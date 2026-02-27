Istoria uitată a faptelor polițistului Viorel Caragea, numit de USR să aibă grijă de armamentul țării. Lupta cu generalul Dobrițoiu

Vedetele politice ale USR se întrec în declarații la televizor în care spun că nu-l cunosc pe Viorel Salvador Caragea, nu-i știu istoria de șef al IPJ Gorj sau de membru de partid, dar ei cred că miniștrii Radu Miruță și Irineu Darău au făcut cea mai bună alegere. Au pus administrator la uzina de armament cu 3.000 de lei pe lună! Dezvăluim câteva episode din cariera controversatului polițist.

Dacă privești CV-ul lui Viorel Salvador Caragea, ești impresionat: absolvent de TCM și Facultatea de Drept, trei masterate și doctorat la facultatea din Petroșani. Ministrul Economiei Irineu Darău a și invocate ca motiv al desemnării acestui personaj controversat ”studiile şi experienţa în poliţie, inginerie, management şi criminalistică”. Dacă citești, însă, pe pagina de Facebook a doctorului Viorel Caragea, te întrebi de ce-i dojenim pe liceenii care pică BAC-ul.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, cel care a insistat la suscesorul său Irineu Darău să-l numească pe Caragea la Uzina de Armament Sadu și care se luptă să-i construiască o imagine ca spuma laptelui, a venit cu un argument comic. El a declarat că Viorel Caragea este „un om care a arestat 17 oameni care furau dintr-o fabrică de armament”. Ministrul USR, cu tata judecător, ar trebui să știe, așa cum știu și jurnaliștii, că există polițiști care au prins mai mult decât 17 hoți, care au destructurat rețele de traficanți, grupuri de crimă organizată și nu au ajuns ca să fie numiți în posturi importante, sinecuri politice.

Polițistul Caragea, cel care a ajuns șef la Sadu, este un personaj controversat în județul Gorj, atât pentru unele acțiuni ale sale ca polițist, cât și pentru jocurile politice în care s-a prins de-a lungul anilor. Jurnaliști vechi din presa locală și gorjeni din Târgu Jiu, Petroșani și Novaci vorbesc că între șeful IJP, Caragea, și președintele Tribunalului Gorj, Miruță, exista o legătură profesională foarte legată. Puterea locală se construia pe toate fronturile și mereu sub umbrella politică a PSD, PNL, USL.

Viorel Caragea a fost injectat politic în toată cariera, astfel că, după pensionare, la 51 de ani, s-a dezis de PSD, a candidat independent la primăria Târgu Jiu, apoi a intrat în Partidul Ecologist, a demisionat și a fost membru pentru o zi în USR, și a finalizat ultima încercare la AUR.

Începuturile polițistului Viorel Salvator Caragea sunt legate de Mineriadă

Tânărul polițist Caragea și-a început cariera la Circulație. În 1998, când Cozma a adunat minerii ca să plece spre București, deciși să-i tragă la răspundere pe premieul Radu Vasile (PNȚCD) și pe președintele Emil Constantinescu, căpitanul Caragea a fost un fel de mic erou local.

Minerii și liderul lor, Miron Cozma se adunaseră în centrul orașului Târgu Jiu chiar lângă fostul sediu al Regiei Naționale a Lignitului, foarte aproape de Prefectura Gorj. Protestau, scandau, Cozma vorbea la portavoce, anunțând că vor pleca spre București.

La un moment dat, polițistul de la Rutieră, Viorel Caragea s-a desprins din rândul forțelor de ordine, s-a dus la Cozma, a țipat la el că a blocat orașul și au existat martori care au spus că i-a dat o palmă. A fost episodul care l-a făcut cunoscut pe polițist la nivel național fiindcă toată presa din țară a relatat întâmplarea. Plus că prenumele de „Salvador” a făcut furori în rândul publicului!

Minerii au plecat a doua zi spre Capitală, pe jos. Trenurile au fost blocate, iar forțele Ministerului de Interne au fost trimise să-i oprească din drum. Minerii au ajuns în Vâlcea, unde în zona Costești a avut loc marea bătălie dintre mineri, jandarmi și forțe ale Poliției. În istorie a rămas consemnată „Bătălia de la Costești”, urmată de „Pacea de la Cozia”, când premierul Radu Vasile a venit și s-a întâlnit la mănăstire cu Miron Cozma și ortacii lui. S-a semnat un pact, prin care Guvernul urma să rezolve cerințele minerilor, iar ei s-au retras în minele din Valea Jiului.

În următorul an, în 1999, s-a produs iar o răzmeriță cu minerii și Cozma. Doar că, la Stoienești, Miron Cozma a fost capturat de jandarmi și arestat de procurorul bucureștean Mircea Cinteză. La Târgu Jiu însă, începea ascensiunea lui Caragea.

Faima locală și națională i s-a tras de la o nuntă a romilor

Un alt episod despre care îmi amintesc că l-a readus în atenția țării pe polițistul Viorel Caragea este legat de o nunță țigănească la Motru.

Un clan de romi din localitate a ocupat o stradă cu nunta lor. Localnicii, deranjați, au sunat la Poliție. Viorel Caragea a venit cu multe mașini, a oprit circulația pe mai multe străzi și a spart nunta, i-a obligat să intre în curți. Unii localnici l-au aplaudat, alții au criticat că a fost oprit traficul pentru un spectacol mediatic.

Așa au ajuns acțiunile polițistului Caragea, relatate în presa din Capitală, sub nasul șefilor de la IGP și Ministerul de Interne. Era începutul anilor 2000, iar la putere venise PSD și Ion Iliescu. Polițistul și autoritățile locale dansau pe muzica noii conduceri politice. Radu Miruță să o lase mai moale că tatăl judecător stătea departe de politicienii vremii. Așa s-a întâmplat și când s-a instalat coaliția USL, în 2012, cu Victor Ponta premier.

Subalternii îl reclamau pe Caragea peste tot

În anul 2009, Viorel Caragea a ajuns șeful IJP Gorj. Colectivul nu l-a vrut și, la scurt timp după instalare, un număr seminificativ de ofițeri au început să reclame la IGP și Ministerul de Interne, aducându-i lui Caragea fel de fel de acuzații.

Mai multe sesizări au fost depuse la diferite instituții de către foşti și actuali colegi din poliţie, oameni de afaceri şi parlamentari din zonă. Mai mulți ani la rând, miniştrii de Interne Traian Igaş, Ioan Rus şi Radu Stroe au trimis în comisii de control. Noi scriam în ziare faptele, dar tot timpul comisarul șef a fost găsit „curat” de către cei care l-au controlat.

Jurnaliștii locali susțineau că e ținut în brațe de PSD, noi în București îl prezentam ca un polițist controversat, apropiat de PSD, căreia i s-au închis plângerile și dosarele penale pentru că nu s-a putut dovedi comiterea vreunei infracțiuni. Exact aceștia sunt termenii în care îl prezintă azi ministrul Radu Miruță pe amicul tatălui său judecător și colaborator al lui Caragea.

Șeful IJP Gorj, reclamat și la Comisia parlamentară de apărare

Anul 2013. USL era la guvernare, cu Victor Ponta premier și deputat de Gorj. Caragea Salvador era tot șef la IJP, iar sesizările la adresa lui tot curgeau, mai ales din partea polițiștilor. Faptul că a fost mereu scos pozitiv din controalele organelor abilitate, i-au făcut pe acuzatori să se adresese Parlamentului.

Generalul Corneliu Dobrițoiu, senator liberal de Gorj, a obținut întrunirea comisiei de apărare din Parlament, ca să discute situația reclamațiilor la adresa șefului IPJ, Caragea. Reclamațiile respective fuseseră transmise și în redacții.

Opt foşti sau actuali ofiţeri cu funcţii de conducere în cadrul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Gorj au fost audiaţi de comisia parlamentară, într-o şedinţă cu ușile închise. Corneliu Dobroţoiu de la PNL, parte a alianței USL, era preşedintele comisiei. Era prezent și un alt senator PNL de Gorj, Dian Popescu, fost om de afaceri care era trimis în judecată într-un dosar de corupţie, acuzat de complicitate la abuz în serviciu, înşelăciune, fals şi uz de fals. Dosarul lui s-a dovedit, ulterior, la ICCJ, că nu conținea probele care să ducă la o condamnare. Dian Popescu l-a acuzat pe Caragea că a avut un aport la reținerea lui pentru 24 de ore.

Corneliu Dobriţoiu a declarat după audierile de la comisia parlamentară: „La Gorj există frăţii dubioase gen şeful IPJ, procuror, oameni situaţi pe scara ierarhică în Ministerul de Interne”. Liberalul s-a arătat contrariat de faptul că zecile de plângeri au fost soluţionate în favoarea lui Caragea.

Cine erau polițiștii nemulţumiţi care au vrut schimbarea lui Salvador Caragea

Din comisia parlamentară, întrunită în 2013, au făcut parte și Ioan Rus și Victor Ponta, de la PSD. Viorel Caragea a fost de față, alături de câțiva dintre ce care l-au reclamat.

Daniela Nicu - şef serviciu Cabinet IPJ Gorj, Octavian Lupulescu - fost şef serviciu intervenţie rapidă IPJ Gorj, Ion Frăţilescu - adjunct IPJ Gorj, Ion Voinescu - fost prim-adjunct al şefului IPJ Gorj, Nicu Tănase - comisar, Daniel Crăciun - fost adjunct al inspectoratului şi Mihai Birău - comisar şef, şeful Poliţiei Municipiului Târgu Jiu sunt poliţiştii gorjeni care au semnat mereu sesizările trimise, publicate o parte din ele și în EVZ.

Dintre aceștia, doi au avut niște suferințe după audierea la comisie. Fostul adjunct de la Poliţia Municipală, Daniel Crăciun, a ieşit la pensie după ce a fost internat pe secţia psihiatrie o perioadă de timp, iar actuala şefă de cabinet a lui Caragea, Daniela Nicu, a fost diagnosticată cu sindrom anxios depresiv.

După un timp, pentru liniștirea spiritelor, chestorul Viorel Salvador Caragea a fost mutat de la șefia IJP Gorj la Școala de dresaj câini de la Sibiu. Chiar și acolo a stârnit animozități și au curs reclamații către presă. A fost acuzat inclusiv că ar fi dat mită. S-a pensionat și a continuat lipeala de partide, încercând să găsească o umbrelă politică. A găsit-o acum la USR.