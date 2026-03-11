Scumpirile la carburanți lovesc agricultura. Statul pregătește compensații de 140 de milioane de lei

Măsura este analizată de Guvern în contextul creșterilor în lanț ale prețurilor la carburanți, generate de tensiunile și războiul din Orientul Mijlociu, care au dus la majorarea cotațiilor petrolului pe piețele internaționale.

Potrivit ministrei, mecanismul de sprijin ar urma să acopere aproximativ 40% din consumul anual de motorină al fermierilor, ceea ce ar permite asigurarea unui minim necesar pentru perioada critică a lucrărilor agricole de primăvară.

„Am solicitat 140 de milioane, vedem cât putem obține ca sumă, dar formula este 40% din anualul consumat de motorină. Respectiv, luna martie până în mai avem principalele lucrări agricole și din acest considerent am operat cu acest procent ca să asigurăm minimul necesar. Că e mult, că e puțin, mereu nu este loc de mai mult. Reieșim din posibilitățile actuale ale Guvernului”, a declarat ministra Agriculturii.

Pe lângă compensarea accizei la motorină, Guvernul analizează și alocarea a aproximativ 200 de milioane de lei pentru rambursarea TVA-ului fermierilor.

Potrivit autorităților, mecanismul de restituire a TVA există deja, însă procedura este una complicată și de durată. Din acest motiv, executivul intenționează să simplifice procesul și să accelereze rambursarea banilor către agricultori.

Ministrul Finanțelor a declarat că suma solicitată pentru compensarea motorinei ar putea acoperi necesitățile fermierilor pentru sezonul agricol de primăvară. În același timp, Guvernul va veni în Parlament cu o propunere pentru extinderea mecanismului de restituire a TVA.

„Pentru sezonul de primăvară, cred că aceasta corespunde necesităților. Venim chiar astăzi cu o propunere către colegii din Parlament de a extinde aplicabilitatea și perioada de restituire a TVA pentru agricultori. Obiectivul nostru este să ajungem să restituim în agricultură până la 90% din acciză; sper să putem face asta spre anul viitor, și să facem TVA-ul funcțional, să fie instituit nu doar ocazional și nu doar de urgență”, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.

Anunțul privind sprijinul pentru agricultori vine în contextul unei creșteri accentuate a prețurilor la carburanți în Republica Moldova. În ultimele două săptămâni, benzina și motorina s-au scumpit semnificativ, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al creșterii prețului petrolului pe piețele internaționale.

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), reluarea conflictului din Iran a dus la o majorare importantă a cotațiilor pentru produsele petroliere. Astfel, prețul motorinei a crescut cu aproximativ 50%, iar cel al benzinei cu circa 23%.

Pentru ziua de 12 martie 2026, ANRE a anunțat noi scumpiri: benzina se va majora cu 27 de bani, iar motorina cu 53 de bani. În aceste condiții, un litru de benzină va costa 25 de lei și 47 de bani, iar motorina va ajunge la 24 de lei și 83 de bani la pompă.

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că autoritățile monitorizează atent evoluțiile legate de conflictul din Orientul Mijlociu, însă deocamdată nu se ia în calcul instituirea unei stări de urgență în sectorul energetic.

„Deocamdată nu considerăm să trecem la un alt nivel de urgență. Analizând toate zilele, de când s-a început războiul, luam deciziile pe datele concrete. Acum există informații că prețurile petroliere la noi sunt cele mai joase, iar șoferii din țările vecine ar veni la noi pentru a se alimenta. Noi avem rezerve suficiente, avem benzină pentru 23 de zile și motorină pentru aproximativ două săptămâni”, a declarat premierul.

Și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că stocurile de produse petroliere existente în prezent în Republica Moldova sunt suficiente pentru a acoperi necesarul pieței.

Potrivit acestuia, rezervele de benzină existente atât în depozitele petroliștilor, cât și în Portul Internațional Liber Giurgiulești sunt suficiente pentru aproximativ 20 de zile, iar cele de motorină pentru aproximativ două săptămâni.

Ministrul a prezentat și date privind importurile recente de combustibil. Astfel, pe 9 martie, prin Portul Internațional Liber Giurgiulești au fost importate aproximativ 190 de tone de benzină și 760 de tone de motorină, iar prin punctul vamal Leușeni au intrat 240 de tone de benzină și 560 de tone de motorină.

Pe 10 martie, importatorii au adus în țară 450 de tone de benzină și 900 de tone de motorină, iar prin postul vamal Leușeni au mai intrat 300 de tone de benzină și 800 de tone de motorină.

„Observăm o tendință de creștere a importurilor. Combustibili sunt în piața regională și aduc mai mult combustibil pentru a compensa acel consum sporit de combustibil care se observă pe piață în ultimele zile”, a declarat Dorin Junghietu.

Autoritățile spun că mecanismul de plafonare a prețurilor la carburanți aplicat în Republica Moldova a contribuit la evitarea unor creșteri mult mai mari.

Potrivit ministrului Energiei, în alte state europene scumpirile au fost mult mai pronunțate: în Italia și Germania prețurile au crescut cu aproximativ 20%, iar în Ucraina majorarea a fost de 17–18%.

„În Republica Moldova acea creștere de 1,4 lei la benzină și 3,5 lei la motorină observată în ultimele două săptămâni nu a fost una accentuată. R. Moldova face parte din grupul de state care au un mecanism de plafonare a prețurilor. Aproximativ 40% dintre state folosesc un astfel de mecanism, în timp ce majoritatea, cum sunt SUA sau țările din vestul Europei – au piața complet liberă”, a explicat Dorin Junghietu.

În spațiul online au apărut și informații potrivit cărora unele benzinării ar fi rămas fără carburanți sau ar limita cantitățile vândute șoferilor. Ministrul Energiei a declarat însă că ar fi vorba doar despre cazuri izolate.

„Cred că vorbim de o rețea PECO care are cinci benzinării. Importatorii și operatorii mari de combustibil nu au avut probleme și nu au introdus limitări autoimpuse sau impuse prin decizii de Guvern pentru vânzarea combustibilului. Sunt probabil niște probleme punctuale”, a precizat Dorin Junghietu.

În contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al incertitudinilor de pe piața energetică, Guvernul Republicii Moldova a instituit pe 4 martie 2026 o stare de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile.

Autoritățile au precizat că măsura este una de prevenție și are scopul de a proteja consumul intern și de a menține stabilitatea sistemului energetic al țării. În același timp, executivul analizează mai multe instrumente de sprijin pentru agenții economici și pentru agricultori, care sunt printre cei mai afectați de scumpirea carburanților.