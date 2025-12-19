Secretele lui Jeffrey Epstein, pe cale să fie dezvăluite. Ce spune un Republican despre materialele DOJ, publicate înainte de termenul limită

Republicanul Thomas Massie a lansat joi un videoclip de 14 minute în care explică ce se poate aștepta publicul american de la Departamentul de Justiție (DOJ) în ceea ce privește divulgarea completă a informațiilor despre condamnatul pentru infracțiuni sexuale Jeffrey Epstein, înainte de termenul limită stabilit vineri.

Massie a discutat despre conținutul materialelor și despre importanța respectării legii Epstein Files Transparency Act, care cere publicarea tuturor documentelor aflate în posesia DOJ.

Massie a explicat metodele prin care publicul și jurnaliștii pot verifica dacă DOJ a furnizat toate materialele solicitate.

El a menționat că a discutat și cu avocații victimelor și că „colectiv, ei știu că există cel puțin 20 de nume de bărbați acuzați de infracțiuni sexuale în posesia FBI”, referindu-se la declarațiile martorilor.

„Dacă primim o producție mare pe 19 decembrie și nu conține un singur nume de bărbat acuzat de crimă sexuală, trafic sexual sau viol, atunci știm că nu au produs toate documentele. E atât de simplu”, a adăugat el.

Legea Epstein Files Transparency Act cere ca Attorney General Pam Bondi să respecte legea și să publice toate materialele. Massie a subliniat că, dacă Bondi nu o va face, succesorul său, fie în administrația Trump, fie într-o viitoare administrație, trebuie să se conformeze legii.

„Este unic, este diferit de o citație. Nu există o ‘dată de expirare’ pentru această lege”, a spus el.

Massie a precizat că au existat „progrese” în obținerea de ordine judecătorești pentru publicarea materialelor grand jury, menționând că legea permite redactarea numelor victimelor și a celor aflați în anchetă.

Massie a criticat declarațiile președintelui Camerei, Mike Johnson, care susținea că divulgarea materialelor ar pune victimele în pericol. „În săptămâna dinaintea adoptării legii, el tot repeta această informație și a trebuit să-i arătăm legea și să-i explicăm unde scrie că numele victimelor trebuie redactate”, a spus Massie.

De asemenea, Massie a amintit că Bondi inițial afirmase că avea „o mulțime de materiale” despre Epstein, dar ulterior a spus că singurele materiale rămase sunt „materiale de abuz sexual asupra copiilor și pornografie” și că nu le va publica.

„Știm că nu este adevărat, știm că are mai multe materiale”, a declarat Massie.

Massie a rememorat declarația directorului FBI, Kash Patel, care a afirmat sub jurământ că nu există informații credibile care să implice alte persoane decât Epstein.

În discuțiile cu Massie, Patel ar fi spus că personalul său a revizuit declarațiile martorilor și „că are încredere în ele”. Massie a subliniat că „atunci când vor fi produse aceste materiale, vom descoperi că dețin dovezi că și alți bărbați ar fi fost vinovați”.

Massie și Republicanul Ro Khanna vor comenta pe CBS News la „Face the Nation” dacă materialele vor fi sau nu publicate, analizând ce s-a aflat și ce documente au fost puse la dispoziție.

În aceeași zi, democrații din Comitetul de Supraveghere al Camerei au publicat un nou set de fotografii de la reședința lui Epstein, în care apar personalități precum Woody Allen, Noam Chomsky, David Brooks și fostul consilier Trump, Steve Bannon.

Alte imagini prezentau fragmente din romanul „Lolita” scrise pe părți ale corpului unei femei, precum și vize și pașapoarte, unul dintre acestea indicând că „posesorul a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale împotriva unui minor și este infractor sexual condamnat”.