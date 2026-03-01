Macron anunță confiscarea unui petrolier rusesc: O lovitură majoră

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni pe X confiscarea unui petrolier din așa-numita „flotă fantomă” în apele Mării Nordului, într-o operațiune coordonată de autoritățile belgiene, cu sprijinul elicopterelor Marinei franceze.

Liderul de la Élysée a descris intervenția drept „o lovitură majoră pentru flota fantomă” și a subliniat că acțiunea face parte din eforturile europene de a bloca sursele de finanțare ale războiului de agresiune declanșat de Rusia în Ucraina.

„O lovitură majoră pentru flota fantomă: în Marea Nordului, elicopterele Marinei noastre franceze au contribuit aseară la confiscarea de către forțele belgiene a unui petrolier aflat sub sancțiuni internaționale”, a scris Macron pe X, precizând că măsura se înscrie într-un context mai larg de sancțiuni europene.

Președintele francez a explicat că scopul confiscării este de a limita resursele financiare ale Moscovei, care, potrivit oficialilor europeni, ar folosi nave cu steaguri diferite pentru a evita restricțiile internaționale privind exportul de petrol.

„Europenii sunt hotărâți să taie sursele de finanțare pentru războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina prin aplicarea sancțiunilor”, a adăugat Macron, evidențiind unitatea blocului european în aplicarea acestor măsuri.

Flota fantomă, formată din nave care operează sub diverse jurisdicții și steaguri, este acuzată de Bruxelles și Paris că facilitează exporturile ilegale de țiței rusesc, ignorând embargourile și restricțiile internaționale. Această strategie a Moscovei a fost criticată de multiple state europene, care consideră că astfel se finanțează direct operațiunile militare din Ucraina.

Oficialii ruși au respins în mod repetat acuzațiile și au avertizat că orice confiscare de nave aflate pe ape internaționale va fi considerată o provocare, existând riscul unor reacții diplomatice sau chiar militare.

În acest context, acțiunea coordonată a Franței și Belgiei marchează un semnal clar că Uniunea Europeană intenționează să aplice sancțiunile cu fermitate și să îngreuneze accesul Rusiei la piețele internaționale de petrol.

Operațiunea a fost efectuată cu precauții speciale pentru a evita escaladarea conflictului în Marea Nordului, o zonă comercială și strategică importantă pentru transportul maritim european. Forțele implicate au acționat rapid pentru a intercepta nava și a asigura securitatea echipajului și a zonei înconjurătoare, potrivit comunicatelor oficiale.