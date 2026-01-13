Președintele Rezervei Federale: Nu voi demisiona decât în caz de încălcare legală

Președintele Rezervei Federale a Statelor Unite, Jerome Powell, a subliniat public și în materiale citate în presă că nu are intenția de a demisiona înainte de sfârșitul mandatului său de patru ani, în pofida unei anchete penale care vizează declarațiile sale din Congres despre renovarea sediului Rezervei Federale și a criticilor politice intense, potrivit Fox News.

Powell a descris amenințările cu acuzații drept fără precedent și a reafirmat angajamentul față de mandatul său.

Powell a dat un comunicat oficial în care menționează că Departamentul de Justiție a emis citații pentru un mare juriu ce amenință cu o posibilă inculpare penală legată de mărturia sa din iunie 2025, în care a discutat despre un proiect de renovare de mai mulți ani al clădirilor istorice ale Rezervei Federale din Washington, D.C.

În declarația publicată de Rezerva Federală, Powell a spus că respectă statul de drept și supravegherea Congresului și că „nimeni — cu siguranță nu președintele Rezervei Federale — nu este deasupra legii”. El a adăugat că această acțiune trebuie privită în contextul „amenințărilor și presiunilor continue” din partea administrației actuale.

În declarația sa, Powell a afirmat: „Această nouă amenințare nu are legătură cu mărturia mea din iunie sau cu renovarea clădirilor Rezervei Federale. Aceasta este o consecință a faptului că Rezerva Federală stabilește ratele dobânzilor pe baza celei mai bune evaluări a ceea ce va servi publicului, mai degrabă decât să urmeze preferințele Președintelui.”

Ancheta penală deschisă de procurorii federali din Washington, D.C., îi vizează pe Powell și este concentrată pe întrebarea dacă acesta a oferit declarații false sau înșelătoare în fața Congresului în legătură cu amploarea și costurile proiectului de renovare de 2,5 miliarde de dolari al sediului central al Rezervei Federale.

Proiectul include modernizarea edificiilor istorice și nu fusese renovat complet de la construirea lor în anii 1930.

Criticii proiectului, inclusiv membri ai administrației, au pus sub semnul întrebării estimările costurilor și scopul renovărilor, iar costurile au depășit estimările inițiale din cauza unor condiții neașteptate, inclusiv niveluri mai ridicate de azbest și contaminare a solului.

Conflictul dintre Powell și administrația actuală a devenit mai acut într-un climat politic tensionat unde deciziile privind ratele dobânzilor și independența Federal Reserve au fost subiect de dispută.

Președintele Donald Trump a criticat în mod repetat politica monetară și renovarea sediului Rezervei Federale, susținând că ar fi excesivă și ar putea include elemente nejustificate, în timp ce Powell și susținătorii săi au respins aceste acuzații.

Pe fondul acestor evenimente, Powell s-a referit la presiunea politică și la independența băncii centrale, menționând că rezistența sa de a ceda la influențe externe este un element cheie în deciziile sale privind politica monetară.

Ancheta a atras atenția atât în mediile financiare, cât și politice, iar efectele sale au început să se reflecte în piețele financiare. De asemenea, situația deschide întrebări mai largi privind independența instituțiilor financiare față de influențele politice.

Autoritățile judiciare nu au oferit încă detalii complete despre toate faptele examinate sau despre potențiale acuzații specifice.

Investigația și reacțiile la aceasta continuă, iar evoluțiile viitoare ar putea avea implicații semnificative atât pentru politica monetară, cât și pentru relația dintre autoritățile executive și banca centrală a Statelor Unite.