpirea carburanților, însă a menționat că aceste creșteri nu pot fi evitate și vor afecta atât statul, cât și cetățenii. „Este clar că cetățenii vor plăti un preț, va plăti și statul un preț”, a spus acesta, la un post TV.

Premierul a explicat de ce a fost amânată ședința de guvern privind declararea situației critice în sectorul produselor petroliere și ce măsuri sunt analizate pentru a limita impactul scumpirilor asupra populației. Bolojan a explicat că amânarea a fost cauzată de lipsa unui aviz din partea Consiliului Economic și Social, în condițiile în care patronatele au exprimat rezerve.

„Pe fondul discuțiilor legate de prețul carburanților, am pregătit acest prim proiect de ordonanță și astăzi CES-ul, care este un organism care trebuie să avizeze acest tip de proiecte, a amânat, practic, pronunțarea unei decizii, solicitându-ne să facem o întâlnire într-un Consiliu tripartit, la care să participe și patronatele”, a explicat acesta, la Euronews.

Bolojan a anunțat că discuțiile vor continua rapid, astfel încât actul normativ să fie adoptat în cel mai scurt timp. „Mâine, la ora 11, va fi un Consiliu tripartit, cu participarea guvernului, sindicatelor și patronatelor, iar de la ora 12.30 va fi acest CES, în așa fel încât să parcurgem procedura și mâine după-amiază sau cel târziu joi să putem adopta acest act normativ”, a declarat șeful Executivului.

De asemenea, premierul a explicat că scumpirile sunt determinate de contextul internațional, în special de tensiunile din zona Golfului Persic, care au dus la creșterea prețului petrolului. „Avem o creștere a prețurilor la țiței și la motorină, în principal de peste 50% sau de 70%, lucru care ne impactează și pe noi, impactează toate țările europene”, a spus acesta.

În acest context, Guvernul încearcă să limiteze creșterile de preț pentru consumatori, inclusiv prin reducerea adaosurilor comerciale: „Unul din punctele care limitează adaosurile care pot fi aplicate la combustibil propune reducerea acestora la jumătate, în așa fel încât să nu existe o posibilitate de creștere speculativă a prețurilor”.

„O reducere a marjei de adaos la jumătate i-ar putea duce pe unii comercianți în situația în care să nu-și poată acoperi costurile, ceea ce ar putea duce la o penurie de combustibil în anumite stații independente”, a spus Bolojan.

În ceea ce privește rolul statului, Bolojan a afirmat că și autoritățile vor suporta o parte din aceste costuri. „Statul român își va asuma partea lui de contribuție și niciun ban pe care l-am încasat suplimentar, de exemplu din TVA, nu va rămâne în pușculița statului”, a spus acesta.

Premierul a mai declarat că efectele crizei nu pot fi eliminate complet, însă pot fi împărțite mai echitabil între stat, companii și cetățeni. „Este clar că cetățenii vor plăti un preț, va plăti și statul un preț, pentru că orice se întâmplă pe piața globală a petrolului are un impact pe care nu îl putem evita”, a explicat acesta.