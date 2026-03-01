Nicușor Dan, primul mesaj după conflictul din Orientul Mijlociu: România este în deplină siguranță

Nicușor Dan a transmis primil mesaj după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, subliniind că România nu este vizată de niciun pericol direct. Declarația președintelui vine la o zi după atacul comun al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, în urma căruia liderul suprem iranian, Ali Khamenei, a fost ucis.

Șeful statului a precizat că, în pofida deteriorării situației de securitate din regiune, România nu se confruntă cu riscuri imediate.

„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă”, transmite președintele Nicușor Dan. Mesaj pentru românii blocați.

Într-o postare publică, acesta a explicat că instituțiile responsabile urmăresc atent evoluțiile din zonă și reacționează în consecință.

„Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe”, a postat președintele Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că prioritatea imediată o reprezintă siguranța cetățenilor români aflați în regiunile afectate de conflict. Mesajul său se adresează atât rezidenților, cât și turiștilor surprinși de escaladarea situației.

„Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află. La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu”.

Totodată, șeful statului a reafirmat poziția României în raport cu evoluțiile internaționale și coordonarea cu partenerii externi.

„România va continua să acționeze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noștri, pentru stabilitate și securitate. Respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale”, arată Dan.

Mesajul a fost transmis în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în a doua zi de confruntări. După operațiunea militară comună a Statelor Unite și Israelului, Teheranul a răspuns prin atacuri asupra bazelor americane din regiune și prin lansarea unor valuri de rachete către Israel, în timp ce în mai multe state din zonă au avut loc manifestații de susținere a Iranului.