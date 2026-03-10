Tribunalul București a respins definitiv plângerea lui Florian Coldea împotriva lui Cătălin Hideg

Fostul prim-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea, nu a reușit în instanță să obțină deschiderea unei anchete împotriva omului de afaceri Cătălin Hideg, cel care l-a denunțat în dosarul cunoscut public drept „dosarul generalilor”. Tribunalul București a decis definitiv respingerea plângerii formulate de Coldea împotriva soluției prin care procurorii au clasat acuzațiile aduse denunțătorului, considerând demersul fostului șef militar al serviciului drept nefondat.

După ce, în anul 2024, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune în urma anchetei DNA, Florian Coldea a depus o plângere penală împotriva omului de afaceri Cătălin Hideg. Fostul oficial al SRI l-a acuzat pe acesta de inducerea în eroare a organelor judiciare, susținând că denunțul formulat împotriva sa ar fi fost bazat pe afirmații neadevărate.

În vara anului trecut, în momentul în care dosarul a ajuns în instanță, Coldea a aflat că Direcția Națională Anticorupție a decis clasarea plângerii sale. Nemulțumit de soluție, el a contestat decizia la procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, însă acesta a menținut soluția de clasare.

În aceste condiții, în septembrie 2025, fostul general a decis să conteste decizia în instanță.

Prima etapă a procedurii judiciare a avut loc la Judecătoria Sectorului 1, unde Florian Coldea a depus, în 11 septembrie 2025, o plângere împotriva soluției de neurmărire penală dispuse de DNA în cazul lui Cătălin Hideg.

Dosarul a avut mai multe termene de judecată, desfășurate în intervalul septembrie 2025 – ianuarie 2026. La ultimul termen, judecătorul a admis excepția necompetenței materiale ridicată de procurorul de ședință și a decis ca dosarul să fie trimis spre soluționare Tribunalului București.

Pe rolul acestei instanțe, cauza a fost înregistrată la Secția Penală în data de 4 februarie 2026. În 4 martie 2026, Tribunalul București a stabilit, în baza articolului 341 alineatul 6 litera „a” din Codul de procedură penală, respingerea plângerii formulate de Florian Coldea ca nefondată.

Prin aceeași hotărâre, instanța l-a obligat pe fostul general la plata sumei de 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Decizia este definitivă, iar Florian Coldea nu mai are nicio cale de atac. Articolul din Codul de procedură penală invocat de judecători prevede că, în situațiile în care acțiunea penală nu a fost pusă în mișcare, judecătorul de cameră preliminară poate respinge plângerea dacă aceasta este tardivă, inadmisibilă sau nefondată.

Cătălin Hideg este omul de afaceri care a formulat denunțul împotriva lui Florian Coldea, a fostului general SRI Dumitru Dumbravă și a avocatului Doru Trăilă, în dosarul privind presupusa influențare a unor procese din instanțe.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada 2018–2024, cei trei ar fi constituit un grup infracțional organizat care promitea rezolvarea unor probleme judiciare în schimbul unor sume importante de bani. Anchetatorii susțin că foștii oficiali ai SRI ar fi profitat de relațiile și influența dobândite în perioada în care activau în serviciul de informații.

Conform rechizitoriului, suspecții identificau persoane sau companii implicate în litigii și le promiteau că pot obține soluții favorabile în instanță. În acest scop ar fi fost înființate firme de consultanță prin intermediul cărora erau atrași clienți interesați să plătească pentru influență.

Ulterior, aceste firme ar fi încheiat contracte cu casa de avocatură a lui Doru Trăilă, pentru a masca sumele de bani pretinse de generali. Procurorii susțin că, prin această schemă, erau disimulate foloasele necuvenite și activitățile ilegale de consultanță juridică. În cazul lui Cătălin Hideg, anchetatorii arată că acesta ar fi plătit 458.000 de lei din suma totală de 600.000 de euro care i-ar fi fost cerută pentru a interveni într-un dosar penal.

Cătălin Hideg nu este singurul denunțător împotriva căruia Florian Coldea și ceilalți inculpați au formulat plângeri penale. O situație similară îl privește pe primarul PNL din Rovinari, Robert Dorin Filip, care a sesizat DNA cu privire la aceleași presupuse practici.

Și în acest caz, procurorii anticorupție au decis clasarea plângerii depuse de generali pentru inducerea în eroare a organelor judiciare.

În septembrie 2025, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă au contestat soluția la Curtea de Apel București. Instanța a respins excepția de necompetență invocată de Ministerul Public și a stabilit termen pentru judecarea plângerii în data de 17 martie 2026.

Primarul din Rovinari a susținut în denunț că, în 2023, cei trei i-ar fi cerut suma de 600.000 de euro, promițând că pot influența soluția într-un dosar penal în care era judecat. Potrivit procurorilor DNA, din această sumă ar fi fost plătiți peste 1,17 milioane de lei.