Codrin-Horaţiu Miron, candidat la șefia DIICOT: „Ziua Z” trebuie adaptată, inteligenţa artificială poate fi aliat

Codrin-Horaţiu Miron, candidat la şefia Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), a declarat că operaţiunile de tip „Ziua Z”, denumire generică a intervenţiilor menite să destructureze grupări infracţionale, au reprezentat, la un moment dat, imaginea DIICOT.

„Au reprezentat imaginea DIICOT-ului, între timp ele s-au mai diluat. Aş vedea Zile Z tematice, pe anumite categorii de infracţiuni şi pe anumite zone. Şi acestea să fie desfăşurate în mod constant. Adică nu o singură zi Z la nivel naţional, care se ştie că e ori în luna martie, ori în luna octombrie.

Toată lumea se aşteaptă în această perioadă ca DIICOT să intervină. Nu. Acţiunea va trebui să fie concertată, pe anumite zone şi în mod constant, în funcţie de fenomenele infracţionale tipice din zona respectivă. Avem un serviciu teritorial cu o anumită dinamică infracţională Ziua Z în cadrul serviciului”, a explicat magistratul.

Întrebat despre modul în care DIICOT se poate adapta la noile tehnologii, inclusiv la inteligenţa artificială, Miron a subliniat utilitatea acesteia în anumite domenii, fără a generaliza utilizarea la întreaga activitate.

„Trebuie să ne adaptăm la aceste evoluţii tehnologice. Chiar dacă infractorii sunt cu un pas înaintea noastră, au resurse financiare, umane, eu cred că putem să câştigăm această bătălie prin inteligenţă. Inteligenţa umană depăşeşte inteligenţa artificială.

Aş face aliat, prieten, inteligenţa artificială, dar nu mi-aş dori să ajung dependent, inteligenţa artificială să mă domine. Este utilă în domeniul în care ne desfăşurăm activitatea, pe zona transcript, convorbiri telefonice, pe zona de acte procesual penale, mă refer la delegări, dar nu aş generaliza-o la nivelul activităţii noastre. Inteligenţa artificială şi digitalizarea sunt nişte evoluţii tehnologice la care trebuie să dăm un răspuns adecvat”, a declarat Codrin-Horaţiu Miron.

Miron a mai spus că ar dori ca „Ziua Z” să fie organizată tematic, pe categorii de infracţiuni şi zone geografice, pentru a creşte eficienţa operaţiunilor: „Conceptul ar trebui să devină un instrument flexibil și permanent, nu un eveniment punctual, previzibil la nivel naţional”.