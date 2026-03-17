Stocuri critice de motorină în Republica Moldova. Rezervele acoperă puțin peste 9 zile de consum

Republica Moldova. Piața carburanților din Republica Moldova traversează o perioadă tensionată, marcată simultan de scumpiri accelerate la pompă și de reducerea stocurilor, în special la motorină. Datele oficiale arată că rezervele disponibile pentru acest tip de combustibil acoperă în prezent puțin peste 9 zile de consum, ceea ce ridică semne de întrebare privind stabilitatea aprovizionării pe termen scurt.

Luni, 16 martie, în Republica Moldova au fost importate aproape 2200 de tone de benzină și circa 2150 de tone de motorină. Livrările au fost realizate prin mai multe rute logistice, inclusiv prin Portul Internațional Liber Giurgiulești, dar și prin punctele vamale Leușeni și Ungheni, utilizând transport auto și feroviar.

În urma acestor importuri, stocurile totale au ajuns să acopere aproximativ 21 de zile de consum pentru benzină, 16 zile pentru gaz petrolier lichefiat (GPL) și puțin peste 9 zile pentru motorină — cel mai vulnerabil segment în acest moment.

„Importurile au fost realizate atât prin Portul Internațional Liber Giurgiulești, cât și cu cisterne auto și feroviare prin punctele vamale Leușeni și Ungheni. Astfel, stocurile au constituit 21 de zile de consum pentru benzină, 16 zile pentru gaz petrolier lichefiat (GPL) și peste npuă zile de consum pentru motorină”, a anunțat astăzi Ministerul Energiei.

Între timp, prețurile carburanților continuă să crească vertiginos în a treia săptămână a războiului din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de miercuri, 18 martie 2026.

Astfel, benzina se va scumpi cu 46 de bani, iar motorina cu 60 de bani. Un litru de benzină va fi comercializat cu 27 de lei și 18 bani, iar motorina va ajunge la 27 de lei și 65 de bani la pompă.

Datele publicate de ANRE pe 17 martie arată o creștere rapidă a prețurilor: benzina a urcat de la 23,75 lei la 27,18 lei per litru, iar motorina de la 20,72 lei la 27,65 lei — o majorare de aproape 7 lei pentru fiecare litru.

Potrivit datelor Serviciul Vamal al Republicii Moldova, în perioada 2–15 martie au fost importate aproximativ 26,7 mii de tone de motorină, în creștere cu aproape 15,76% față de intervalul 16 februarie – 1 martie, când volumul a fost de circa 23,1 mii de tone.

În schimb, importurile de benzină au scăzut semnificativ, de la aproximativ 9,04 mii de tone la 6,69 mii de tone, ceea ce reprezintă o reducere de aproape 26%.

Datele zilnice indică fluctuații importante. În cazul motorinei, în perioada 2–15 martie au fost înregistrate mai multe zile cu livrări de peste 2.000 de tone, inclusiv vârfuri de 3,5 mii de tone pe 12 martie și circa 3,4 mii de tone pe 13 martie. Prin comparație, în intervalul anterior, valorile au fost în general mai reduse.

Pentru benzină, livrările zilnice din perioada recentă s-au situat în majoritate sub 600 de tone, cu exemple precum 131 de tone pe 8 martie sau 159 de tone pe 15 martie. În perioada precedentă, au fost înregistrate frecvent volume mai mari, inclusiv un vârf de 2.348 de tone pe 23 februarie.

Evoluțiile de pe piața carburanților sunt strâns legate de situația internațională. După reizbucnirea conflictului pe 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului, iar Teheranul a răspuns militar, piețele energetice au reacționat imediat.

Creșterea prețului petrolului la nivel global, alimentată inclusiv de riscurile legate de transportul prin Strâmtoarea Ormuz, a dus la scumpiri accelerate și în Republica Moldova.

Pe fondul acestor evoluții, autoritățile de la Chișinău au instituit, la începutul lunii martie, stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, până la începutul lunii mai.

Guvernul a precizat că măsura are caracter preventiv și că aprovizionarea nu este, în acest moment, întreruptă, stocurile existente acoperind cel puțin 30 de zile de consum pentru anumite produse.

Printre măsurile adoptate se numără limitarea exportului de produse petroliere din Portul Giurgiulești, permis doar dacă sunt asigurate stocurile minime interne, interzicerea reexportului carburanților importați anterior, precum și monitorizarea strictă a rezervelor.

În acest context, autoritățile fac apel la responsabilitate din partea consumatorilor, îndemnând populația să utilizeze rațional produsele petroliere și să evite achizițiile excesive.