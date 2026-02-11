Trump l-a sunat pe un șef de poliție să-i mulțumească că l-a oprit pe Epstein: Toată lumea știa că făcea asta

Un document al FBI făcut public de Departamentul de Justiție al SUA readuce în atenție relația dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein, după ce un fost șef al poliției din Palm Beach a declarat că ar fi primit un apel telefonic de la actualul președinte american în 2006, potrivit BBC.

Informațiile provin dintr-un rezumat al unui interviu realizat de FBI în 2019, publicat recent în cadrul unui nou set de materiale legate de cazul Epstein.

Potrivit documentului, numele ofițerului intervievat este anonimizat, însă acesta este identificat ca fiind șeful poliției din Palm Beach în perioada investigației Epstein.

Funcția era deținută la acel moment de Michael Reiter, care a confirmat ulterior pentru Miami Herald că el este persoana citată.

În rezumatul interviului, Reiter susține că Trump l-ar fi sunat după ce poliția locală a deschis ancheta privind comportamentul lui Epstein. Conform documentului FBI, Trump ar fi spus:

„Mulțumesc lui Dumnezeu că îl opriți, toată lumea știa că făcea asta.”

De asemenea, Reiter afirmă că Trump i-ar fi declarat că l-a exclus pe Epstein din clubul său Mar-a-Lago și că „oamenii din New York știau că este dezgustător”.

Donald Trump a respins orice implicare în activitățile ilegale ale lui Epstein. Întrebat de jurnaliști în 2019, după arestarea lui Epstein pentru trafic sexual, Trump a spus: „Nu, nu aveam nicio idee. Nu aveam nicio idee. Nu am mai vorbit cu el de foarte, foarte mulți ani.”

Casa Albă a reiterat ulterior că Trump a întrerupt relațiile cu Epstein cu ani înainte de prima arestare a finanțistului.

În documentul FBI, Reiter mai afirmă că Trump ar fi menționat-o pe Ghislaine Maxwell, descriind-o drept „operativa lui Epstein” și adăugând:

„Ea este malefică și ar trebui să vă concentrați asupra ei.”

Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru rolul său în recrutarea de minore pentru Epstein și execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Într-o declarație transmisă BBC, un oficial al Departamentului de Justiție a precizat:

„Nu avem cunoștință de dovezi care să coroboreze faptul că președintele a contactat forțele de ordine acum 20 de ani.”

Această poziție sugerează că afirmațiile rămân, în acest moment, neconfirmate prin alte probe independente.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a fost întrebată despre presupusul apel și a declarat:

„Este posibil să fi avut loc sau nu în 2006. Nu știu răspunsul.”

Ea a adăugat că Trump a afirmat constant că l-a exclus pe Epstein din Mar-a-Lago deoarece „Jeffrey Epstein era un individ dubios”.

În 2006, poliția din Palm Beach investiga acuzații privind exploatarea sexuală a unor minore. Cazul a fost ulterior transferat procurorilor federali, iar în 2008 Epstein a încheiat un acord controversat de recunoaștere a vinovăției, care a limitat sever acuzațiile aduse.

Trump și Epstein au fost fotografiați împreună în anii ’90, însă reprezentanții președintelui au afirmat că relațiile dintre cei doi s-au deteriorat în jurul anului 2004.

Publicarea documentului FBI vine la scurt timp după ce Ghislaine Maxwell a depus mărturie virtuală în fața Comisiei pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților.

Potrivit președintelui comisiei, James Comer, Maxwell a refuzat să răspundă la întrebări, invocând Amendamentul Cinci.

Avocatul acesteia a declarat că Maxwell ar fi dispusă să coopereze dacă ar primi clemență prezidențială. Trump a afirmat public că nu a luat în considerare acordarea unei grațieri.