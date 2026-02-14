Flota SUA își consolidează prezența navală în Orientul Mijlociu. USS Gerald R. Ford se va alătura portavionului USS Abraham Lincoln

Portavionul USS Gerald R. Ford va avea nevoie de aproximativ trei săptămâni pentru a ajunge în Orientul Mijlociu, după ce președintele american Donald Trump a ordonat repoziționarea navei din Marea Caraibilor, pe fondul discuțiilor privind limitarea programelor nucleare și balistice ale Iranului, potrivit The Guardian.

Decizia anunțată la Washington marchează o nouă etapă în strategia militară a Statelor Unite în regiune. Grupul de luptă condus de USS Gerald R. Ford, considerat cel mai mare portavion din lume, urmează să se alăture portavionului USS Abraham Lincoln, ceea ce va conduce la o creștere semnificativă a capacității navale americane în Orientul Mijlociu.

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, ordinul președintelui american vine în contextul intensificării presiunilor asupra Teheranului.

Navele de escortă care însoțesc USS Gerald R. Ford vor traversa Atlanticul și Marea Mediterană, într-o desfășurare estimată la circa trei săptămâni.

Anterior, Donald Trump declara într-un interviu acordat Axios că se gândește la trimiterea unui al doilea grup de luptă în regiune. La acel moment, liderul american afirma că Iranul ar fi dispus să încheie un acord nuclear.

Statele Unite și Iranul au desfășurat recent o rundă de negocieri indirecte în Oman. Discuțiile au avut loc săptămâna trecută, iar oficialii implicați au indicat că alte întâlniri ar putea urma, fără a fi stabilită până acum o dată concretă.

Iranul a transmis că este dispus să limiteze programul de îmbogățire a uraniului în schimbul relaxării sancțiunilor economice. În același timp, autoritățile iraniene au respins alte solicitări formulate în cadrul dialogului diplomatic.

Între timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit cu Donald Trump la Washington. Discuțiile au vizat inclusiv evoluțiile negocierilor cu Iranul și implicațiile de securitate regională.

Retorica președintelui american privind Iranul a cunoscut schimbări în ultimele săptămâni. Joi, Donald Trump a avertizat că un eșec al negocierilor ar fi „foarte traumatic”.

„Cred că în următoarea lună, ceva de genul acesta”, a spus Trump, referindu-se la calendarul posibil al unui acord.

„Ar trebui să se întâmple rapid. Ar trebui să fie de acord foarte repede.”

Vineri, în timpul unei vizite la baza militară Fort Bragg din Carolina de Nord, liderul american a făcut o nouă declarație privind situația politică din Iran: „Cea mai bună situație care s-ar putea întâmpla ar fi o schimbare de guvern.”

Grupul de luptă condus de USS Gerald R. Ford a fost desfășurat anterior în estul Mediteranei. La finalul lunii octombrie, portavionul a părăsit regiunea și a ajuns în Marea Caraibilor, în contextul presiunilor exercitate de Washington asupra fostului lider venezuelean Nicolás Maduro.

Nava a rămas în Caraibe după operațiunile desfășurate la începutul anului. Revenirea în Orientul Mijlociu presupune o misiune extinsă pentru echipaj, având în vedere că desfășurarea a început în iunie 2025, fără o dată oficială de întoarcere anunțată public.

Mișcarea navală are loc într-un moment în care programul nuclear iranian a fost deja afectat de operațiuni militare anterioare desfășurate de forțele israeliene și americane. În paralel, evoluțiile diplomatice și militare continuă să fie monitorizate atent de actorii internaționali implicați în securitatea Orientului Mijlociu.