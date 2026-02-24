Politica

Operația secretă făcută de Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI: Era gras ca porcul!

Operația secretă făcută de Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI: Era gras ca porcul!Florian Coldea la Curtea de Apel București Sursa foto: EVZ
Pentru a scăpa de kilogramele în plus, Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, ar fi apelat la o operație de micșorare a stomacului. Dezvăluirea a fost făcută în cadrul podcastului "Contrapunct", unde Dan Andronic i-a avut ca invitați pe jurnaliștii Alecu Racoviceanu, Mirel Curea și Victor Ciutacu.

Florian Coldea, cel care a condus de facto SRI în timpul mandatelor lui Traian Băsescu, a fost trimis în judecată de DNA, în iulie 2025, alături de avocatul Doru Trăilă și fostul general SRI Dumitru Dumbravă, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălarea banilor.

Florian Coldea, subiect de discuție în cadrul podcastului "Contrapunct"

Florian Coldea a avut un parcurs profesional extrem de controversat, iar numele său atrage, chiar și în prezent, publicul. În cadrul podcastului "Contrapunct", cei trei jurnaliști dezbăteau asupra faptului că, în clipa de față, nici măcar minerii nu mai reprezintă o forță demnă de luat în seamă.

Nici nu mai ai pe cine să chemi acum dacă vrei să faci ceva, așa”, a concluzionat analistul politic Dan Andronic.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat adoptarea reformei administraţiei publice şi pachetul de relansare economică. Se anunță schimbări majore pentru 2026
Horoscopul lui Dom' Profesor, 25 februarie 2026. Titan, luna lui Saturn
Alecu Racoviceanu nu s-a lăsat, însă, bătut și, cu zâmbetul pe buze, a anunțat soluția salvatoare: “Îl chemi pe Coldea, cum?”.

Crezi că sare la bătaie?”, a întrebat, imediat, Victor Ciutacu.

Nu mai, văd că ruginit și ăsta, nu e. E ținut din scurt”, a venit răspunsul lui Alecu Racoviceanu.

Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, și-ar fi făcut o operație de micșorare a stomacului

Ulterior, Victor Ciutacu a venit cu o dezvăluire despre Florian Coldea, care a animat și mai mult discuția dintre jurnaliști.

Dar stai mă, că slăbise, cred că și-a tăiat stomacul. Că la un moment dat era gras ca porcul, după aia a apărut tras ca prin inel. I-a crescut, vorba lui nea Gigi (n.r. Gigi Becali), ciuful ăla în vârful capului. I-a scăzut burta și i-a crescut părul”, a spus Ciutacu.

Podcastul "Contraatac" a avut încă o ediție de top. Sursa foto: captură video

Florian Coldea și-ar fi făcut inclusiv implant de păr

Analistul politic Dan Andronic a intervenit imediat: “Ăla (n.r. părul) e din Turcia”.

E implant, mă, și-a pus păr în Turcia. Că pe limbă avea de mult”, a completat Mirea Curea.

Și-a tăiat stomacul, cred că”, a revenit Ciutacu.

Ultimul cuvânt pe marginea subiectului l-a avut, însă, Alecu Racoviceanu: “Faceți ce faceți și ajungeți la discuția despre păr. În fine. Și după aceea ziceți de ce sare lumea la scandal”.

România distrusă de sabotajul ONG-urilor
🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
🔴 Scandal uriaș cu #rezist. Useriștii provoacă și după aia se plâng

