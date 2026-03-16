Prețul motorinei și al benzinei continuă să crească în Republica Moldova. Consumatorii pot verifica prețul și cantitatea de carburanți online

Republica Moldova. Prețurile la carburanți continuă să crească în Republica Moldova, în contextul tensiunilor și instabilității de pe piețele energetice internaționale, generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Scumpirile vor fi resimțite și marți, 17 martie, când atât motorina, cât și benzina vor înregistra noi majorări semnificative.

Potrivit prețurilor plafon stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), pentru ziua de 17 martie, motorina se va scumpi cu 81 de bani și va ajunge să coste 27,05 lei pentru un litru. În același timp, benzina se va majora cu 50 de bani, iar prețul maxim va ajunge la 26,72 lei pentru un litru.

Datele prezentate de ANRE arată că, din totalul celor 590 de stații PECO existente în Republica Moldova, toate dispun de benzină, iar 532 dintre acestea au în stoc și motorină. Consumatorii pot verifica în timp real prețurile și disponibilitatea carburanților pentru fiecare stație din țară pe platforma ecarburanti.anre.md, unde sunt publicate informații actualizate despre piața produselor petroliere. Aplicația este disponibilă și pe Google Play și App Store.

Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a precizat că scumpirile sunt determinate în principal de evoluțiile de pe piața internațională a petrolului.

„Amintesc că în Republica Moldova, prețurile maxime la benzina și motorina standard sunt stabilite în baza mediei cotațiilor din ultimele 14 zile de pe piața internațională, cunoscută drept cotația Platts. Îndemnăm toți șoferii să achiziționeze în mod rațional carburanții”, a declarat Radu Marian, cu referire la datele oferite de ANRE.

Potrivit deputatului, autoritățile monitorizează constant evoluțiile de pe piața internațională și situația stocurilor interne.

„În prezent există stocuri suficiente pentru consumul intern, iar instituțiile responsabile urmăresc atent evoluția prețurilor și a livrărilor pentru a evita eventuale probleme de aprovizionare”, a mai spus Marian.

Scumpirile actuale vin pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. De la reizbucnirea conflictului în această regiune, pe 28 februarie, prețul motorinei în Republica Moldova a crescut cu aproximativ 6,31 lei pentru un litru, iar benzina s-a scumpit cu peste 2,7 lei.

Experții explică faptul că situațiile în care motorina devine mai scumpă decât benzina sunt relativ rare și apar în special în perioade de criză energetică sau de deficit pe piață.

Expertul economic Veaceslav Ioniță spune că, în mod normal, motorina este mai ieftină decât benzina deoarece are o povară fiscală mai mică. Totuși, în perioadele de criză, cererea mare și deficitul de pe piața europeană pot inversa această situație.

„În medie, în acest an, un litru de motorină are o impozitare cu 4.2 lei mai puțin decât benzină. Deci, în diferența de preț este, în mare parte, din cauza că impozitele la motorină sunt mai mici decât la benzină. În primul rând, ține de consum. Motorina tradițională este consumată de industrie, de economie, iar benzina de gospodăriile casnice. Mai simplu spus, motorina este folosită de transportul public, agricultori, inclusiv în energetică, în încălzire, iar benzină, de persoane private care se folosesc de autoturisme. În condițiile în care cresc brusc prețurile, oamenii mai țin mașinile acasă, însă transportul public și agricultori nu pot sta acasă”, a declarat Ioniță.

Expertul mai explică faptul că, deși din petrol se produc cantități aproximativ egale de benzină și motorină, consumul de motorină în Europa este mult mai mare. Din acest motiv, pe piața europeană există un deficit constant de motorină și un surplus de benzină.

Situația s-a agravat după anul 2022, când Uniunea Europeană a renunțat la importurile de motorină din Federația Rusă, care anterior acopereau aproape jumătate din deficitul european. În același timp, problemele logistice și conflictele din unele regiuni producătoare au complicat și mai mult aprovizionarea.

Ioniță susține că fenomenul în care motorina ajunge să fie mai scumpă decât benzina a fost observat pentru prima dată în Republica Moldova în anul 2022, iar situația actuală reprezintă deja a treia astfel de perioadă.

„Deci, noi consumăm foarte multă motorină, consumăm foarte puțină benzină, producem plus-minus egal și continentul european anual are două probleme majore - deficit cronic de motorină și surplus cronic de benzină. Acest lucru este gestionat relativ bine în perioadele liniștite, în perioada de criză, din păcate, nu poate fi gestionat și noi ne confruntăm cu problema pe care deja o știți - prețuri exagerate la motorină și, în unele cazuri, chiar și deficit de motorină”, a conchis expertul.

În acest context, autoritățile au instituit, începând cu 4 martie, stare de alertă națională în sectorul energetic pentru o perioadă de două luni.

Printre principalele măsuri adoptate se numără restricționarea exporturilor de produse petroliere din Portul Giurgiulești, condiționată de menținerea stocurilor de siguranță pentru piața internă, precum și interzicerea reexportului de carburanți care au fost anterior importați în Republica Moldova.

Autoritățile dau asigurări că, în prezent, piața internă dispune de carburanți suficienți pentru a acoperi consumul pentru cel puțin 14 zile și subliniază că evoluția prețurilor depinde în mare măsură de situația de pe piețele energetice internaționale.