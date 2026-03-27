DNA, fără șef de la 31 martie. Numirile pentru funcțiile-cheie, blocate în CSM

Mandatul lui Marius Voineag la șefia DNA expiră pe 31 martie. Numirile pentru funcțiile-cheie din parchete sunt blocate în CSM după trei voturi egale.

Mandatul lui Marius Voineag în fruntea Direcției Naționale Anticorupție expiră în data de 31 martie. După acest moment, instituția va funcționa fără un șef titular, conducerea urmând să fie asigurată temporar de procurorii adjuncți.

În aceeași zi, Consiliul Superior al Magistraturii are pe ordinea de zi o propunere care îl vizează pe Voineag. Este vorba despre continuarea activității acestuia în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Tot pe 31 martie, Secția pentru procurori din CSM este chemată să dea avize pentru mai multe funcții importante din sistem. Printre acestea se numără propunerea pentru funcția de adjunct al procurorului general, în cazul lui Marius Voineag, dar și cea pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT, în cazul lui Alex Florența.

Este a patra încercare de vot în aceste cazuri. De trei ori până acum, rezultatul a fost același: balotaj, cu scor egal, 3 la 3. Blocajul din CSM poate echivala cu lipsa unui aviz

Conform legii, CSM trebuie să emită un aviz consultativ într-un termen de 30 de zile. În situația în care votul rămâne blocat, fără o majoritate, acest lucru este echivalent din punct de vedere juridic cu lipsa unui aviz.

„Dacă această situație s-ar perpetua până la momentul la care ar trece cele 30 de zile rezervate CSM pentru a da un aviz. Dacă nu se poate da un aviz, pentru că există această situație de balotaj, situația juridică este sinonimă cu lipsa unui aviz. Pe mine nu mă încurcă și nu mă descurcă nimic, atât timp cât mă țin strict de procedură, de regulile legale. Dacă nu există un aviz, mergem mai departe la domnul președinte. Și domnul președinte decide. În toate decide domnul președinte până la urmă, evident”, a spus ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Propunerile au fost trimise către CSM în data de 2 martie.

După emiterea avizului de către CSM, fie el pozitiv sau negativ, procedura merge mai departe către președintele României. Acesta poate decide numirea sau poate refuza motivat propunerile primite.

În cazul unui aviz negativ, ministrul Justiției este obligat să organizeze un nou interviu cu candidatul vizat. Ulterior, poate menține propunerea sau o poate retrage, declanșând o nouă procedură de selecție în cel mult 60 de zile.

Șeful statului are la dispoziție, la rândul său, un termen de maximum 60 de zile pentru a emite decretul de numire sau pentru a anunța refuzul motivat.

În aceeași procedură de numire, Secția pentru procurori a CSM a respins mai multe propuneri. Marinela Mincă a primit aviz negativ pentru funcția de adjunct al DNA. De asemenea, Cristina Chiriac a fost respinsă pentru șefia Parchetului General, iar Gill Iacobici pentru poziția de adjunct al DIICOT.

Pe de altă parte, doar două candidaturi au obținut unanimitate în cadrul CSM. Viorel Cerbu și Codrin Miron au primit vot favorabil 6 la 0 pentru ocuparea funcțiilor de conducere la DNA și DIICOT.

Ședința din 31 martie este esențială pentru deblocarea situației. Secția pentru procurori este obligată să supună la vot propunerile până la expirarea termenului legal pentru emiterea avizului.

În lipsa unei decizii clare, procedura va continua fără avizul CSM, iar hotărârea finală va reveni președintelui României.