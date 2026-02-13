Donald Trump anunță un plan de reconstrucție de miliarde pentru Gaza la reuniunea Consiliului pentru Pace

Președintele Donald Trump urmează să anunțe săptămâna viitoare un plan de reconstrucție de mai multe miliarde de dolari pentru Fâșia Gaza, în timpul primei reuniuni oficiale a Consiliului pentru Pace. Informațiile au fost furnizate joi de doi înalți oficiali americani, citați de Reuters sub protecția anonimatului.

Întâlnirea va avea loc la Washington, D.C., pe 19 februarie, și va reuni delegații din cel puțin 20 de state.

Evenimentul marchează debutul formal al Board of Peace, organism creat de administrația Trump pentru coordonarea inițiativelor legate de stabilizarea și reconstrucția enclavei palestiniene. Detaliile privind agenda reuniunii nu au mai fost raportate anterior.

Consiliul pentru Pace a fost înființat oficial pe 23 ianuarie, când Donald Trump a semnat documentele de constituire la Davos, Elveția.

Crearea structurii a fost susținută printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite.

Oficialii americani au declarat că la reuniunea din capitala SUA sunt așteptați lideri de stat și reprezentanți guvernamentali din multiple regiuni.

Printre statele participante se numără puteri regionale din Orientul Mijlociu, precum Turcia, Egipt, Arabia Saudită și Qatar, dar și țări emergente, inclusiv Indonezia.

În contrast, unele dintre marile puteri globale și aliați tradiționali occidentali ai SUA au adoptat o poziție rezervată față de inițiativă.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri, în timpul vizitei sale la Washington, că Israelul s-a alăturat Consiliul pentru Pace. Anunțul a venit în contextul intensificării consultărilor diplomatice privind viitorul Fâșiei Gaza.

Participarea Israelului este considerată un element relevant în cadrul discuțiilor despre implementarea etapelor următoare ale planului anunțat anterior de administrația Trump.

Un punct central al reuniunii va fi anunțul președintelui Trump privind crearea unui fond de reconstrucție de mai multe miliarde de dolari destinat Fâșiei Gaza. Potrivit oficialilor americani, fondul va include contribuții financiare din partea statelor membre ale Board of Peace.

Unul dintre oficiali a descris ofertele drept „generoase” și a precizat că Statele Unite nu au formulat solicitări explicite de donații.

„Oamenii au venit către noi oferind sprijin”, a declarat oficialul. „Președintele va face anunțuri cu privire la banii strânși.”

Reuters mai relatează că Donald Trump va prezenta planurile pentru desfășurarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare, autorizată de ONU. Mai multe state ar urma să contribuie cu câteva mii de militari, iar desfășurarea ar putea avea loc în lunile următoare.

Inițiativa face parte din faza următoare a planului privind Gaza, anunțat în septembrie. În cadrul primei etape, un armistițiu fragil în conflictul care durează de doi ani a intrat în vigoare pe 10 octombrie.

Conform oficialilor, gruparea teroristă Hamas a eliberat o parte dintre ostatici, iar Israelul a pus în libertate palestinieni aflați în detenție.

Un subiect important rămâne dezarmarea teroriștilor Hamas. Oficialii americani au declarat că membrii grupării teroriste Hamas care acceptă „coexistența pașnică” și renunțarea la arme ar putea beneficia de amnistie.

Planul prevede, de asemenea, posibilitatea ca membrii grupării teroriste Hamas care doresc să părăsească Gaza să primească garanții de tranzit sigur către state dispuse să îi primească.

Reuniunile Consiliului pentru Pace vor include și prezentări privind activitatea Comitetului Național pentru Administrarea Gaza, structură creată pentru a prelua administrarea civilă cotidiană a Fâșiei Gaza. Comitetul și-a anunțat membrii și a organizat prima ședință în luna ianuarie.

Alte actualizări vor viza situația ajutorului umanitar și reorganizarea forțelor de poliție din Gaza.