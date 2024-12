International Fostul președinte SUA Bill Clinton, internat de urgență







Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii Bill Clinton a fost internat, luni după-amiază, la un spital din Washington, DC, unde este supus testelor și observării după ce a făcut febră, a declarat purtătorul său de cuvânt.

Bill Clinton e acum în stare bună

„Președintele este bine”, a declarat Angel Urena, adjunct al șefului de personal al lui Clinton, adăugând că fostul președinte speră să fie acasă până la Crăciun. „El rămâne în stare bună și apreciază profund îngrijirea excelentă pe care o primește.”

Clinton, în vârstă de 78 de ani, se afla la casa sa din Washington când a fost dus la Spitalul Universitar MedStar Georgetown. El este de așteptat să rămână cel puțin peste noapte în spital, a spus un consilier, descriindu-l pe fostul președinte drept „treaz și alert”.

Vestea s-a răspândit cu repeziciune

Vestea despre spitalizarea fostului președinte cu două zile înainte de Crăciun s-a răspândit rapid printre vasta rețea de foști colaboratori ai lui Bill Clinton.

Un asociat de multă vreme a lui Clinton a spus că starea fostului președinte a fost descrisă ca „nu este urgentă sau îngrozitoare sub nicio formă”.

De când a părăsit Casa Albă în urmă cu aproape un sfert de secol, cel de-al 42-lea președinte a suferit mai multe temeri de sănătate.

Clinton, mai multe probleme de sănătate

A suferit o intervenție chirurgicală de bypass pe inimă cvadruple la New York în 2004 și a suferit un plămân parțial colaps în anul următor.

A mai avut o procedură cardiacă în 2010, când două stenturi au fost introduse într-o arteră coronară.

Fostul președinte al SUA a fost internat în Los Angeles timp de șase zile în 2021 pentru o infecție urologică care s-a răspândit în sânge.

Clinton a vorbit la Convenția Națională Democrată de la Chicago în august și a fost extraordinar de activ în campania electorală din această toamnă, de partea Kamalei Harris, care a pierdut în fața lui Donald Trump.

El și-a păstrat un program robust de călătorii de la alegeri, pante lansarea noii sale cărți, „Citizen: My Life After the White House”.