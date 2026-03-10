CAB, așteptată să se pronunțe în dosarul lui Florian Coldea. Ce pârghii are fostul general SRI

Florian Coldea se prezintă astăzi din nou în fața instanței. Curtea de Apel București (CAB) urmează să decidă dacă validează ancheta Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în dosarul care îi implică pe foștii generali SRI, Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, alături de avocatul Doru Trăilă. Cauza se află în faza camerei preliminare, etapă în care judecătorii verifică legalitatea probatoriului administrat de procurori.

Instanța poate alege fie să valideze ancheta, ceea ce ar permite începerea procesului pe fond, fie să trimită dosarul înapoi la DNA pentru refacerea sau completarea cercetărilor în cazul în care se constată nereguli procedurale.

Indiferent de verdict, decizia Curții de Apel București nu este definitivă și poate fi contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Foștii generali SRI și avocatul sunt acuzați de fapte de corupție și criminalitate organizată, inclusiv trafic de influență, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.

Conform comunicatului oficial al DNA, în perioada martie 2023 – aprilie 2024, doi oameni de afaceri și avocatul Doru Trăilă ar fi pretins de la un martor 700.000 de euro, susținând că pot influența magistrați și determina pronunțarea unor hotărâri favorabile în dosarul penal în care acesta era judecat. După negocieri, suma solicitată a fost redusă la 600.000 de euro.

„În perioada martie 2023 – aprilie 2024, trei dintre inculpați (cei doi oameni de afaceri și avocatul din cadrul Baroului București) ar fi pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) suma de 700.000 de euro, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor magistrați judecători din cadrul unor instanțe de judecată și că i-ar putea determina pe aceștia să pronunțe hotărâri favorabile martorului, într-un dosar penal în care acesta era judecat”, se arată în comunicat.

Avocații inculpaților au cerut excluderea probelor, susținând că interceptările realizate de anchetatori au fost interpretate eronat și că probele prezentate de DNA sunt ambigue. De asemenea, ei au contestat măsura sechestrului asigurător, considerând că a fost instituită prematur.