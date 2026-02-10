Ghislaine Maxwell, complice cu pedofilul Epstein, încearcă să primească grațiere cu o propunere neașteptată

Fosta complice a pedofilului Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, încearcă să primească o grațiere susținând că ar putea să-i exonereze pe Donald Trump și Bill Clinton de orice fapte ilicite legate de rețeaua asociatului ei, potrivit The Telegraph.

Maxwell, care execută o pedeapsă de 20 de ani pentru trafic sexual, a refuzat să vorbească în timpul unei audieri în fața comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, luni.

Oferta sa de a-i exonera pe fostul și actualul președinte, în vederea obținerii grațierii, a provocat o reacție furioasă din partea Democraților, care spun că ar trebui trimisă la o închisoare de maximă securitate pentru că a refuzat să coopereze cu comisia.

David Oscar Markus, avocatul lui Maxwell, a declarat după audiere că aceasta i-ar putea exonera pe Trump și Clinton, fostul președinte american, dacă primește grațierea.

Se știe că Trump a fost amic cu Epstein în tinerețe, pe vremea când era doar un om de afaceri și personaj monden, iar Clinton a apărut în multe fotografii și comunicări din dosarele Epstein. Cei doi au declarat că nu au comis nicio faptă ilegală.

Dar avocatul Markus, care a declarat că și-a sfătuit clienta să păstreze tăcerea în timpul audierii din Congres, le-a declarat reporterilor: „Doamna Maxwell este pregătită să vorbească pe deplin și cu sinceritate dacă președintele Trump îi va acorda clemență.”

El a continuat: „Unora s-ar putea să nu le placă ceea ce aud, dar adevărul contează”. „De exemplu, atât președintele Trump, cât și președintele Clinton sunt nevinovați de orice faptă greșită. Doar doamna Maxwell poate explica de ce, iar publicul are dreptul la această explicație”, a adăugat avocatul.

Fostul președinte Bill Clinton va depune mărturie sub jurământ în fața comitetului de supraveghere pe 27 februarie, după ce s-a opus unei citații timp de luni de zile, până când a fost amenințat cu o posibilă pedeapsă cu închisoarea pentru sfidare.

Ian Maxwell, fratele lui Ghislaine, a declarat că sora sa va trebui să invoce protecția oferită de cel de-al Cincilea Amendament – ​​adică va păstra tăcerea – împotriva autoincriminării, deoarece nu a putut vedea documentele publicate din dosarele Epstein și a riscat să comită sperjur.

Intervievată de Todd Blanche, procurorul general adjunct, în iulie, Ghislaine Maxwell a declarat că Trump a fost un „gentleman în toate privințele” și că „nu a fost niciodată nepotrivit cu nimeni”.

Ghislaine Maxwell, care a fost condamnată pentru furnizarea de femei și fete minore pentru Epstein, a susținut în ianuarie că 29 de asociați și prieteni ai lui Epstein au fost protejați de guvernul SUA prin „înțelegeri secrete”.

Democrații din comitetul de supraveghere au susținut într-un comunicat că Ghislaine Maxwell „proteja” persoane anonime atunci când a păstrat tăcerea în mărturia sa în fața Congresului. De asemenea, politicienii de stânga din SUA acuză că mutarea complicei lui Epstein ar dovedi un „tratament special” din partea administrației Trump.