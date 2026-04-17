DNA a clasat dosarul lui Ion Simu, directorul CFR, după trei ani de anchetă

DNA a clasat dosarul lui Ion Simu, directorul CFR, după trei ani de anchetăIon Simu, directorul CFR. Sursa foto: captură video
DNA a clasat dosarul deschis pe numele directorului CFR, Ion Simu, după trei ani de cercetări. Decizia a fost luată în martie 2026, la finalul mandatului lui Marius Voineag. O parte din cauză a fost trimisă către alt parchet.

DNA a dispus clasarea dosarului lui Ion Simu, directorul CFR, în ultimele zile de mandat ale lui Marius Voineag

Direcția Națională Anticorupție a decis închiderea dosarului penal care îl viza pe directorul CFR, Ion Simu, după aproximativ trei ani de anchetă. Ordonanța de clasare a fost emisă la data de 13 martie 2026.

Momentul deciziei a coincis cu ultimele zile de mandat ale fostului procuror-șef al DNA, Marius Voineag.

Procurorii DNA au început urmărirea penală a lui Ion Simu, directorul CFR, în 2023 pentru presupuse fapte de abuz și uzurpare

Investigația a fost deschisă în ianuarie 2023, când procurorii anticorupție au anunțat începerea urmăririi penale față de Ion Simu și Petru Ceșa, un alt director din cadrul companiei.

Cei doi erau suspectați de instigare la abuz în serviciu și instigare la uzurparea funcției. Conform comunicatului DNA de la acea vreme, anchetatorii susțineau că ar fi fost influențată procedura de numire a lui Simu la conducerea companiei CFR.

Tot în cadrul aceluiași dosar, procurorii au reținut că o angajată ar fi fost concediată pe fondul suspiciunii că a furnizat presei informații despre presupusele nereguli.

O parte din dosar a fost disjunsă și trimisă către un alt parchet competent

Deși DNA a decis clasarea cauzei principale, instituția a disjuns dosarul în ceea ce privește anumite fapte.

Această procedură indică faptul că unele aspecte ale cazului vor fi analizate în continuare de o altă unitate de parchet.

Numirea lui Ion Simu la conducerea CFR a avut loc în mandatul lui Sorin Grindeanu

Ion Simu a fost numit director general al CFR în decembrie 2021, la începutul mandatului de ministru al Transporturilor al lui Sorin Grindeanu. Înainte de această funcție, el a condus Regionala CFR Infrastructură Timișoara.

Numirea sa a avut loc într-o perioadă în care mai multe schimbări de conducere au fost operate la nivelul companiilor din subordinea ministerului.

