Imagini revoltătoare cu Jeffrey Epstein agresând fetițe, scoase la lumină de DoJ

Imagini revoltătoare cu Jeffrey Epstein sărutând și îmbrățișând fetițe au fost publicate de Departamentul de Justiție (DoJ), într-o nouă serie de fotografii scoase la lumină în ancheta Congresului.

Cea mai recentă tranșă de fotografii din dosarele lui Epstein, publicată de Departamentul de Justiție, include imagini tulburătoare care par să-l arate pe pedofilul mort sărutând și îmbrățișând mai multe fetițe. O imagine, expusă pe un perete, arată un bebeluș gol într-o baie.

Instantaneele revoltătoare, nemaivăzute până acum, au fost înrămate și expuse pe un raft de cărți din lemn sculptat complex, la proprietatea sa întinsă de pe insula Little St. James din Insulele Virgine Americane.

Copiii par a fi mult mai tineri decât adolescenții pe care Epstein i-a convins și plătit pentru sex, ca parte a înțelegerii sale amoroase cu procurorii federali în 2008.

Noile fotografii vin în contextul în care o denunțătoare a fost confirmată de dezvăluirea documentelor, după ce a declarat că a avertizat FBI în 1996 despre interesul bolnăvicios al lui Epstein pentru pornografia infantilă.

Nu este clar deocamdată cine sunt copiii sau dacă vreunul dintre ei este victima lui Epstein.

În noile fotografii, finanțatorul politicienilor și vedetelor de la Hollywood apare îmbrăcat într-un halat, părând mulțumit, cu ochii închiși, în timp ce ține în brațe ceea ce pare a fi o fetiță blondă foarte tânără.

O altă fotografie îl arată zâmbind larg, așezat pe un scaun moale într-un avion privat, cu brațul înfășurat în jurul unei tinere fete care poartă un hanorac albastru-pudră.

Epstein se uită direct la cameră în timp ce sărută o fată roșcată care poartă codițe, într-o a treia fotografie revoltătoare.

O altă fotografie profund tulburătoare arată o imagine pe unul dintre pereții casei Epstein cu un bebeluș gol care face baie în chiuvetă.

În fiecare caz, fețele fetelor sunt cenzurate - o măsură pe care Departamentul de Justiție spune că a luat-o pentru a proteja identitatea potențialelor victime.

Fotografiile se numărau printre miile de înregistrări din dosarul Epstein puternic cenzurate, publicate de Departamentul de Justiție vineri pentru a respecta un termen limită de 30 de zile impus de Congres.

Publicarea imaginilor vine după dezvăluirea că un fost angajat al lui Epstein a alertat FBI că finanțatorul este interesat de „pornografie infantilă”, dar că, aparent, autoritățile federale nu au făcut nimic.

Maria Farmer, pe care traficantul de sex condamnat a angajat-o pentru a-l ajuta să cumpere obiecte de artă, a depus o plângere împotriva lui pe 3 septembrie 1996 - la jumătatea celui de-al doilea mandat al fostului prieten al lui Epstein, Bill Clinton - dar acesta a scăpat cumva de o anchetă juridică semnificativă timp de încă un deceniu.

Ea a susținut public timp de ani de zile că a încercat să informeze autoritățile despre comportamentul de prădător sexual al lui Epstein și al lui Ghislaine Maxwell, dar FBI nu a confirmat public că a fost depusă o plângere până când nu a fost publicată ultima serie de documente.

Epstein a murit în urma unei aparente sinucideri în august 2019 într-o închisoare federală din Manhattan, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații federale de trafic sexual.

Ghislaine Maxwell execută în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare în urma condamnării sale din 2021 pentru acuzații federale, inclusiv trafic sexual și conspirație.