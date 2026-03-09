Runiune de urgență a G7 după creșterea bruscă a prețului petrolului

Miniștrii de finanțe ai statelor din Grupul celor Șapte (G7) se reunesc luni într-o întâlnire de urgență pentru a analiza creșterea accelerată a prețului petrolului și efectele economice generate de conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran, potrivit BBC.

Discuțiile au loc într-un moment în care piețele energetice și financiare globale sunt afectate de temerile privind întreruperea aprovizionării cu energie, iar prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril.

Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu și al scăderilor înregistrate pe bursele internaționale. Liderii economici ai statelor industrializate analizează posibile măsuri pentru limitarea impactului asupra economiei globale, inclusiv utilizarea rezervelor strategice de petrol.

Miniștrii de finanțe din statele industrializate, printre care și cancelarul britanic al finanțelor, Rachel Reeves, participă la discuții privind impactul economic al conflictului. Conform relatărilor Financial Times, liderii ar putea analiza o eliberare coordonată de petrol din rezervele strategice.

Acest mecanism ar urma să fie gestionat în cooperare cu Agenția Internațională pentru Energie (IEA). Dacă o astfel de decizie va fi adoptată, ar fi prima intervenție de acest tip din 2022, când statele membre au recurs la rezervele strategice după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Decizia ar putea avea ca scop limitarea creșterii prețurilor la energie pentru consumatori și companii, într-un context în care perturbările în aprovizionarea cu petrol ar putea alimenta inflația la nivel global.

Una dintre principalele surse de îngrijorare pentru piețe este situația din Strâmtoarea Hormuz, un punct strategic prin care este transportată aproximativ o cincime din producția mondială de petrol. Traficul prin această rută maritimă s-a redus considerabil de la începutul conflictului, care durează de mai bine de o săptămână.

În acest context, prețul petrolului Brent a crescut semnificativ în tranzacțiile de luni dimineață din Asia, depășind temporar 119 dolari pe baril înainte de a reveni în jurul valorii de 107 dolari. Evoluții similare au fost observate și pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI), care se tranzacționa la aproximativ 104 dolari pe baril.

Analistul economic Adnan Mazarei, de la Peterson Institute for International Economics, a declarat că evoluția prețurilor era previzibilă în contextul conflictului din regiune. „Oamenii își dau seama că acest conflict nu se va încheia rapid”, a spus el, adăugând că promisiunile și obiectivele prezentate de Statele Unite „devin din ce în ce mai nerealiste”.

Creșterea prețului petrolului a fost însoțită de scăderi pe bursele internaționale. În Europa, indicii bursieri au deschis în scădere, cu aproximativ 2,5% pentru indicele german DAX și pentru indicele francez CAC 40. La Londra, majoritatea companiilor din indicele FTSE 100 au înregistrat scăderi, cu excepția unor companii din sectorul energetic, precum BP și Shell.

În Asia, piețele au înregistrat corecții puternice. Indicele japonez Nikkei 225 a scăzut cu 5,2%, iar indicele sud-coreean Kospi a închis sesiunea cu un declin de aproximativ 6%. La un moment dat, tranzacționarea pe bursa sud-coreeană a fost suspendată timp de 20 de minute prin activarea unui mecanism numit „circuit breaker”, destinat limitării vânzărilor masive provocate de panică.

Creșteri semnificative au fost înregistrate și pe piața gazelor. În Regatul Unit, prețul gazelor pentru livrarea în luna următoare a urcat cu aproape 25% la începutul tranzacțiilor de luni.

Conflictul continuă să genereze reacții politice la nivel internațional. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins îngrijorările legate de creșterea prețului petrolului.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social, el a afirmat:

„Prețurile petrolului pe termen scurt, care vor scădea rapid atunci când amenințarea nucleară iraniană va fi eliminată, reprezintă un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea Statelor Unite și a lumii. Doar proștii ar crede altfel”.

În paralel, secretarul american pentru energie, Chris Wright, a declarat că Israelul, și nu Statele Unite, este responsabil pentru atacurile asupra infrastructurii energetice iraniene.

Potrivit datelor publicate de organizația americană AAA, prețul mediu al benzinei în Statele Unite a crescut cu aproximativ 11% în ultima săptămână, ajungând la 3,32 dolari pe galon.