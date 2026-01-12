Procurorii americani îl investighează pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell

Procurorii americani îl anchetează pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, în legătură cu mărturia sa de vara trecută despre proiectul de renovare a clădirii băncii centrale, potrivit unor oficiali guvernamentali aflați la curent cu problema, citați de WSJ.

Fed a primit vineri citații de la Departamentul de Justiție, care amenință cu o inculpare penală, a declarat președintele Fed într-un comunicat. Într-o declarație video extraordinară, duminică seară, Powell a numit ancheta un pretext, ca parte a ceea ce el descrie ca fiind o campanie a președintelui Trump de a face presiuni asupra Fed pentru a reduce ratele dobânzilor și a pune capăt independenței băncii centrale.

„Este vorba despre dacă Fed va putea continua să stabilească ratele dobânzilor pe baza dovezilor și a condițiilor economice - sau dacă, în schimb, politica monetară va fi dirijată prin presiune politică sau intimidare”, a spus Powell în videoclip.

Trump l-a criticat public pe Powell pentru că este prea lent în reducerea ratelor dobânzilor. Trump a spus că se gândește să-l dea în judecată pe Powell pentru „incompetență gravă”. Administrația încearcă, de asemenea, să o demită pe Lisa Cook, guvernatoarea Fed, într-un caz aflat pe rolul Curții Supreme.

Într-un scurt interviu acordat NBC News duminică, Trump a declarat că nu știe despre citațiile Departamentului de Justiție și că orice anchetă penală ar exista nu este legată de dezacordurile pe care Casa Albă le-a avut cu Powell cu privire la ratele dobânzilor. „Nici nu m-aș gândi să fac asta în felul acesta. Ceea ce ar trebui să-l preseze este faptul că ratele sunt mult prea mari. Aceasta este singura presiune pe care o are”, a spus Trump.

Ancheta, care este condusă din biroul procurorului american din Washington, Jeanine Pirro, a început în noiembrie și examinează mărturia lui Powell în Congres și evidența cheltuielilor Fed, au declarat persoane familiarizate cu aceasta.

Un purtător de cuvânt al procurorului general Pam Bondi a refuzat să comenteze ancheta, dar a spus că aceasta „și-a instruit procurorii americani să acorde prioritate investigării oricăror abuzuri legate de bani ai contribuabililor”.

Powell a sugerat că o posibilă urmărire penală nu i-ar afecta capacitatea de a continua să fie președinte al Fed. Mandatul său se încheie pe 15 mai, iar Trump se apropie de o decizie cu privire la succesorul său. „Serviciul public necesită uneori o atitudine fermă în fața amenințărilor. Voi continua să fac treaba pentru care Senatul m-a confirmat, cu integritate și angajament de a servi poporul american”, a declarat Powell.

Declarația video a reprezentat o schimbare notabilă pentru Powell, care a petrecut ani de zile deturnând atacurile publice ale lui Trump cu răspunsuri măsurate și apolitice. Duminică, el a renunțat la această reținere. Cu o atitudine care a arătat mai multă sfidare decât de obicei, el a acuzat direct administrația că folosește Departamentul de Justiție pentru a pedepsi Fed pentru că nu a redus ratele dobânzilor.

Președinții ambelor partide s-au plâns ocazional de politica Fed, dar Trump a mers mai departe decât orice predecesor modern, dând vina pe Powell pentru ratele dobânzilor ridicate, explorând modalități de a-l concedia și acum folosind Departamentul de Justiție împotriva lui.

O anchetă penală asupra președintelui Fed ar putea zgudui Wall Street, unde unii investitori se pregătesc deja pentru mai multă volatilitate în acest an, pe măsură ce Trump îl alege pe succesorul lui Powell. „Suntem uimiți de această evoluție profund tulburătoare, care a apărut pe neașteptate după o perioadă în care tensiunile dintre Trump și Fed păreau a fi ținute sub control”, a declarat Krishna Guha de la Evercore ISI într-o notă către clienți duminică seara.

Întrucât Powell urmează să fie înlocuit din funcția de președinte peste patru luni, escaladarea ridică întrebări cu privire la faptul dacă Fed va continua să ia decizii fără interferențe politice, un principiu pe care economiștii și participanții la piață l-au considerat de mult timp important pentru stabilitatea economică.

Ancheta a atras o critică aspră din partea senatorului Republican Thom Tillis. „Dacă mai exista vreo îndoială că consilierii din cadrul administrației Trump fac presiuni active pentru a pune capăt independenței Rezervei Federale, acum nu ar trebui să existe nicio îndoială”, a spus Tillis. „Acum sunt în discuție independența și credibilitatea Departamentului de Justiție.”

Tillis este membru al Comisiei Bancare a Senatului, unde Republicanii au o majoritate de 13-11. El a spus că se va opune confirmării oricărei nominalizări a Fed - inclusiv persoanei alese de Trump pentru a-i succeda lui Powell ca președinte - până când problema juridică nu va fi rezolvată. Asta i-ar lăsa peRepublicani fără majoritatea necesară pentru a avansa nominalizările prin comisie.

Senatoarea din Massachusetts, Elizabeth Warren, principala Democrată din comisie, a declarat că Trump încearcă să-l înlăture pe Powell și să „instaleze o altă marionetă pentru a finaliza preluarea coruptă a băncii centrale a Americii”.

Luna trecută, Trump a amenințat cu un proces împotriva lui Powell pentru renovarea a două clădiri istorice cu vedere la National Mall. „Ne gândim să-l dăm în judecată pe Powell pentru incompetență”, a spus Trump. Trump a vizitat proiectul de construcție în iulie anul trecut alături de Powell, un eveniment care a inclus o prezentare neobișnuită atât a președintelui, cât și a președintelui Fed-ului, purtând căști de protecție, certându-se pe tema costurilor și a datelor specifice de renovare a unor clădiri istorice obscure.

Casa Albă a început să evidențieze depășirile de costuri și construcțiile costisitoare vara trecută, după ce Trump a devenit nemulțumit că Powell nu acționa mai rapid pentru a reduce ratele dobânzilor. Banca centrală a ajuns să reducă ratele dobânzilor la ultimele sale trei ședințe ale anului, în septembrie, octombrie și decembrie, dar este pregătită să mențină ratele dobânzilor constante la sfârșitul acestei luni.

Trump a lansat ideea de a-l demite pe Powell în primul său mandat și din nou în această primăvară, dar a abandonat ideea după ce consilierii au sugerat că ar putea avea un impact negativ în instanțe și pe piețele financiare. Tulburarea legată de renovările clădirilor părea a fi o încercare de a eroda încrederea publicului în Powell, de a construi un caz legal pentru a-l forța să plece sau de ambele.

Russ Vought, directorul Biroului de Management și Buget al Casei Albe, i-a trimis o scrisoare lui Powell în iulie, insinuând că, în timpul unei recente mărturii în fața Senatului, acesta fie a făcut declarații false în fața Congresului despre renovarea de 2,5 miliarde de dolari, fie nu a respectat regulile de autorizare privind construcțiile din zona capitalei. Powell le-a scris parlamentarilor că declarațiile sale au fost adevărate.

Episodul s-a rezolvat aproape la fel de brusc pe cât a escaladat atunci când Trump, în timpul unui tur al șantierului câteva săptămâni mai târziu, a părut să minimizeze orice conflict.

De asemenea, oficialii administrației au declarat că vor ca Powell să demisioneze din funcția de guvernator după ce mandatul său de președinte se încheie anul acesta. Powell are opțiunea de a rămâne în consiliul de administrație al Fed până la începutul anului 2028, deși, de obicei, președinții care își părăsesc funcția nu rămân în consiliu după ce își încheie mandatul.

Separat, Curtea Supremă urmează să audieze argumentele de la sfârșitul acestei luni privind efortul lui Trump de a o demite pe guvernatoarea Fed, Lisa Cook, care a fost numită de fostul președinte Joe Biden și a votat în mod regulat cu Powell.

Departamentul de Justiție a deschis separat o anchetă penală asupra lui Cook anul trecut, emițând citații ca parte a unei anchete cu privire la furnizarea de informații frauduloase cu privire la cererile de credit ipotecar.

Trump a încercat să o demită pe Cook de la Fed în august pentru presupusa fraudă care a implicat cererile sale de credit ipotecar, care au fost inițial trimise Departamentului de Justiție de către un oficial de rang înalt din domeniul locuințelor de la Casa Albă. Cook a negat orice faptă ilegală și a contestat demiterea sa în instanță - până acum, cu succes.

Într-o scrisoare din noiembrie către Bondi, avocatul lui Cook i-a acuzat pe oficialii Casei Albe că vizează selectiv dușmanii politici ai lui Trump, ignorând în același timp acuzații similare împotriva oficialilor Republicani.