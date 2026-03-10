CSM începe marţi audierea candidaților pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT. Cine va fi primul intervievat

Secția pentru procurori a CSM începe audierea candidaților pentru conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT. Primul interviu este cel al procurorului Codrin Horațiu Miron, propus pentru șefia DIICOT. Decizia finală aparține președintelui Nicușor Dan.

Secția pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii începe marți seria audierilor pentru procurorii nominalizați la conducerea principalelor structuri de parchet din România. Procedura vizează funcțiile de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Interviurile sunt programate în perioada 10–17 martie. Avizul emis de CSM are caracter consultativ, iar decizia finală privind numirea în funcții aparține președintelui României, Nicuşor Dan.

Prima audiere este programată marți, de la ora 13:00, când procurorul Codrin Horațiu Miron va fi intervievat pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.

Nominalizarea a fost făcută de ministrul Justiției, Radu Marinescu, care arată că Miron este „un procuror cu o solidă pregătire profesională şi o remarcabilă carieră universitară care, prin proiectul de management, a identificat în mod corect direcţiile de acţiune în vederea creşterii capacităţii operaţionale a DIICOT de combatere a criminalităţii organizate, pentru sporirea calităţii şi eficienţei actului de justiţie şi de identificare a produsului infracţional ce urmează a fi indisponibilizat prin instituirea măsurilor asigurătorii”.

Potrivit ministrului, acesta este „procuror specializat în combaterea infracţionalităţii economico-financiare, având o experienţă practică semnificativă în recuperarea produselor infracţiunii, inclusiv a celor aflate în străinătate”.

Viziunea managerială prezentată de candidat urmărește creșterea capacității operaționale a DIICOT prin prioritizarea anchetelor și concentrarea pe dosare cu impact major asupra mediului infracțional. Domeniile vizate sunt traficul de droguri, traficul de persoane, traficul de migranți, criminalitatea informatică și macro-criminalitatea economico-financiară.

În proiectul său de management este pus accentul pe identificarea produsului infracțional și indisponibilizarea acestuia prin măsuri asigurătorii. Strategia prevede limitarea accesului grupărilor de criminalitate organizată la resurse financiare prin investigații paralele dedicate identificării și blocării bunurilor provenite din infracțiuni, în logica „follow the money”. Sunt avute în vedere măsuri asigurătorii în scopul confiscării speciale sau extinse, precum și consolidarea mecanismelor de valorificare anticipată a bunurilor sechestrate.

Documentul menționează și necesitatea aplicării mai ferme a prevederilor privind confiscarea extinsă și intensificarea cooperării cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și cu structurile similare din străinătate.

În timpul interviului, procurorul a prezentat și un model managerial orientat către îmbunătățirea imaginii instituției în spațiul public. Printre măsurile propuse se află o comunicare publică „transparentă, modernă şi orientată către cetăţean/societate”, organizarea de conferințe de presă pe teme de interes public legate de activitatea organelor de urmărire penală și crearea unor conturi pe rețelele sociale care să promoveze activitatea și rezultatele DIICOT.

Calendarul stabilit de CSM include mai multe interviuri pentru funcțiile de conducere din Ministerul Public.

Pe 11 martie, de la ora 10:30, este programată audierea procurorului Alex-Florin Florența pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT. În aceeași zi, la ora 13:00, va avea loc interviul procurorului Gill-Julien Grigore Iacobici pentru aceeași poziție.

Pe 12 martie, de la ora 10:30, va fi audiată procurorul Cristina Chiriac, propusă pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În aceeași zi, la ora 13:00, urmează interviul procurorului Marius Voineag pentru funcția de adjunct al procurorului general.

Pe 16 martie, la ora 14:00, va avea loc audierea procurorului Ioan-Viorel Cerbu, propus pentru funcția de procuror-șef al DNA. Ultimele interviuri sunt programate pe 17 martie. La ora 10:30 va fi audiată procurorul Marinela Mincă pentru funcția de procuror-șef adjunct al DNA, iar la ora 13:00 procurorul Marius-Ionel Ștefan pentru aceeași poziție.

Procurorul Cristina Chiriac a fost nominalizat pentru conducerea Parchetului General, ministrul Justiției argumentând că aceasta are „capacitatea deosebită de a valorifica, inclusiv în plan managerial, experienţa vastă dobândită în cadrul PÎCCJ, DIICOT şi DNA”.

Actualul șef al DNA, Marius Voineag, a fost propus pentru funcția de adjunct al procurorului general, fiind descris drept un magistrat cu „experienţă profesională vastă, multilaterale, dobândite inclusiv în funcţii de conducere”.

Pentru conducerea DNA a fost nominalizat procurorul Ioan-Viorel Cerbu. Potrivit ministrului Justiției, acesta „îmbină cu măiestrie experienţa şi cunoştinţele din domeniul urmăririi penale cu cele de management judiciar şi conştientizează necesitatea adaptării Ministerului Public la continua evoluţie a infracţionalităţii”.

În ceea ce îl privește pe Codrin Horațiu Miron, propus la șefia DIICOT, ministrul afirmă că acesta „prin proiectul de management, a identificat în mod corect direcţiile de acţiune în vederea creşterii capacităţii operaţionale a DIICOT”.

Actualul procuror general, Alex Florenţa, a fost propus pentru o funcție de adjunct, deoarece „este un procuror cu o experienţă profesională solidă, având realizări deosebite” și „are certe abilităţi de leadership”.

Președintele României, Nicuşor Dan, a anunțat că a realizat deja propria evaluare a candidaților care au participat la selecție pentru funcțiile de conducere din marile parchete.

„Nu numai că voi face această analiză, am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment, adică m-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înţeleg ce părere au unii despre alţii, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie, pentru ca, în momentul în care procedura desfăşurată de Ministerul Justiţiei ajunge la mine, să iau o decizie informată”, a afirmat președintele într-o conferință de presă.

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, consideră că procesul de selecție a fost unul corect. „Eu cred că a fost totuşi un proces transparent, democratic, clar”, a declarat acesta, în contextul în care selecția a fost contestată de o parte a societății civile, vineri seara, în fața Palatului Cotroceni.

La rândul său, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că nu îi cunoaște pe candidații propuși pentru conducerea parchetelor, dar speră ca cei selectați să își îndeplinească atribuțiile.

„E un subiect pe care nu l-am comentat şi nici nu o să fac acum. Eu ştiu că acolo au fost şi sunt concursuri. Nu intru în această dezbatere. Sper, în schimb, să fie aleşi acolo sau să fie promovaţi prin concursuri, procurori care să facă treabă. Şi asta este ceea ce îmi doresc. Nu-i cunosc. Habar n-am cine sunt cei care sunt propuşi, cel puţin pentru funcţiile de conducere pentru procurori şefi la cele trei parchete. Pe niciunul dintre ei nu-i cunosc. Nu i-am văzut în viaţa mea”, a transmis Sorin Grindeanu.