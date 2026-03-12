Scumpirea carburanților și reacțiile politice. Ceban reclamă lipsa motorinei, Grosu îl trimite să se ocupe de gropi

Republica Moldova. Prețurile carburanților continuă să crească în Republica Moldova pe fondul tensiunilor de pe piața internațională a petrolului, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. În paralel, situația a generat și schimburi de replici dure între autorități și opoziția din administrația locală, după ce primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a acuzat o presupusă lipsă de motorină la mai multe stații PECO.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri plafon pentru ziua de vineri, 13 martie 2026. Potrivit instituției, benzina se va scumpi cu 33 de bani pe litru, iar motorina cu 64 de bani.

Astfel, un litru de benzină va ajunge să fie comercializat la pompă cu 25 de lei și 80 de bani, în timp ce prețul motorinei va urca până la 25 de lei și 47 de bani pentru un litru.

Creșterea tarifelor vine în a doua săptămână de la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a provocat fluctuații importante pe piața globală a petrolului și a dus la scumpiri în mai multe state.

În acest context, primarul capitalei, Ion Ceban, a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care susține că nu a găsit motorină la aproximativ 20 de stații de alimentare din Chișinău. Edilul a acuzat guvernarea că nu spune adevărul despre situația reală din piață.

„Guvernarea ne are de proști! Am fost la vreo 20 de stații, nu am găsit motorină, deși ni se spune că motorină este. Ni s-a spus la TV că vin șoferii din Tokyo să se alimenteze. Iată că nu au cu ce se alimenta moldovenii”, a declarat Ceban în mesajul video.

Afirmațiile primarului au fost respinse de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a declarat că stocurile de combustibil existente sunt suficiente și că nu există motive de panică.

„Am vorbit personal cu directorul ANRE, noi avem stocuri pe 14-15 zile. Sunt mai mari decât până la război”, a declarat Grosu înaintea ședinței Parlamentului.

Totodată, șeful Legislativului a sugerat că problema invocată de Ceban ar putea fi legată de modul în care unele stații își gestionează aprovizionarea.

Potrivit lui Grosu, există companii petroliere care importă direct carburanți și altele care cumpără combustibil de la aceste firme, ceea ce poate crea uneori blocaje temporare în distribuție.

În replică la declarațiile primarului, Igor Grosu l-a îndemnat pe Ion Ceban să se concentreze asupra problemelor din capitală.

„Porțile Orașului s-au transformat în borțile orașului. Trebuie să se transforme înapoi în Porțile Orașului. Cu asta trebuie să se ocupe”, a spus Grosu.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că aprovizionarea cu carburanți continuă fără întreruperi, iar autoritățile monitorizează permanent situația.

Potrivit datelor prezentate, în cursul zilei au fost importate prin Portul Internațional Liber Giurgiulești aproximativ 180 de tone de benzină și 1.500 de tone de motorină.

În același timp, prin postul vamal Leușeni au intrat în țară 586 de tone de benzină și 1.566 de tone de motorină.

Operatorii și depozitele din Portul Internațional Liber Giurgiulești dispun, de asemenea, de stocuri importante de carburanți.

Conform Ministerului Energiei, rezervele de benzină existente ar putea acoperi aproximativ 22 de zile de consum, în timp ce stocurile de motorină sunt suficiente pentru circa 12 zile.

Autoritățile subliniază că piața globală a petrolului este afectată direct de conflictul din Orientul Mijlociu, ceea ce se reflectă inevitabil și în prețurile din Republica Moldova.

În acest context, Guvernul a instituit starea de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie.

Măsura permite Serviciului Vamal să autorizeze exportul sau reexportul produselor petroliere din Portul Internațional Liber Giurgiulești doar dacă stocurile existente depășesc anumite praguri: cel puțin opt mii de tone pentru benzină și 25 de mii de tone pentru motorină.