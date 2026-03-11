Continuă selecția pentru conducerea DIICOT: Florența și Iacobici audiați miercuri

Audierile pentru ocuparea funcțiilor de conducere din Parchetul General, Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) continuă miercuri la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), după ce interviurile au debutat marți și se vor desfășura până pe 17 martie.

În centrul atenției sunt procurorul general Alex Florența și Gil-Julien Grigore Iacobici, propuși pentru funcția de adjunct la DIICOT.

Audierile de miercuri sunt programate astfel: de la ora 10:30, va fi audiat Alex Florența, actualul procuror general, propus pentru postul de procuror șef adjunct la DIICOT. Ulterior, de la ora 13:00, va fi intervievat Gil-Julien Grigore Iacobici, pentru aceeași funcție de adjunct.

Ministrul Justiției a susținut că Alex Florența este un procuror cu o experiență profesională solidă, cu realizări notabile în cadrul DNA, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al DIICOT – Structura Centrală.

În proiectul său de management, Florența propune consolidarea capacității instituționale a DIICOT, transformând structura într-un actor strategic, capabil să anticipeze fenomenele infracționale și să răspundă eficient provocărilor actuale.

Printre prioritățile sale se numără:

promovarea managementului cunoașterii și comunicării directe;

optimizarea resurselor umane prin limitarea delegărilor și dezvoltarea concursurilor de numire;

corelarea politicii de resurse umane cu specificul infracțional, în special traficul de droguri;

consolidarea echipelor mixte procuror-polițist-specialist și stabilizarea personalului;

aplicarea consecventă a măsurilor asigurătorii pentru recuperarea prejudiciilor și cheltuielilor judiciare.

Florența a spus că adaptarea la evoluția criminalității impune utilizarea tehnologiilor moderne și a unei abordări integrate în combaterea infracționalității organizate și economico-financiare.

Iacobici este, de asemenea, un procuror cu experiență vastă în funcții de execuție și conducere. Proiectul său de management vizează creșterea eficienței operaționale a DIICOT, corelarea obiectivelor instituției cu Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2025-2029 și identificarea particularităților infracționalității pe fiecare zonă geografică.

Printre obiectivele propuse se numără:

digitalizarea proceselor pentru fluidizarea activității;

dezvoltarea cooperării între procurorii DIICOT și parchetele tradiționale;

constituirea grupurilor de lucru locale pentru analiza și repartizarea corespunzătoare a cauzelor;

folosirea Inteligenței Artificiale pentru evidențierea cauzelor pe tipologii de infracțiuni.

12 martie: Cristina Chiriac – procuror general PÎCCJ (10:30), Marius Voineag – adjunct PÎCCJ (13:00)

16 martie: Ioan-Viorel Cerbu – șef DNA (14:00)

17 martie: Marinela Mincă – adjunct DNA (10:30), Marius-Ionel Ștefan – adjunct DNA (13:00)

Marți, Codrin-Horațiu Miron, propus pentru șefia DIICOT, a primit aviz favorabil unanim din partea Secției pentru procurori a CSM.

Președintele României, Nicuşor Dan, a precizat că a realizat o analiză proprie asupra candidaților, pentru a lua o decizie informată. În același timp, liderul Senatului, Mircea Abrudean, consideră procesul transparent și democratic, în timp ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu cunoaște candidații, dar își dorește alegerea unor procurori eficienți și competenți.