Trump despre războiul din Iran: Am câștigat deja în multe feluri, dar nu suficient. Cum răspund Gardienii Revoluției. Live text

Unii dintre consilierii președintelui american Donald Trump l-ar fi îndemnat în privat să formuleze public un plan de ieșire din războiul din Iran, relatează The Wall Street Journal, citând surse anonime. Consilierii ar dori ca acesta să susțină că armata și-a atins în mare măsură obiectivele pentru război, mai susține WSJ.

Deși oficialii americani au oferit uneori liste variate de obiective ale războiului, acestea au fost în general distrugerea programului de rachete al Iranului, distrugerea marinei sale, oprirea sprijinului Iranului pentru intermediari regionali și blocarea obținerii unei arme nucleare de către Iran.

Afirmațiile WSJ au fost însă respinse cu vehemență de secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Această poveste este plină de prostii din surse anonime care, pot garanta, nu au fost în aceeași cameră cu președintele Trump. Consilierii principali ai președintelui sunt concentrați non-stop pe asigurarea faptului că Operațiunea Epic Fury continuă să fie un succes extraordinar, iar sfârșitul acestor operațiuni va fi decis în cele din urmă de comandantul șef”, spune Leavitt.

WSJ a susținut că unii dintre consilierii lui Trump l-ar fi avertizat că un război prelungit îi va eroda sprijinul, chiar dacă Republicanii susțin în mare măsură atacurile împotriva Iranului deocamdată. Consilierii îngrijorați ar fi primit apeluri de la Republicani care și-ar fi exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce va însemna războiul pentru viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului, ma spune WSJ.

În consecință, consilierii ar fi stabilit că au nevoie de un plan de mesaje publice mai agresiv pentru a promova războiul pe fondul creșterii prețurilor la benzină, mai spune publicația. „Marea majoritate a americanilor susțin încetarea amenințării reprezentate de regimul iranian și susțin uciderea teroriștilor, iar asta este ceea ce președintele Trump va realiza”, spune Leavitt ca răspuns la articolul WSJ.

Ziarul a mai scris, citând aceleași persoane anonime, că președintele ar fi surprins că Iranul nu a capitulat în contextul atacurilor americane și israeliene.

Dar oficialii administrației au declarat că este puțin probabil ca războiul să se încheie atâta timp cât Iranul continuă să atace țările din regiune și atâta timp cât Israelul dorește să continue să atace ținte din Iran. Trump nu va înceta lupta până nu va putea revendica o victorie satisfăcătoare, mai ales când SUA au un avantaj militar, a declarat un oficial de rang înalt din administrație pentru WSJ.

Gruparea teroristă Hezbollah, susținută de Iran, a lansat obuze de artilerie în Siria, din Liban, în noaptea de luni până marți, relatează presa de stat siriană, pe fondul conflictului continuu cu Israelul.

Oficialii armatei siriene au declarat că obuzele de artilerie trase din Liban au aterizat în apropierea orașului Serghaya, la vest de Damasc, relatează agenția de știri de stat SANA.

Armata a acuzat Hezbollah că vizează pozițiile armatei siriene, declarând agenției de știri că a observat întăriri Hezbollah la granița siriano-libaneză.

„Armata arabă siriană nu va tolera nicio agresiune care vizează Siria”, spune armata într-un comunicat către SANA.

Teroriștii Hezbollah au oferit sprijin militar fostului președinte sirian Bashar al-Assad, care a fost înlăturat în decembrie 2024 de o coaliție islamistă ostilă mișcării șiite pro-iraniene.

De atunci, rutele sale de aprovizionare din Siria au fost întrerupte, iar autoritățile libaneze și siriene încearcă să combată contrabanda peste granița poroasă dintre cele două țări.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran declară că va „determina sfârșitul războiului” din Orientul Mijlociu, după ce președintele american Donald Trump a declarat că conflictul se va încheia „în curând”.

„Noi suntem cei care vom determina sfârșitul războiului”, afirmă IRGC într-un comunicat.

„Ecuațiile și statutul viitor al regiunii sunt acum în mâinile forțelor noastre armate; forțele americane nu vor pune capăt războiului”, adaugă comunicatul.

IRGC declară că Teheranul nu va permite exportul „niciunui litru de petrol” din regiune dacă atacurile americane și israeliene continuă.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a vorbit luni la telefon cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, după ce o rachetă iraniană a fost interceptată în spațiul aerian al Turciei.

„Republica Islamică Iran și-a declarat întotdeauna disponibilitatea de a reduce tensiunile din regiune; cu condiția ca spațiul aerian, solul și apele vecinilor noștri să nu fie folosite pentru a ataca poporul iranian”, a declarat Pezeshkian într-un comunicat despre apel.

Racheta a fost a doua lansată din Iran care a fost doborâtă în spațiul aerian turc în cinci zile.

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus reporterilor că a avut o „conversație foarte bună” cu președintele rus Vladimir Putin despre Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu.

„Există o ură imensă între președintele Putin și președintele Zelenski. Se pare că nu reușesc să se înțeleagă, dar cred că a fost o conversație pozitivă pe acest subiect”, spune Trump.

Trump adaugă că Putin „vrea să fie de ajutor” în conflictul dintre Iran. „Am spus: «Ați putea fi mai de ajutor dacă ați termina războiul dintre Ucraina și Rusia. Asta ar fi mai de ajutor»”, le-a mai spus Trump reporterilor într-o conferință de presă la clubul său de golf din Florida.

Un consilier de politică externă al președintelui Rusiei a declarat luni că Putin a propus o idee pentru o „încheiere politică și diplomatică rapidă a conflictului iranian”.

Trump și-a exprimat recent consternarea cu privire la conflictul în curs dintre Rusia și Ucraina, care a început în urmă cu mai bine de patru ani.

A unsprezecea zi de război în Iran continuă cu lovituri de ambele părți, în timp ce o declarație a lui Trump a dus la scăderea abruptă a prețului petrolului, după creșterea masivă de luni, și a oferit și câteva lămuriri cu privire la planurile SUA în acest conflict, potrivit The Times of Israel.

Președintele SUA, Donald Trump, caracterizează războiul cu Iranul drept o „abatere pe termen scurt” de la agenda sa internă, menită să stimuleze economia, amintind din nou că conflictul în curs crește costurile pentru americanii de acasă.

„Am făcut o mică abatere pentru că am simțit că trebuie să facem asta pentru a scăpa de unii oameni”, a declarat Trump într-un discurs ținut la o strângere de fonduri pentru Congresul Republican din Florida, referindu-se la liderii Iranului.

El a adăugat că Iranul ar fi obținut o armă nucleară în termen de două săptămâni dacă SUA nu ar fi vizat siturile sale nucleare anul trecut.

Comentând operațiunile în curs, Trump spune: „Împreună cu partenerii noștri israelieni, zdrobim inamicul într-o demonstrație copleșitoare de abilități tehnice și forță militară. El a adăugat că capacitatea Iranului de drone și rachete este „complet demolată” și că 46 de nave ale marinei iraniene au fost scufundate.

„Liderii teroriști au dispărut sau numără minutele până când vor dispărea”, spune Trump, pe fondul speculațiilor că SUA și Israelul vor încerca să-l vizeze pe noul lider suprem ales al Iranului, Mojtaba Khamenei, după ce l-a ucis pe tatăl său, Ali, în atacul de deschidere al războiului.

„Am avut lideri și au dispărut. Au avut lideri noi și au dispărut. Și acum nimeni nu are nicio idee cine sunt oamenii care vor fi conducătorii țării... și nu vom ceda până când inamicul nu va fi învins total și decisiv”, spune Trump.

„Am câștigat deja în multe feluri, dar nu am câștigat suficient”, adaugă Trump.

Președintele american a amintit că s-a întâlnit cu părinții primelor victime americane ale războiului. „Toți mi-au spus un singur lucru: «asigură-te că câștigi»”. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu, în timpul războiului împotriva Hamas din Gaza, a spus că părinții soldaților căzuți i-au oferit mesaje aproape identice când i-a vizitat.

Trump spune că Iranul a fost „întotdeauna un nor negru care plutea deasupra - nu doar a Israelului, care urma să fie șters de pe pământ”, adăugând că Iranul „căuta să preia controlul asupra Orientului Mijlociu”.

Președintele SUA a lăudat asistența oferită de țările arabe care au fost vizate de represaliile Iranului pentru atacurile SUA și Israelului. „Ar fi putut merge de partea lor... [dar] au fost cu adevărat de partea noastră și ne-au ajutat. Au fost o forță mare.”

Trump a adăugat că presimțirea sa a fost că, dacă SUA și Israelul nu ar ataca, „în decurs de o săptămână, [Iranul] ne-ar ataca”, ca răspuns la speculațiile unor reprezentanți ai Pentagonului care au spus în Congresul SUA că nu dețin informații care să indice că Iranul plănuia să atace preventiv SUA.

Președintele american a refuzat să spună dacă l-a declarat pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, o țintă pentru atacuri. „Nu vreau să spun asta”. „Nu vreau să spun dacă o vom face sau nu, pentru că ar fi nepotrivit.” Cu toate acestea, el a recunoscut că nu este încurajat de ceea ce a auzit până acum despre noul lider.

„Credem că va duce la aceeași problemă pentru țară. Așa că am fost dezamăgit să văd alegerea lor”, spune Trump.

Întrebat dacă ar dori ca liderul Iranului să fie cineva din interiorul sau din afara țării, Trump a răspuns că „îi place ideea de relații interne”, deoarece „a funcționat bine” în Venezuela.

El a dat exemplul Irakului, au existat încercări de a se curăța complet țara, ceea ce a dus la ascensiunea ISIS. „Nu vrem asta.”

Trump l-a respins din nou pe fiul șahului pre-revoluționar al Iranului, deoarece acesta nu a mai fost în țară de zeci de ani. „Avem o formulă care a fost foarte bună până acum și cred că va continua să fie bună”, a adăugat Trump, susținând aparent ideea de a găsi pe cineva din interiorul regimului care să preia conducerea și să colaboreze cu SUA.

În ianuarie, Trump s-a angajat să ajute protestatarii iranieni care au fost împușcați în masă pentru că demonstrau împotriva regimului. Întrebat dacă i-ar trăda dacă ar face o înțelegere cu un nou lider al aceluiași regim, Trump a spus: „Mi-ar plăcea să-i ajut, dar trebuie să fie într-un sistem care le permite să fie ajutați, iar acum se află într-un sistem care permite doar eșecul.

Întrebat dacă el și vicepreședintele american JD Vance sunt de acord în ceea ce privește războiul, Trump a declarat că Vance, „din punct de vedere filosofic, a fost poate mai puțin entuziast”. „Dar a fost destul de entuziast, [și] am simțit că era ceva ce trebuia să facem”, adaugă Trump.

Președintele Trump a mai spus că SUA au amânat să vizeze anumite situri de producție de energie electrică din Iran, dar că va face acest lucru dacă Republica Islamică nu cooperează. „Am lăsat unele dintre cele mai importante ținte pentru mai târziu, în cazul în care va fi nevoie să o facem”, a spus el.

„Dacă vom lovi [acele ținte], va dura mulți ani până când vor fi reconstruite. [Țintele au] legătură cu producția de energie electrică și cu multe alte lucruri. Nu vrem să facem asta dacă nu este nevoie”, a spus Trump.

Devenind mai specific cu privire la momentul în care ar fi pregătit să vizeze siturile de producție de energie electrică, Trump a declarat: „Nu voi permite unui regim terorist să țină lumea ostatică și să încerce să oprească aprovizionarea cu petrol a globului. Dacă Iranul face ceva pentru a face asta, va fi lovit la un nivel mult mai puternic. Voi elimina acele ținte... pe care le-am menționat chiar înainte.”

„Îi vom elimina atât de repede [încât] nu își vor mai putea reveni niciodată. Dacă vor să joace acest joc, ar fi mai bine să nu-l joace”, spune Trump.

Care a adăugat că războiul va neutraliza amenințarea pe care Iranul o reprezintă pentru transportul maritim global și aprovizionarea cu petrol. „Rezultatul va fi o scădere a prețurilor la petrol, a prețurilor la petrol și gaze pentru familiile americane.”

„În timpul acestei scurte perturbări, Statele Unite oferă asigurare de risc politic oricăror petroliere care operează în Golf”, a mai anunțat Trump, adăugând că SUA renunță, de asemenea, la anumite sancțiuni legate de petrol pentru a reduce prețurile.

„Când va veni momentul, Marina SUA și partenerii săi vor escorta petrolierele prin strâmtoare, dacă va fi necesar”, spune Trump.

Președintele a reiterat și că dorește să fie implicat în alegerea următorului lider al Iranului. „Nu vrem un alt președinte care poate nu ar fi dispus să facă ceea ce sunt dispus să fac eu - pentru binele lumii, pentru binele națiunii noastre. [Nu vrem] să fim blocați în această situație peste cinci sau zece ani”, spune Trump.

El afirmă că Iranul, în timpul rundelor anterioare de discuții nucleare, a refuzat practic să renunțe la construirea unei arme nucleare, insistând asupra menținerii dreptului de a îmbogăți uraniu la niveluri ridicate.

După ce SUA au atacat siturile nucleare ale Iranului anul trecut, Teheranul a încercat să construiască un nou sit protejat de granit, a mai spus Trump, adăugând că regimul și-a accelerat și producția de rachete între timp.

El spune că comportamentul Iranului înainte de Operațiunea Epic Fury „se apropia foarte rapid de punctul fără întoarcere, iar Statele Unite l-au considerat intolerabil”.

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că războiul cu Iranul se va încheia în curând, deși se abține să ofere un calendar specific. „Suntem foarte aproape de a termina și acesta”, spune Trump despre război în timpul unei conferințe de presă.

„Se va termina în curând”, a adăugat el ulterior. „Și dacă va începe din nou, vor fi loviți și mai tare.”

Presat dacă „în curând” înseamnă într-o săptămână, Trump răspunde: „Nu, dar cred că în curând.”

Un reporter a subliniat că Trump spune că războiul este aproape terminat, în timp ce secretarul de Război a spus că abia începe. „Deci, cum este?”, a întrebat reporterul. „Ați putea spune ambele”, a răspuns Trump.

„Este începutul construirii unei noi țări [a Iranului]”, a mai spus Trump, adăugând în același timp că armata Republicii Islamice a fost decimată.

Întrebat ce mai vrea să vadă înainte de a pune capăt războiului, Trump a declarat că Iranul trebuie să aibă lideri care să nu încerce să dezvolte o armă nucleară. Iranul a insistat că nu dorește astfel de capacități, dar SUA a acuzat Teheranul că minte.

Trump a mai spus că va fi pregătit să pună capăt războiului, „când, practic, voi vedea că nu vor mai avea nicio capacitate pentru o perioadă foarte lungă de timp de a dezvolta arme care ar putea fi folosite împotriva Statelor Unite, Israelului sau a oricăruia dintre aliații noștri”. „Am oprit acest lucru [dezvoltarea unei arme nucleare] într-un moment oportun. Suntem foarte mândri să fim implicați în acest lucru.”

Întrebat în timpul unei conferințe de presă despre noile informații care ar indica faptul că atacul asupra unei școli elementare iraniene, care ar fi ucis peste 150 de persoane, ar fi fost efectuat cu o rachetă Tomahawk de fabricație americană, Trump a spus că nu este familiarizat cu această evoluție, dar că SUA vinde rachete Tomahawk altor țări.

De asemenea, Trump a sugerat că Iranul ar fi putut pune mâna pe o rachetă Tomahawk și să o fi lansat asupra școlii. Când a fost întrebat de temeiul său pentru această afirmație, Trump a răspuns: „Pur și simplu nu știu suficient despre asta.

„Este ceva ce mi s-a spus că este în curs de investigare... orice ar arăta raportul, sunt dispus să trăiesc cu asta”, adaugă el.