SUA propune o „zonă economică liberă” în Donbas. Zelenski explică riscurile

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Statele Unite ale Americii au propus un plan prin care Ucraina să-și retragă trupele din regiunea Donbas, iar Washingtonul să creeze ulterior o „zonă economică liberă” în teritoriile pe care Kiev le controlează în prezent, potrivit The Guardian.

Anterior, SUA sugeraseră ca Ucraina să cedeze părțile controlate încă în Donbas către Rusia, însă Zelenski a precizat că propunerea a fost revizuită într-o variantă de compromis: trupele ucrainene să se retragă, dar cele ruse să nu avanseze în teritoriile respective.

„Cine va guverna acest teritoriu, pe care îl numesc ‘zonă economică liberă’ sau ‘zonă demilitarizată’ – ei nu știu”, a afirmat președintele ucrainean într-o conferință de presă la Kyiv, joi.

Zelenski a subliniat că Ucraina nu consideră planul echitabil fără garanții că trupele ruse nu vor ocupa zona după retragerea militarilor ucraineni.

„Dacă trupele unei părți trebuie să se retragă și cealaltă parte rămâne unde este, atunci ce va opri aceste alte trupe, pe ruși? Sau ce îi va împiedica să se deghizeze în civili și să ocupe această zonă economică liberă? Toate acestea sunt foarte serioase. Nu este un fapt că Ucraina ar fi de acord cu asta, dar dacă vorbim despre un compromis, atunci trebuie să fie un compromis echitabil”, a declarat Zelenski.

Președintele a adăugat că orice schemă de acest fel ar trebui ratificată prin alegeri sau referendum, subliniind că deciziile privind concesiunile teritoriale pot fi luate doar de „poporul ucrainean”.

Conform explicațiilor oferite de Zelenski, planul SUA presupune retragerea trupelor ucrainene din Donbas, regiune în care Rusia își continuă avansul militar, în timp ce liniile frontului vor fi „înghețate” în regiunile Herson și Zaporojie. De asemenea, Rusia ar urma să renunțe la câteva mici teritorii pe care le controlează în alte regiuni.

Zelenski a precizat că echipa de negociere ucraineană a trimis către Washington o versiune revizuită a planului miercuri, dar au rămas întrebări legate de teritoriu și controlul centralei nucleare de la Zaporojie.

„Nu este planul final; este o reacție la ceea ce am primit … planul este în permanență lucrat și editat, și este un proces continuu care încă se desfășoară”, a explicat președintele.

Președintele ucrainean se află sub presiune din partea fostului președinte american Donald Trump pentru a accepta planul de pace propus de SUA. În ultimele zile, Trump l-a criticat pe Zelenski, susținând că acesta „nici măcar nu a citit” proiectul planului și punând la îndoială legitimitatea sa, sugerând că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri.

Secretarul de presă al lui Trump, Karoline Leavitt, a declarat joi: „Președintele este extrem de frustrat de ambele părți ale acestui război și este sătul de întâlniri doar de dragul întâlnirilor.”

Rămâne însă o întrebare majoră: dacă Washingtonul și Kyiv vor ajunge la un acord, rămâne de văzut dacă președintele rus Vladimir Putin este pregătit să semneze un tratat sau doar câștigă timp prin negocieri false, sperând să continue avansul militar pe timpul iernii.

De asemenea, secretarul general NATO, Mark Rutte, a avertizat joi la Berlin că, dacă Putin va reuși să-și impună voința în Ucraina, perspectiva unui război în Europa va deveni mai reală. El a subliniat că continentul a fost „tăcut complacent” în privința amenințării rusești.

Rutte a sugerat că un nou război provocat de Rusia ar putea apărea în următorii cinci ani și ar putea fi „pe scară similară cu războaiele trăite de bunicii și străbunicii noștri”.

El a făcut apel la toate statele europene să își majoreze cheltuielile pentru apărare: „Prea mulți cred că timpul este de partea noastră. Nu este. Timpul pentru acțiune este acum.”

Rutte se numără printre politicienii europeni care au încercat să mențină susținerea administrației Trump în ceea ce privește politica față de Ucraina, în contextul unei răbdări aparent tot mai scăzute a fostului președinte american privind lipsa unui acord de pace.

Joi după-amiază, Zelenski a participat la o videoconferință cu aproximativ 30 de lideri din „coaliția celor dornici”, țări care susțin Ucraina, dar fără participarea lui Trump.

În mai multe capitale europene există o percepție că Ucraina va fi nevoită să facă compromisuri dificile, pe măsură ce țara intră în al patrulea iarnă de război total, cu o situație complicată pe linia frontului și probleme majore de energie cauzate de loviturile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice.

Cu toate acestea, liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei, care s-au întâlnit cu Zelenski luni la Downing Street, subliniază că doar Ucraina poate decide asupra întrebărilor teritoriale.

„Ar fi o greșeală să forțăm președintele ucrainean să accepte o pace pe care poporul său nu o va accepta după patru ani de suferință și moarte”, a declarat joi Friedrich Merz, cancelarul german.

Zelenski a explicat că, pe lângă acordul cadru general, există două documente separate pe care Ucraina speră să le semneze în zilele următoare: unul privind potențialele garanții de securitate în cazul unui atac rus și unul legat de reconstrucția economică a Ucrainei.

De asemenea, oficiali de top ai Uniunii Europene s-au întâlnit joi în Lviv, în vestul Ucrainei, pentru a discuta perspectivele de aderare a Ucrainei la UE, în timp ce liderul Ungariei, Viktor Orbán, prietenos cu Rusia, continuă să blocheze negocierile formale.

Toți ceilalți membri ai UE sunt în favoarea aderării Ucrainei și au declarat că doresc să accepte țara, cu condiția ca aceasta să avanseze în alinierea legilor și practicilor la reglementările europene.

„Ucraina va deveni membru al UE și nimeni nu o poate bloca”, a declarat Marta Kos, comisarul UE pentru extindere, în cadrul discuțiilor.

Zelenski a spus că speră ca Trump să exercite presiuni asupra Ungariei și a oricărei alte țări din UE care ar putea bloca Ucraina.

„Toți înțelegem că președintele SUA are diverse pârghii de influență, și acestea vor funcționa asupra celor care blochează în prezent Ucraina”, a precizat președintele ucrainean.