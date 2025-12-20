Documente-cheie legate de cazul Epstein, scoase la lumină de administrația Trump

Departamentul de Justiţie al SUA a început să publice sute de mii de documente legate de scandalul Epstein, după luni de ezitare din partea lui Donald Trump. Documentele, rezultate din ancheta autorităţilor americane asupra finanţistului care a murit în 2019, ar putea aduce clarificări privind legăturile sale cu personalităţi de top, inclusiv cu preşedintele republican, relatează AFP.

Deşi promisese transparenţă totală în campania pentru alegerile din 2024, Trump a amânat luni întregi respectarea acestei promisiuni, calificând în cele din urmă scandalul drept o „farsă orchestrată de opoziţia democrată”.

Baza sa politică „MAGA”, preocupată intens de scandalul Epstein, s-a revoltat atunci când Departamentul de Justiţie a anunţat vara trecută că nu a descoperit niciun element nou care să justifice publicarea de documente suplimentare sau deschiderea unor noi anchete.

Presiunea Congresului, inclusiv a unor aleşi republicani, l-ar fi determinat pe preşedinte să cedeze. În noiembrie, Trump a promulgat o lege care obligă guvernul să publice integral documentele neclasificate aflate în posesia sa. Numărul doi al Departamentului de Justiţie, Todd Blanche, a anunţat vineri că o primă parte a dosarului, cu sute de mii de documente, va fi făcută publică imediat, iar restul va fi dezvăluit „în următoarele săptămâni”.

Publicarea etapizată a stârnit furia liderului senatorilor democraţi, Chuck Schumer, care a declarat că legea impunea ca toate documentele să fie publicate vineri. El a acuzat guvernul că încearcă să-l protejeze pe Donald Trump şi că urmăreşte să ascundă adevărul.

Donald Trump, care a fost o vreme apropiat al lui Jeffrey Epstein, finanţistul newyorkez implicat în cercuri elitiste, a negat întotdeauna că ar fi avut cunoştinţă de comportamentul criminal al acestuia şi susţine că a rupt orice legătură cu Epstein înainte ca acesta să fie urmărit penal. Epstein, figură a jet-setului newyorkez, este acuzat că a exploatat sexual peste o mie de tinere, inclusiv minore.

Scandalul, ieşit la iveală în 2019, a implicat mai multe personalităţi publice, printre care Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, acuzat de una dintre victime, dar care şi-a menţinut nevinovăţia. Moartea lui Epstein în închisoare, tot în 2019, înainte de judecată, a alimentat numeroase teorii conspiraţioniste, autorităţile clasând incidentul drept sinucidere.

Singura persoană condamnată în acest caz este Ghislaine Maxwell, fosta parteneră a lui Epstein, care ispăşeşte o pedeapsă de douăzeci de ani de închisoare. Todd Blanche a avertizat că nu trebuie aşteptate noi acuzaţii. Cu toate acestea, documentele publicate ar putea pune în dificultate figuri din lumea afacerilor, politicii sau divertismentului care făceau parte din cercul de prieteni al lui Epstein.

Săptămâna trecută, opoziţia a publicat fotografii în care Jeffrey Epstein apare alături de fostul preşedinte democrat Bill Clinton, de antreprenori de succes precum Bill Gates şi Richard Branson, precum şi de regizorul Woody Allen. În unele imagini apare şi Donald Trump, în compania unor femei cu feţele ascunse.

Documentele ar putea, de asemenea, să ofere explicaţii privind întârzierea procurorilor în iniţierea urmăririi penale împotriva finanţistului. Totuşi, amploarea dezvăluirilor rămâne incertă, Ministerul Justiţiei având libertatea de a cenzura anumite informaţii pentru a proteja victimele.