Ancheta în scandalul pedofilului Epstein lovește în plin familia Clinton. Cei doi sfidează Congresul

Fostul președinte al Statelor Unite, Bill Clinton, și soția sa, Hillary Clinton, au anunțat că nu vor da declarații în fața Congresului în cadrul anchetei legate de finanțatorul Jeffrey Epstein, potrivit agenției Reuters.

Decizia survine în contextul unei investigații conduse de republicani în Camera Reprezentanților a Congresului SUA.

Bill și Hillary Clinton au transmis Congresului un mesaj oficial prin care au refuzat să apară în fața Comitetului pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală, condus de republicanul James Comer. Conform relatărilor mass-media, ei au calificat citațiile drept „invalidă și juridic inaplicabilă”.

Potrivit surselor, cuplul Clinton a menționat că a furnizat deja declarații scrise sub jurământ, similare celor acceptate de comitet de la alți martori.

De asemenea, ei au afirmat că comitetul a audiat un număr limitat de persoane pe parcursul unui an de activitate și nu a încercat să influențeze Departamentul de Justiție al SUA în ceea ce privește publicarea completă a documentelor din dosarul Epstein.

Jeffrey Epstein, un finanțator condamnat pentru infracțiuni cu caracter sexual, a fost găsit mort în custodia autorităților în 2019, în timp ce aștepta un proces federal pentru trafic sexual.

Ancheta Congresului urmărește să clarifice anumite aspecte legate de persoanele influente din cercurile sale, precum și modul în care autoritățile federale au gestionat cazul.

Bill și Hillary Clinton au subliniat în scrisoarea adresată lui James Comer că citațiile emise de comitet nu sunt juridic valide și nu produc efecte practice.

Ei au precizat că consideră această solicitare ca fiind parte a unei acțiuni cu tentă politică, concentrată pe discreditarea lor, și nu pe investigarea faptelor relevante pentru caz.

În scrisoare, au fost evidențiate și declarații potrivit cărora ei au furnizat deja informațiile de care dispun, iar cererea de a da declarații în persoană nu ar aduce elemente suplimentare relevante pentru anchetă.

În același timp, fostul președinte și foștii săi colaboratori au indicat că investigația în curs ar putea „îngreuna” activitatea Congresului în ansamblu și a criticat accentul pus pe anumite aspecte ale dosarului, considerând că acestea nu reflectă obiectivele primordiale ale procedurii legislativ-executive.

În replică, James Comer a avertizat că Bill și Hillary Clinton ar putea fi supuși procedurii de „disrespect față de Congres” („contempt of Congress”), un demers care ar putea conduce la sancțiuni penale dacă este adoptat de Camera Reprezentanților și ulterior trimis către Departamentul de Justiție al SUA. Comer a declarat că planifică o votare în acest sens în săptămânile următoare.

Președintele Comitetului pentru Supraveghere a subliniat că inițiativa nu implică acuzații de infracțiuni la adresa familiei Clinton, ci vizează respectarea procedurilor legislative și cooperarea cu autoritățile.

De asemenea, a reiterat că scopul comitetului este de a investiga anumite circumstanțe legate de caz, după cum a relatat agenția de presă internațională.

În noiembrie 2025, Congresul SUA a adoptat un act prin care a obligat Departamentul de Justiție să publice materialele legate de dosarul Epstein.

De atunci, o parte dintre documente a fost făcută publică, însă anumite secțiuni au fost redactate. Aceste materiale includ referiri la numeroase persoane publice, dar nu demonstrează implicarea lor în fapte ilegale, potrivit relatărilor instituțiilor media care au analizat documentele.

Ancheta legislativă continuă, în timp ce discuțiile privind competențele Congresului de a cita foști oficiali și de a impune sancțiuni legale pentru neconformare rămân în prim-planul dezbaterilor politice din Statele Unite.