International

Ghislaine Maxwell, complice cu pedofilul Epstein, încearcă să primească grațiere cu o propunere neașteptată

Comentează știrea
Ghislaine Maxwell, complice cu pedofilul Epstein, încearcă să primească grațiere cu o propunere neașteptatăJeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell și Casey Wasserman. Sursa foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Fosta complice a pedofilului Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, încearcă să primească o grațiere susținând că ar putea să-i exonereze pe Donald Trump și Bill Clinton de orice fapte ilicite legate de rețeaua asociatului ei, potrivit The Telegraph.

Ghislaine Maxwell vrea grațiere în schimbul exonerării a doi președinți

Maxwell, care execută o pedeapsă de 20 de ani pentru trafic sexual, a refuzat să vorbească în timpul unei audieri în fața comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, luni.

Oferta sa de a-i exonera pe fostul și actualul președinte, în vederea obținerii grațierii, a provocat o reacție furioasă din partea Democraților, care spun că ar trebui trimisă la o închisoare de maximă securitate pentru că a refuzat să coopereze cu comisia.

David Oscar Markus, avocatul lui Maxwell, a declarat după audiere că aceasta i-ar putea exonera pe Trump și Clinton, fostul președinte american, dacă primește grațierea.

Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni
Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni

Maxwell spune că Trump și Clinton sunt nevinovați

Se știe că Trump a fost amic cu Epstein în tinerețe, pe vremea când era doar un om de afaceri și personaj monden, iar Clinton a apărut în multe fotografii și comunicări din dosarele Epstein. Cei doi au declarat că nu au comis nicio faptă ilegală.

Dar avocatul Markus, care a declarat că și-a sfătuit clienta să păstreze tăcerea în timpul audierii din Congres, le-a declarat reporterilor: „Doamna Maxwell este pregătită să vorbească pe deplin și cu sinceritate dacă președintele Trump îi va acorda clemență.”

El a continuat: „Unora s-ar putea să nu le placă ceea ce aud, dar adevărul contează”. „De exemplu, atât președintele Trump, cât și președintele Clinton sunt nevinovați de orice faptă greșită. Doar doamna Maxwell poate explica de ce, iar publicul are dreptul la această explicație”, a adăugat avocatul.

Bill Clinton și Jeffrey Epstein 

Bill Clinton și Jeffrey Epstein. Sursa foto: X/Pubity

Fostul președinte Bill Clinton va depune mărturie sub jurământ în fața comitetului de supraveghere pe 27 februarie, după ce s-a opus unei citații timp de luni de zile, până când a fost amenințat cu o posibilă pedeapsă cu închisoarea pentru sfidare.

Fosta parteneră a lui Epstein, condamnată la 20 de ani de închisoare

Ian Maxwell, fratele lui Ghislaine, a declarat că sora sa va trebui să invoce protecția oferită de cel de-al Cincilea Amendament – ​​adică va păstra tăcerea – împotriva autoincriminării, deoarece nu a putut vedea documentele publicate din dosarele Epstein și a riscat să comită sperjur.

Intervievată de Todd Blanche, procurorul general adjunct, în iulie, Ghislaine Maxwell a declarat că Trump a fost un „gentleman în toate privințele” și că „nu a fost niciodată nepotrivit cu nimeni”.

Ghislaine Maxwell, care a fost condamnată pentru furnizarea de femei și fete minore pentru Epstein, a susținut în ianuarie că 29 de asociați și prieteni ai lui Epstein au fost protejați de guvernul SUA prin „înțelegeri secrete”.

Democrații din comitetul de supraveghere au susținut într-un comunicat că Ghislaine Maxwell „proteja” persoane anonime atunci când a păstrat tăcerea în mărturia sa în fața Congresului. De asemenea, politicienii de stânga din SUA acuză că mutarea complicei lui Epstein ar dovedi un „tratament special” din partea administrației Trump.

1
3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:24 - Harry și Meghan s-au făcut de râs din nou. Britanicii sunt consternați
11:16 - Cazul Vidraru. Unde se ascund specialiștii care au lăsat fără apă 40.000 de oameni
11:09 - Noi reguli pentru turiștii care vizitează Italia. Unde s-au interzis grupurile de peste 40 de persoane
11:03 - Călin Georgescu, la Poliția Buftea pentru controlul judiciar, după decizia Tribunalului București
10:51 - Legendarul Sting va cânta la Untold 2026. Biletele, puse deja în vânzare
10:46 - Programul românilor, în 10 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

HAI România!

Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România”. Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale ...
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale