Val nou de scumpiri la carburanți. Motorina ar putea crește cu până la 3 lei

Republica Moldova. Prețul motorinei ar putea continua să crească în perioada următoare, cu până la 2–3 lei pe litru, dacă nivelul ridicat al cotațiilor internaționale se menține. Autoritățile din domeniul energetic avertizează că Republica Moldova resimte direct aceste fluctuații, în condițiile în care depinde integral de importurile de produse petroliere finite.

Chiar dacă țara nu importă carburanți din Orientul Mijlociu, prețurile locale sunt influențate de evoluțiile de pe piețele globale, reflectate în contractele de achiziție a produselor petroliere.

În cadrul audierilor organizate de Comisia parlamentară economie, buget și finanțe, reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) au explicat că prețurile externe la motorină au înregistrat o creștere abruptă în ultimele săptămâni.

„Practic, cotațiile au oscilat de la aproape 700 de dolari la începutul lunii februarie, 750 de dolari la 26 februarie, înainte de începerea războiului, până la 1.300 de dolari în momentul față. Deci, au crescut cu aproape 60%”, a declarat Alexei Taran.

Potrivit ANRE, pentru Republica Moldova contează în special cotațiile Platts pentru benzină și motorină, nu doar prețul petrolului Brent, frecvent invocat în spațiul public. Acestea reflectă mai fidel costul real al produselor finite care ajung pe piața locală.

Autoritatea de reglementare explică faptul că mecanismul actual de plafonare a prețurilor atenuează impactul imediat al șocurilor externe. Prețurile maxime sunt calculate în baza mediei cotațiilor din ultimele 14 zile, ceea ce introduce o anumită întârziere în ajustarea lor.

„Imediat la începutul războiului, cotățiile au sărit foarte mult, pe când la noi prețul a avut o inerție de câteva zile, pentru că în calcul încă erau cota de până la război. Asta nu înseamnă că nu vom resimți.”

Reprezentanții ANRE avertizează că, dacă nivelul actual al cotațiilor se menține, scumpirile vor continua să fie resimțite la pompă în perioada următoare.

„Dacă se menține prețul mai departe de la 1.300, noi deja suntem cu media la 1.000-1.100. Asta înseamnă să ajungem din următorul nivel acela de preț. Dacă se menține, nu va fi o dublare, va fi o creștere de câțiva lei, 2-3 lei”, a declarat directorul ANRE.

Chiar și în cazul unei stabilizări a pieței externe, prețurile din Republica Moldova ar putea continua să crească încă trei-patru zile, din cauza efectului de inerție din formula de calcul.

Pe partea de aprovizionare, autoritățile susțin că, în prezent, nu există o penurie de motorină la nivel național. Stocurile existente ar acoperi aproximativ 13 zile de consum.

„Nu putem spune că, în acest moment, suntem într-o criză de motorină la nivel de țară. Este prematur. De ce? Pentru că inclusiv în 2022, când a început războiul în Ucraina, nu am operat cu trei, patru, maximum cinci zile nivel de stoc. În prezent avem 13 zile de stoc, ceea ce este, cumva, controlabil”, a spus Taran.

Cu toate acestea, consumul a crescut semnificativ în ultimele zile. Dacă în mod obișnuit vânzările se situau între 1.500 și 2.000 de tone pe zi, după 3 martie acestea au ajuns la aproximativ 4.000 de tone zilnic.

Potrivit ANRE, această creștere este determinată în mare parte de achizițiile în recipiente mari, ceea ce a dus la o presiune suplimentară asupra stocurilor disponibile în stațiile PECO.

Autoritățile avertizează că unul dintre principalele riscuri nu este doar scumpirea, ci și menținerea unei presiuni artificiale asupra stocurilor, generată de cumpărări excesive.

În acest context, Guvernul a intervenit cu măsuri precum restricții la export și limitarea alimentării în recipiente de peste 20 de litri.

Potrivit ANRE, aceste decizii ar trebui să reducă presiunea asupra stațiilor de alimentare și să permită refacerea mai rapidă a stocurilor, fără a afecta aprovizionarea curentă a economiei.

Totuși, există și factori externi care nu pot fi controlați. Un eventual scenariu în care statele de unde Republica Moldova importă carburanți ar impune restricții sau ar prioritiza piețele interne ar putea complica situația.

Potrivit prețurilor maxime stabilite de ANRE pentru 20 martie, un litru de benzină COR 95 va costa 28,03 lei, cu 47 de bani mai mult decât în ziua precedentă, iar motorina standard va ajunge la 28,63 lei pe litru, în creștere cu 61 de bani.

De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, carburanții s-au scumpit accentuat și în Republica Moldova. În mai puțin de trei săptămâni, prețul motorinei a crescut cu aproape 8 lei pe litru, iar cel al benzinei cu peste 4 lei.

Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți ar putea genera un val de scumpiri în întreaga economie. Expertul economic Oleg Verejan avertizează că impactul nu se va limita doar la transport, ci va afecta și prețurile alimentelor, produselor nealimentare și serviciilor.

Potrivit acestuia, experiența ultimilor 15 ani arată că fiecare majorare a prețurilor la carburanți produce efecte în lanț asupra economiei. Autoritățile estimează deja o creștere a inflației de aproximativ 3,5%.