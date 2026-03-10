Scumpiri fără oprire la benzină și motorină în Republica Moldova, în ciuda reducerii cotațiilor internaționale

Republica Moldova. Deși prețul petrolului a înregistrat marți o scădere de peste 6% pe piețele internaționale, carburanții din Republica Moldova continuă să se scumpească vertiginos. Benzina și motorina ating noi praguri istorice, afectând direct buzunarele șoferilor și costurile transportului de mărfuri, iar autoritățile spun că evoluțiile de pe piața globală a petrolului se reflectă imediat în prețurile interne.

În ciuda scăderii prețului petrolului la bursă, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noi prețuri maxime pentru 11 martie. Benzina COR 95 va putea fi vândută cu cel mult 25,2 lei pe litru, cu 38 de bani mai mult decât în ziua precedentă, iar motorina standard va ajunge la 24,3 lei pe litru, după o scumpire de 71 de bani.

În mai puțin de două săptămâni, motorina s-a scumpit cu 3,6 lei pe litru, iar benzina a depășit pragul de 25 de lei. Majorările vin după o serie de creșteri consecutive, iar autoritățile explică că evoluțiile de pe piața globală a petrolului se reflectă direct în prețurile carburanților din țară.

Prețurile la petrol continuă să crească vertiginos pe piața internațională, fapt care va duce inevitabil la un maraton de creștere a prețurilor la benzinăriile din țara noastră în această săptămână, a afirmat expertul în politici economice de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, Veaceslav Ioniță. Cu toate acestea, prețul la motorină încă nu a atins recordul de peste 32 de lei per litru din anul 2022.

Creșterea prețurilor la motorină este mai gravă decât creșterea prețurilor la benzină, pentru că afectează direct lucrările de primăvară ale agricultorilor, de care depinde creșterea economică a Republicii Moldova.

„Prețurile au crescut deja cu peste 25%, mă tem că vor mai crește. Nu m-aș mira să ajungem la 30 - 35%. Ce poate face Guvernul? Să găsească un mecanism de restituire a accizei la motorină. Dacă nu una pe bază permanentă, cel puțin accizele achitate în prima jumătate a anului 2026 să fie restituite agricultorilor”, a precizat Ioniță.

Cotațiile petrolului Brent au scăzut marți cu 6,51 dolari, sau 6,6%, până la 92,45 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a coborât cu 6,12 dolari, ajungând la 88,65 dolari pe baril. Scăderea de marți vine după ce prețurile petrolului depășiseră recent pragul de 100 de dolari pe baril, atingând maxime de peste patru ani: luni, Brent a urcat până la 119,50 dolari pe baril, iar WTI la 119,48 dolari.

Declarațiile președintelui american Donald Trump au influențat piața. El a afirmat că războiul cu Iranul este aproape încheiat și că operațiunile militare avansează mai rapid decât estimările inițiale. În același timp, liderul de la Casa Albă a amenințat că Iranul „va fi lovit de douăzeci de ori mai puternic” dacă va bloca tranzitul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

Prețul petrolului a depășit duminică 100 de dolari pe baril, pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Investitorii sunt preocupați de posibilitatea ca tensiunile din Iran să ducă la restricții prelungite asupra livrărilor de carburanți din Orientul Mijlociu.