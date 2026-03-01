OPEC+ pregătește creșterea producției de petrol. Strâmtoarea Ormuz este blocată

OPEC+ a decis să creacă producția de petrol, potrivit a cinci surse din cadrul alianței, după ce loviturile americano-israeliene asupra Iranului și represaliile Teheranului au afectat transportul maritim în Orientul Mijlociu. Contextul a amplificat temerile legate de stabilitatea aprovizionării, iar piețele au reacționat rapid, atât pe segmentul petrolului, cât și pe cel al gazelor naturale, potrivit CNCB.

OPEC+ a analizat mai multe opțiuni de creștere a producției, cu valori cuprinse între 137.000 și 548.000 de barili pe zi, înainte de a se contura, în principiu, o majorare de 206.000 de barili zilnic. Grupul are un istoric de intervenții prin creșterea ofertei atunci când apar perturbări pe rutele de transport, însă analiștii susțin că, de această dată, capacitatea suplimentară a alianței este redusă.

Conform evaluărilor din piață, o marjă mai consistentă de creștere ar exista în principal la liderul de facto al grupului, Arabia Saudită, și la Emiratele Arabe Unite. Chiar și în aceste condiții, cele două state ar urma să se confrunte la rândul lor cu dificultăți de export până când navigația în Golf va reveni la normal, ceea ce limitează efectul imediat al oricărei decizii privind producția.

Surse citate de Reuters au indicat că Riadul și-a majorat în ultimele săptămâni producția și exporturile de petrol, într-o pregătire pentru eventuale lovituri americane asupra Iranului. Evoluțiile militare au venit însă în același timp cu tensiuni directe pe rutele de transport din regiune, ceea ce a complicat perspectiva fluxurilor comerciale.

Perturbarea majoră a apărut în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere globale. Începând de sâmbătă, transporturile de petrol, gaze și alte mărfuri din Orientul Mijlociu prin acest punct strategic au fost oprite, după ce armatorii au primit un avertisment din partea Iranului potrivit căruia zona este închisă navigației.

În acest context, decizia OPEC+ de a merge spre o creștere, chiar și modestă, reflectă presiunea legată de continuitatea aprovizionării și sensibilitatea ridicată a piețelor la orice semnal din regiunea Golfului. Incertitudinea rămâne ridicată, deoarece navigația afectată înseamnă probleme nu doar pentru petrol, ci și pentru gaze naturale lichefiate și alte mărfuri care tranzitează ruta.

Pe fondul riscurilor regionale, bursele locale au deschis în scădere accentuată. Indicele TASI din Arabia Saudită a coborât inițial cu aproape 5%, după care a recuperat aproximativ jumătate din pierderi. În Egipt, indicele EGX 30 a scăzut cu aproape 6% înainte de o revenire parțială. Investitorii au adoptat o atitudine prudentă, într-un climat în care evoluțiile din Iran și din regiunea Golfului pot produce schimbări rapide ale sentimentului de piață.

În paralel, sunt așteptate creșteri importante ale prețurilor la gaze naturale, cu estimări de plus de peste 25% pentru referințele europene. Motivul ține de faptul că blocajele din Strâmtoarea Ormuz afectează direct transporturile de GNL, iar Qatar și Emiratele Arabe Unite furnizează aproximativ 20% din exporturile globale. Situația se complică și prin decizia Israelului de a închide două zăcăminte de gaze naturale, ceea ce alimentează așteptări de volatilitate ridicată la redeschiderea piețelor luni dimineață.

În Golful Persic, tensiunile au produs un blocaj vizibil în trafic. Cel puțin 150 de petroliere așteaptă în afara Strâmtorii Ormuz, după ce Iranul a amenințat că va închide calea navigabilă, potrivit SkyNews. Alte zeci de nave sunt staționate de cealaltă parte a punctului strategic.

Datele MarineTraffic analizate de Reuters arată că navele-tanc se află în largul coastelor unor mari producători din Golf, inclusiv Irak, Arabia Saudită și Qatar. Tensiunile au crescut după ce Iranul a atacat ținte militare și civile în mai multe state din regiune, ceea ce a generat avertismente din partea liderilor vecini privind riscul unei escaladări periculoase.

Pe piața petrolului, vineri s-a văzut deja o reacție pe fondul temerilor de extindere a conflictului și al riscurilor de aprovizionare. Contractele futures pentru Brent au crescut cu 1,73 dolari, adică 2,45%, și au închis la 72,48 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iulie. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate a urcat cu 1,81 dolari, echivalentul a 2,78%, până la 67,02 dolari.

În evaluările din piață, lideri din Orientul Mijlociu au avertizat Washingtonul că un război împotriva Iranului ar putea împinge prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril, a declarat analista veterană OPEC Helima Croft, de la RBC. Și analiștii Barclays au afirmat că prețurile ar putea ajunge la 100 de dolari. Croft a subliniat totodată că impactul pe piață al unei creșteri semnificative a producției OPEC ar fi limitat, din cauza lipsei de capacitate de producție în afara Arabiei Saudite.

Reuniunea de duminică a implicat doar opt membri ai OPEC+: Arabia Saudită, Rusia, Emiratele Arabe Unite, Kazahstan, Kuweit, Irak, Algeria și Oman. OPEC+ reunește Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi, inclusiv Rusia, însă în ultimii ani majoritatea modificărilor de producție au fost stabilite de acest grup de opt state.

În perioada aprilie–decembrie 2025, cele opt țări au majorat cotele de producție cu aproximativ 2,9 milioane de barili pe zi, echivalentul a circa 3% din cererea globală. Ulterior, creșterile au fost suspendate pentru intervalul ianuarie–martie 2026, pe fondul slăbirii sezoniere a cererii.