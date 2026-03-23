Alimentele care se vor scumpi cu până la 10%. Topul produselor vizate

Prețurile alimentelor ar putea înregistra creșteri semnificative până la sfârșitul anului, în contextul costurilor ridicate cu energia și transportul, a declarat Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR).

„În perioada următoare ne aşteptăm să avem creşteri mai mari pe produsele care au o componentă energetică mai mare. De exemplu, pâinea şi produsele de panificaţie au costuri energetice ridicate deoarece sunt coapte pe cuptoare electrice sau pe gaz, sunt transportate şi au volum mare şi preţ mic, ceea ce face ca factorul transport pe unitate să fie ridicat”, a arătat el.

Potrivit lui Feliciu Paraschiv, creșterile de preț vor varia în funcție de categorie. Pâinea și produsele de panificație ar putea înregistra majorări de aproximativ 8% până la finalul anului, în timp ce produsele lactate și mezelurile se vor scumpi între 8 și 10%.

Vicepreședintele ANCMMR a explicat că inflația ar putea începe să se tempereze în a doua jumătate a anului. Deși ținta BNR de 4-6% nu va fi probabil atinsă, o scădere a inflației ar putea stabiliza prețurile și permite o revenire lentă a economiei. El a precizat că acest proces va fi unul de durată.

Paraschiv a evidențiat și potențialele avantaje ale contextului economic actual. El a arătat că sectorul cărnii de pasăre înregistrează cea mai puternică evoluție, cu exporturi în creștere semnificativă în 2025, atât ca volum, cât și ca valoare.

În opinia sa, România ar putea deveni un jucător important pe această piață la nivel european, dacă va gestiona eficient oportunitățile existente. Totodată, acesta consideră că economia va trece printr-un proces treptat de adaptare, iar companiile își vor ajusta activitatea și costurile în funcție de noile condiții.

Prețurile carburanților continuă să crească, iar în marile orașe, inclusiv în București, tarifele la pompă se apropie de niveluri record. În acest context, economiștii avertizează că trendul ascendent ar putea continua și în perioada următoare.

În prezent, benzina standard se vinde între 9,13 și 9,26 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns între 9,82 și 9,97 lei pe litru. Diferențele de preț între stațiile de distribuție sunt reduse, semn că marile rețele au aliniat tarifele la un nivel ridicat. Astfel, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 460 de lei pentru benzină și aproape 490 de lei pentru motorină.

Scumpirile sunt puse pe seama tensiunilor internaționale și a dependenței României de importuri, în special în cazul motorinei, ceea ce menține presiunea asupra prețurilor.