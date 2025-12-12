Zelenski: Poporul Ucrainei va decide asupra teritoriilor, prin alegeri sau referendum

Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi că orice chestiune legată de posibile concesii teritoriale în contextul negocierilor de pace cu Rusia trebuie decisă de cetățenii Ucrainei, fie prin alegeri, fie prin referendum. Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe cu jurnaliști, potrivit unui articol publicat pe site-ul RBC-Ukraine.

Țara se află în discuții cu partenerii externi pentru un plan de pace, în contextul războiului cu Rusia, iar problema teritorială rămâne una dintre cele mai dificile din negocieri.

În cadrul discuțiilor cu presa, președintele Zelenski a explicat că partea americană a propus crearea unei așa-zise „zone economice libere” în partea de est a regiunii Donețk, propunere care, conform declarației sale, este interpretată de partea rusă ca o „zonă demilitarizată”.

În această zonă, forțele ucrainene ar urma să se retragă, iar trupele ruse nu ar intra.

Zelenski a precizat că rămân multe întrebări fără răspuns în legătură cu această propunere, inclusiv cine ar controla zona propusă și care ar fi mecanismul de monitorizare.

De asemenea, el a menționat necesitatea de a preveni eventualele infiltrări ale unor forțe străine în zonele respective.

Președintele ucrainean a spus că modelul propus nu este în interesul Ucrainei, dar a adăugat că discuțiile continuă și că autoritățile de la Kiev caută soluții „bazate pe paritate și garanții de securitate”.

În timpul conferinței cu jurnaliștii, Zelenski a subliniat importanța implicării directe a cetățenilor în luarea deciziilor privind viitorul teritorial al țării. El a afirmat:

„Cred că poporul Ucrainei va răspunde la această întrebare. Fie prin alegeri, fie printr-un referendum, dar trebuie să existe o poziție a poporului ucrainean.”

Această declarație reflectă poziția oficială a președintelui conform căreia doar o decizie luată de cetățeni poate valida eventuale compromisuri teritoriale într-un plan de pace.

Zelenski a mai punctat că situația pe front influențează cadrul diplomatic în ansamblu. El a spus:

„Ceea ce forțele ucrainene pot apăra, cum pot sta și unde pot distruge ocupantul influențează întregul cadru diplomatic.”

Această afirmație face referire la legătura între evoluția militară și negocierile politice care au loc în paralel la nivel internațional.

Problema teritorială este considerată de oficialii de la Kiev „cel mai dificil punct” în discuțiile privind un plan de pace mai larg.

Moscova ar cere Ucrainei să se retragă complet din Donețk, ceea ce ar însemna cedarea unor teritorii pe care Ucraina refuză să le cedeze.

De asemenea, pe fondul acestor negocieri, tema organizării alegerilor în Ucraina a reintrat în discuție.

Președintele american Donald Trump a făcut presiuni pentru ca alegerile să aibă loc chiar în timpul războiului, însă Zelenski a răspuns că este deschis la această posibilitate doar dacă vor exista schimbări legislative și garanții de securitate care să permită desfășurarea votului.