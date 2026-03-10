Prețul petrolului s-a prăbușit după declarația lui Trump, după ce anterior atinsese un nivel record

Prețul petrolului a scăzut dramatic în primele ore ale tranzacțiilor comerciale din Asia de marți, după ce anterior au atins cele mai ridicate niveluri din 2022. Scăderea a fost determinată de comentariile lui Trump, care au sugerat că războiul cu Iranul s-ar putea încheia în curând, diminuând îngrijorările cu privire la întreruperile prelungite ale aprovizionării globale cu țiței, potrivit OilPrice.com.

La momentul scrierii acestui articol, țițeiul Brent se tranzacționa la 89,31 dolari pe baril, în scădere cu 9,75%, în timp ce West Texas Intermediate scăzuse la 85,90 dolari, în scădere cu 9,36% în sesiune.

Prețurile sunt încă cu aproximativ 30% mai mari decât la începutul conflictului.

Scăderea bruscă a cotației petrolului a venitu după ce, într-un interviu acordat CBS News, președintele american Donald Trump a declarat că războiul a fost „foarte complet, practic” și că Statele Unite sunt „foarte avansate” față de estimarea anterioară privind un calendar de patru până la cinci săptămâni pentru campanie.

„Dacă Iranul face ceva care oprește fluxul de petrol în Strâmtoarea Ormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii DE DOUĂZECI DE ORI MAI PUTERNIC decât a fost lovit până acum”, a spus, de asemenea, Donald Trump, pe Truth Social, în condițiile în care aproximativ 20% din petrolul mondial trece prin strâmtoare, iar războiul a redus drastic traficul maritim și a făcut ca prețurile globale ale petrolului să crească vertiginos.

„În plus, vom elimina ținte ușor de distrus, care vor face practic imposibilă reconstrucția Iranului, ca națiune - Moartea, Focul și Furia vor domni asupra lor - Dar sper și mă rog să nu se întâmple!”, a adăugat președintele SUA, potrivit BBC.

Aceste remarci au declanșat o scădere bruscă a piețelor energetice, pe măsură ce traderii au reevaluat riscul unor întreruperi susținute ale aprovizionării în Orientul Mijlociu.

Cu o zi înainte, prețul petrolului a crescut mult peste 100 de dolari pe baril, scăzând puțin sub 120 de dolari, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu s-a intensificat, iar Teheranul l-a anunțat pe ayatollahul Mojtaba Khamenei drept noul său lider suprem.

Contribuind la presiunea descendentă, președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire cu Donald Trump și a prezentat propuneri menite să pună capăt rapid conflictului, potrivit unui consilier al Kremlinului.

Separat, miniștrii de finanțe din G7 au declarat că grupul „este pregătit” să ia măsuri, dacă este necesar, pentru a stabiliza piețele petroliere, deși nu au anunțat o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol.

În ciuda scăderii bruște, cotațiile țițeiului vor rămâne probabil volatile, deoarece există în continuare multe riscuri geopolitice, în principal faptul că nu este clar cum va reacționa Iranul dacă ar exista o încetare a atacurilor din partea SUA.

„Având în vedere evenimentele din ultimele 24 de ore, mă aștept ca petrolul brut să rămână extrem de volatil, tranzacționându-se într-un interval larg între 75 și 105 dolari în sesiunile următoare”, a declarat analistul de piață IG, Tony Sycamore, într-o notă relatată de Reuters.

Între timp, perturbările producției din Golf continuă să afecteze perspectivele. Irakul a redus producția principalelor sale câmpuri petroliere din sud cu 70%, la aproximativ 1,3 milioane de barili pe zi, în timp ce Kuwait Petroleum Corporation a început să reducă producția și a declarat forță majoră. Arabia Saudită a început, de asemenea, să reducă producția.

Iranul a semnalat că ar putea escalada și mai mult dacă atacurile continuă. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a declarat că Teheranul va „determina sfârșitul războiului” și a avertizat că Iranul nu va permite exportul „unui litru de petrol” din regiune dacă atacurile americane și israeliene continuă.

Dar deocamdată prețurile mai mici ale petrolului au oferit o ușurare pentru piețele financiare în general. Activele chinezești și-au revenit în tranzacțiile de marți dimineața, pe măsură ce costurile energiei au scăzut. Înainte de conflict, China își importa aproximativ 13% din petrol din Iran, ceea ce a făcut ca fluctuațiile prețului petrolului să fie deosebit de importante pentru piețele țării.

Deocamdată, traderii vor trebui să aștepte și să vadă dacă tensiunile geopolitice vor escalada din nou sau dacă eforturile diplomatice vor prinde teren.