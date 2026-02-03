Soții Clinton, de acord să depună mărturie despre legăturile cu Epstein, de frica acuzațiilor de sfidare

Fostul președinte american Bill Clinton și soția sa, Hillary Clinton, fost secretar de stat, au fost de acord să depună mărturie în ancheta Congresului privind defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein, potrivit BBC.

Decizia de a depune mărturie despre multiplele legături ale cuplului cu pedofilul Epstein are loc cu câteva zile înainte de un vot privind condamnarea cuplului pentru sfidare a Curții de Justiție pentru refuzul de a se prezenta în fața Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților după o confruntare de luni de zile.

Bill Clinton îl cunoștea pe fostul finanțist Jeffrey Epstein, care a murit în închisoare în 2019, după ce a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale și pedofilie, dar a negat că ar fi știut despre infracțiunile acestuia și a susținut că ar fi întrerupt contactul în urmă cu două decenii.

Nu este clar când vor avea loc depozițiile, dar va fi prima dată când un fost președinte american va depune mărturie în fața unui grup al Congresului de când Gerald Ford a făcut acest lucru în 1983.

Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților a aprobat măsura de a-i condamna pe soții Clinton la sfârșitul lunii trecute, cu voturi din ambele tabere politice. Luni seară, adjunctul șefului de cabinet al lui Clinton, Angel Ureña, a postat pe X confirmarea că cei doi se vor prezenta în fața comisiei.

„Au negociat cu bună-credință”, a susținut Ureña într-un tweet adresat Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților. „V-au spus sub jurământ ce știu, dar nu vă pasă. Dar fostul președinte și fostul secretar de stat vor fi acolo. Așteaptă cu nerăbdare să stabilească un precedent care se aplică tuturor”, a acuzat angajatul soților Clinton.

Ambii soți Clinton susțin că ar fi furnizat anterior comisiei declarații sub jurământ și că ar fi furnizat deja „informațiile limitate” pe care le aveau despre legăturile lor cu infractorul sexual Epstein.

Cei doi au susținut că citațiile legale ar fi „nimic mai mult decât o stratagemă pentru a încerca să-i pună în încurcătură pe rivalii politici, așa cum a ordonat președintele Trump”.

Jurnalele de bord ale avionului privat al lui Epstein arată că fostul președinte Bill Clinton a efectuat patru zboruri internaționale în 2002 și 2003.

Fostul președinte apare și în fotografii din primul set de înregistrări publicate de Departamentul de Justiție pentru a se conforma unei legi adoptate de Congres la cererea lui Trump, care impune divulgarea tuturor materialelor de investigație referitoare la pedofilul condamnat.

O fotografie îl arată pe fostul președinte înotând într-o piscină, iar o alta îl arată întins pe spate cu mâinile la ceafă în ceea ce pare a fi o cadă cu hidromasaj.

Ureña, purtătorul de cuvânt al lui Clinton, a declarat la momentul publicării fotografiilor, în decembrie, că acestea erau vechi de zeci de ani și că Bill Clinton ar fi încetat legăturile cu Epstein înainte ca infracțiunile acestuia să iasă la iveală.

Soții Clinton au scris luna trecută o scrisoare președintelui Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, James Comer, criticând modul în care a gestionat ancheta Epstein. „Deciziile pe care le-ați luat și prioritățile pe care le-ați stabilit în calitate de președinte cu privire la ancheta Epstein au împiedicat progresul în descoperirea faptelor despre rolul guvernului”, au susținut cei doi.

Aceștia au mai susținut că: „Nu există nicio explicație plauzibilă pentru ceea ce faceți, în afară de politica partizană”.

Comer a menționat anterior că citațiile adresate soților Clinton au fost aprobate printr-un vot bipartizan și a spus că „nimeni nu este mai presus de lege”.

„Am comunicat cu echipa juridică a președintelui Clinton de luni de zile, oferindu-le oportunitate după oportunitate să vină, să ne dea o zi, iar ei continuă să amâne, să amâne, să amâne”, a spus Comer.