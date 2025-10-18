Bill Gates și Bill Clinton, în avion cu Jeffrey Epstein

Listele de pasageri ale lui Jeffrey Epstein au fost dezvăluite, vineri după-amiază, iar Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților a publicat documente și transcrierea mărturiei fostului procuror Alex Acosta, potrivit Fox News.

Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților a publicat vineri transcrierea interviului său cu fostul procuror american care inițial a negociat o controversată înțelegere de recunoaștere a vinovăției cu finanțatorul căzut în dizgrație, pe lângă înregistrările listelor de pasageri ale avionului privat al lui Jeffrey Epstein.

Membrii comisiei de supraveghere au realizat interviul cu Alex Acosta la sfârșitul lunii septembrie, care anterior a ocupat funcția de procuror american pentru Districtul Sudic al Floridei.

Documentul publicat de Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților include listele de pasageri ale avionului privat al lui Epstein, între care se numără Prințul Andrew, Bill Gates, Walter Cronkite și Richard Branson. Niciuna dintre aceste persoane nu a fost acuzată de vreo infracțiune.

Fostul președinte Bill Clinton a apărut din nou în listele de zbor ale lui Epstein de mai multe ori. În cel puțin un zbor din 2002, el a călătorit însoțit de agenți ai Serviciilor Secrete, arată documentele. Clinton nu este acuzat de nicio infracțiune.

Acosta l-a ajutat pe Epstein în 2008 să obțină o înțelegere de recunoaștere a vinovăției care a evitat acuzațiile federale, executând 13 luni de închisoare și pledând vinovat la acuzațiile de stat. Conform înțelegerii, Epstein s-a înregistrat ca infractor sexual și a plătit despăgubiri victimelor.

În explicarea acordului de recunoaștere a vinovăției, Acosta a susținut că dosarul împotriva lui Epstein era afectat de probleme care ar putea împiedica o condamnare.

„Și așadar, în parte, a fost influențat de acest lucru și, în mare parte, a fost influențat și de viabilitatea cazului. Fiecare avocat care a analizat cazul, de la procuror, din nou, până la întregul lanț, a analizat probele și au existat probleme legate de probe cu victimele”, a spus Acosta.

„Multe victime au refuzat să depună mărturie. Multe victime au avut povești diferite. Toți am înțeles de ce au avut povești diferite, dar au înțeles. Și avocatul apărării ar fi înțeles - interogatoriul încrucișat ar fi fost epuizant.”

Acosta a explicat în detaliu de ce lui Epstein i s-a oferit acordul de recunoaștere a vinovăției, spunând că era îngrijorat că Epstein ar fi putut scăpa nepedepsit fără închisoare.

„Decizia noastră în acest caz, bazată pe dovezile cunoscute la momentul respectiv, a fost că era mai bine ca un miliardar să își ispășească pedeapsa cu închisoarea, să se înregistreze ca infractor sexual și să plătească victimelor sale despăgubiri decât să riște un proces cu o probabilitate redusă de succes”, a spus Acosta.

„Am susținut acea judecată atunci și, pe baza stării legii așa cum era atunci și a dovezilor cunoscute la momentul respectiv, aș susține din nou acea judecată.”

Acosta a susținut că procurorul statului din Florida „îl lăsase să scape complet”.

„Așadar, gândirea noastră la momentul respectiv era că, știți, procurorul statului îl lasă să scape nepedepsit. Procurorul statului solicită o dejudiciere prealabilă procesului. Inacceptabil. Complet inacceptabil. Dar un miliardar care ajunge la închisoare trimite un semnal puternic comunității că acest lucru nu este acceptabil, că nu este corect, că acest lucru nu se poate întâmpla”, a spus Acosta.

În timpul interviului, Acosta a fost, de asemenea, de acord că avocatul lui Epstein „s-a apropiat extrem de mult de linia neetică”, adăugând că „a rezistat” unora dintre tacticile lor.

În 2019, în timp ce Acosta ocupa funcția de Secretar al Muncii al Statelor Unite, el și-a apărat implicarea în negocierea acordului de recunoaștere a vinovăției.

„Simplu spus, biroul procurorului statului Palm Beach era gata să-l lase pe Epstein liber, fără închisoare”, a susținut Acosta. „Procurorii din fostul meu birou au considerat acest lucru complet inacceptabil.”

„Acum avem 12 ani de cunoștințe și perspective și trăim într-o lume foarte diferită”, a spus el. „Lumea de astăzi tratează victimele foarte, foarte diferit.”