Fotografii din colecția lui Epstein, publicate de Democrați. Ce încearcă să ascundă Casa Albă

Camera Reprezentanților din Statele Unite, controlată de democrați, a publicat vineri o selecție de fotografii provenind din patrimoniul lui Jeffrey Epstein, incluzând imagini cu Donald Trump, Bill Clinton și fostul Prinț Andrew, potrivit AP News.

Cele 19 fotografii făcute publice reprezintă doar o mică parte din cele peste 95.000 de imagini primite de comitetul parlamentar din partea proprietății lui Epstein, decedat într-o închisoare din New York în 2019, în timp ce era așteptat să fie judecat pentru acuzații de trafic sexual.

Fotografiile au fost publicate fără subtitrări sau context suplimentar. Una dintre imagini, în alb-negru, îl înfățișează pe Donald Trump alături de șase femei ale căror fețe au fost estompate. Comitetul nu a oferit explicații cu privire la motivul pentru care fețele au fost ascunse.

Unele dintre fotografii au fost deja distribuite anterior în spațiul public. Reprezentanții democrați au declarat că intenționează să continue să publice imagini în zilele și săptămânile următoare, ca parte a eforturilor de a exercita presiuni asupra fostului președinte Trump, în legătură cu refuzul administrației sale anterioare de a elibera documente referitoare la ancheta Epstein.

„Este timpul să punem capăt acestei mușamalizări de la Casa Albă și să aducem justiție supraviețuitorilor lui Jeffrey Epstein și prietenilor săi influenți,” a declarat Rep. Robert Garcia, principalul democrat din cadrul Comitetului de Supraveghere, într-un comunicat oficial.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii cu privire la fotografiile publicate.

Donald Trump, care a fost cândva prieten apropiat al lui Epstein, a declarat că s-a îndepărtat de acesta cu mult timp înainte ca Epstein să fie acuzat de trafic sexual.

Bill Clinton a recunoscut că a călătorit cu avionul privat al lui Epstein, dar, prin intermediul unui purtător de cuvânt, a declarat că nu avea cunoștință despre activitățile ilegale ale finanțatorului mort. Clinton nu a fost acuzat niciodată de vreo victimă cunoscută a lui Epstein.

Fostul Prinț Andrew și-a pierdut titlurile și privilegiile regale în acest an, ca urmare a noilor informații legate de relația sa cu Epstein. Totuși, el a negat orice faptă ilegală.

Fotografiile postate vineri sunt separate de dosarele cazului pe care Departamentul de Justiție este obligat acum să le facă publice.

Această decizie survine într-un moment în care ancheta asupra rețelei lui Epstein și a legăturilor acestuia cu persoane influente continuă să atragă atenția publicului și a autorităților.

Democrații din comitetul parlamentar au subliniat că publicarea fotografiilor reprezintă un pas dintr-o serie de acțiuni menite să asigure transparența și accesul la informații în contextul investigațiilor legale aflate în desfășurare.