International

Trump l-a sunat pe un șef de poliție să-i mulțumească că l-a oprit pe Epstein: Toată lumea știa că făcea asta

Comentează știrea
Trump l-a sunat pe un șef de poliție să-i mulțumească că l-a oprit pe Epstein: Toată lumea știa că făcea astaTrump, Epstein / sursa foto: X
Din cuprinsul articolului

Un document al FBI făcut public de Departamentul de Justiție al SUA readuce în atenție relația dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein, după ce un fost șef al poliției din Palm Beach a declarat că ar fi primit un apel telefonic de la actualul președinte american în 2006, potrivit BBC.

Informațiile provin dintr-un rezumat al unui interviu realizat de FBI în 2019, publicat recent în cadrul unui nou set de materiale legate de cazul Epstein.

Fostul șef de poliție, sunat de Trump

Potrivit documentului, numele ofițerului intervievat este anonimizat, însă acesta este identificat ca fiind șeful poliției din Palm Beach în perioada investigației Epstein.

Funcția era deținută la acel moment de Michael Reiter, care a confirmat ulterior pentru Miami Herald că el este persoana citată.

Republica Moldova și Ucraina negociază un acord pentru schimburi de energie electrică și sprijin în situații de urgență
Republica Moldova și Ucraina negociază un acord pentru schimburi de energie electrică și sprijin în situații de urgență
CCR a amânat a cincea oară decizia pe pensiile speciale. Când e noul termen
CCR a amânat a cincea oară decizia pe pensiile speciale. Când e noul termen

În rezumatul interviului, Reiter susține că Trump l-ar fi sunat după ce poliția locală a deschis ancheta privind comportamentul lui Epstein. Conform documentului FBI, Trump ar fi spus:

„Mulțumesc lui Dumnezeu că îl opriți, toată lumea știa că făcea asta.”

De asemenea, Reiter afirmă că Trump i-ar fi declarat că l-a exclus pe Epstein din clubul său Mar-a-Lago și că „oamenii din New York știau că este dezgustător”.

Poziția publică a lui Donald Trump

Donald Trump a respins orice implicare în activitățile ilegale ale lui Epstein. Întrebat de jurnaliști în 2019, după arestarea lui Epstein pentru trafic sexual, Trump a spus: „Nu, nu aveam nicio idee. Nu aveam nicio idee. Nu am mai vorbit cu el de foarte, foarte mulți ani.”

Casa Albă a reiterat ulterior că Trump a întrerupt relațiile cu Epstein cu ani înainte de prima arestare a finanțistului.

Ghislaine Maxwell, din nou în discuție

În documentul FBI, Reiter mai afirmă că Trump ar fi menționat-o pe Ghislaine Maxwell, descriind-o drept „operativa lui Epstein” și adăugând:

„Ea este malefică și ar trebui să vă concentrați asupra ei.”

Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell. Sursa foto: Wikipedia

Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru rolul său în recrutarea de minore pentru Epstein și execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Reacția Departamentului de Justiție și a Casei Albe

Într-o declarație transmisă BBC, un oficial al Departamentului de Justiție a precizat:

„Nu avem cunoștință de dovezi care să coroboreze faptul că președintele a contactat forțele de ordine acum 20 de ani.”

Această poziție sugerează că afirmațiile rămân, în acest moment, neconfirmate prin alte probe independente.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a fost întrebată despre presupusul apel și a declarat:

„Este posibil să fi avut loc sau nu în 2006. Nu știu răspunsul.”

Ea a adăugat că Trump a afirmat constant că l-a exclus pe Epstein din Mar-a-Lago deoarece „Jeffrey Epstein era un individ dubios”.

Fostul șef de poliție l-a investigat pe Epstein

În 2006, poliția din Palm Beach investiga acuzații privind exploatarea sexuală a unor minore. Cazul a fost ulterior transferat procurorilor federali, iar în 2008 Epstein a încheiat un acord controversat de recunoaștere a vinovăției, care a limitat sever acuzațiile aduse.

Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein. Sursă foto: Captură video

Trump și Epstein au fost fotografiați împreună în anii ’90, însă reprezentanții președintelui au afirmat că relațiile dintre cei doi s-au deteriorat în jurul anului 2004.

Trump nu ia în calcul vreo grațiere privind cazul Epstein

Publicarea documentului FBI vine la scurt timp după ce Ghislaine Maxwell a depus mărturie virtuală în fața Comisiei pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților.

Potrivit președintelui comisiei, James Comer, Maxwell a refuzat să răspundă la întrebări, invocând Amendamentul Cinci.

Avocatul acesteia a declarat că Maxwell ar fi dispusă să coopereze dacă ar primi clemență prezidențială. Trump a afirmat public că nu a luat în considerare acordarea unei grațieri.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:06 - Republica Moldova și Ucraina negociază un acord pentru schimburi de energie electrică și sprijin în situații de urgență
11:02 - CCR a amânat a cincea oară decizia pe pensiile speciale. Când e noul termen
10:59 - Britney Spears și-a vândut întregul catalog muzical. Ce sumă a încasat artista
10:53 - Austria, Cehia și Slovacia cer măsuri urgente pentru ieftinirea energiei electrice în UE
10:47 - Un jurnalist din Bulgaria, despre misterul crimelor: A distras atenția publicului bulgar de la cazuri foarte importante 
10:40 - Ministrul Justiției, înaintea ședinței CCR: Ar fi de dorit să avem o dezlegare constituțională

HAI România!

Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
Ne-am mințit singuri! 🤯 Brâncuși nu a vrut să doneze nimic României!
Ne-am mințit singuri! 🤯 Brâncuși nu a vrut să doneze nimic României!
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”

Proiecte speciale