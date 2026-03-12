CSM a respins candidatura Cristinei Chiriac pentru funcția de Procuror General

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis să nu acorde aviz favorabil candidaturii Cristinei Chiriac pentru funcția de Procuror General al României. Actuala șefă a DNA Iași a fost respinsă după audierea în fața membrilor secției, votul fiind de cinci la unu împotriva acesteia.

Cristina Chiriac și Marius Voineag, care conduce Direcția Națională Anticorupție, au fost audiați de Secția pentru procurori a CSM în cadrul procedurii de acordare a avizului consultativ necesar pentru numirile la conducerea parchetelor importante.

Propunerea ca Cristina Chiriac să ocupe funcția de procuror general al României a fost făcută de ministrul Justiției, Radu Marinescu. În același timp, acesta l-a nominalizat pe Marius Voineag pentru funcția de adjunct al procurorului general.

În urma votului exprimat în cadrul secției, candidatura Cristinei Chiriac a fost respinsă cu 5 voturi la 1.

În cazul lui Marius Voineag, votul membrilor Secției pentru procurori a fost împărțit în mod egal, 3 la 3. O situație similară a fost înregistrată și în cazul actualului procuror general, Alex Florența.

În aceste condiții, Secția pentru procurori trebuie să reia votul în ședințele următoare, până când va exista o decizie clară, favorabilă sau nefavorabilă.

După respingerea candidaturii Cristinei Chiriac pentru conducerea Parchetului General, dar și a lui Gill Iacobici pentru funcția de adjunct al DIICOT, ministrul Justiției trebuie să reia o parte din procedura de selecție.

Potrivit legislației, atunci când Secția pentru procurori emite un aviz consultativ negativ, ministrul Justiției este obligat să organizeze un nou interviu cu candidatul respectiv. Tot legea prevede că, în cadrul acestui interviu, candidatul trebuie întrebat despre aspectele negative menționate în avizul emis de CSM.

După această etapă, Radu Marinescu poate decide continuarea procedurii și transmiterea către președintele României a propunerii de numire în funcția de conducere, însoțită de documentele relevante, sau poate retrage propunerea și declanșa o nouă procedură de selecție în cel mult 60 de zile.

În cadrul aceleiași proceduri, singurul candidat care a primit aviz favorabil unanim din partea Secției pentru procurori a CSM este Codrin Miron, șeful DIICOT Timișoara.

Acesta a fost propus pentru conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în locul procurorului Alina Albu.

În timpul audierii, Cristina Chiriac a avut mai multe momente de ezitare, fiind întrebată pe teme precum ordinele procurorului general sau detașările din sistem. Procurorul a afirmat că are experiență în instrumentarea unor cauze complexe, inclusiv în dosare care au implicat situații de flagrant.

În prezentarea sa, aceasta a menționat mai multe cazuri instrumentate în cadrul DNA Iași, printre care dosare privind președintele Consiliului Județean Iași, președintele Consiliului Județean Vaslui, directorul Institutului de Boli Cardiovasculare Iași, rectorul Universității „Petre Andrei” și decanul Facultății de Drept. Chiriac a afirmat că a lucrat și la investigații care au vizat activitatea din vămi sau oameni de afaceri și a susținut că are experiență managerială și „dinamism”.

De asemenea, a vorbit despre volumul mare de dosare din Ministerul Public, aproximativ 1,7 milioane, apreciind că Parchetul General se află într-un „echilibru vulnerabil”. În timpul prezentării în fața Secției pentru procurori, Cristina Chiriac a citit de pe foi.

Întrebată despre lipsa de experiență pentru conducerea Parchetului General, aceasta a spus: „În ceea ce privește legitimitatea, experiența mea profesională în cauze complexe și management există. (..) Nu pretind că am toate cunoștințele necesare care țin de competența parchetelor locale, dar când voi fi numit procuror general voi avea toată disponibilitatea de a învăța”.

În timpul audierii, șefa DNA Iași a afirmat și că Direcția Națională Anticorupție ar trebui să preia competența de investigare a magistraților.