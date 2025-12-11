Acordul care ar putea opri războiul din Ucraina. Ce cere de fapt Rusia

Rusia solicită adoptarea unui pachet de documente care să susţină un acord de pace durabil şi pe termen lung în conflictul din Ucraina, incluzând garanţii de securitate pentru toate părţile implicate, a declarat joi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov.

Oficialul a afirmat, de asemenea, că ultimele discuţii purtate la Kremlin cu emisarul american Steve Witkoff au contribuit la clarificarea unor neînţelegeri dintre Moscova şi Washington.

Potrivit declaraţiei sale, Rusia „vrea să se adopte un set de documente în vederea susţinerii unui acord de pace durabil şi pe termen lung în Ucraina, care să prevadă garanţii de securitate pentru toate părţile vizate”.

Lavrov a subliniat că această abordare ar trebui să vizeze nu doar stoparea imediată a ostilităţilor, ci şi eliminarea cauzelor profunde ale conflictului.

El a reiterat poziţia Moscovei privind necesitatea unor garanţii de securitate pentru toate ţările implicate, afirmând:

„Insistăm asupra unui ansamblu de acorduri în vederea unei păci durabile şi viabile, cu garanţii de securitate pentru toate ţările vizate. Discuţiile noastre cu preşedintele american (Donald Trump) şi echipa sa sunt axate exact asupra căutării unei soluţii pe termen lung în vederea eliminării cauzelor profunde ale acestei crize.”

Lavrov a menţionat că ultima vizită a emisarului american Steve Witkoff la Moscova, desfăşurată luna aceasta, a avut un rol în clarificarea unor „neînţelegeri” dintre Rusia şi Statele Unite.

Această vizită a urmat unei întâlniri de cinci ore la Kremlin între preşedintele rus Vladimir Putin, emisarul american şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui american.

La acea reuniune nu a fost atins un compromis privind un acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina.

În declaraţii difuzate pe fondul negocierilor, Lavrov a afirmat că Moscova a transmis Washingtonului propuneri privind garanţii de securitate colective şi a susţinut că discuţiile cu partea americană urmăresc găsirea unei soluţii pe termen lung.

În contextul eforturilor diplomatice pentru soluţionarea conflictului, alte surse internaţionale semnalează evoluţii similare între Rusia şi Statele Unite. Reuters raportează că Serghei Lavrov a susţinut că „toate neînţelegerile cu Statele Unite în privinţa Ucrainei au fost rezolvate” după întâlnirea dintre Putin şi Witkoff, deşi nu a fost raportat un progres major privind un acord final de pace.

Acelaşi material mai precizează că Lavrov a reiterat opoziţia Moscovei faţă de aderarea Ucrainei la NATO şi a subliniat intenţia de a include garanţii de securitate într-un cadru mai larg, care să nu se limiteze strict la teritoriul ucrainean.

Pe măsură ce discuţiile între state continuă, alte surse de presă internaţională arată că negocierile pentru un acord de pace rămân active la nivel global.

Pe de o parte, Rusia insistă asupra unui pachet de documente care să stabilească condiţiile unui armistiţiu durabil. Pe de altă parte, în plan diplomatic extins, Ucraina şi partenerii săi explorează propuneri de reconstrucţie şi garanţii de securitate conexe negocierilor de pace.

De asemenea, în cadrul iniţiativelor coordonate de lideri occidentali, se discută despre rolul ţărilor europene şi al Statelor Unite în susţinerea unui proces de pace şi de reconstrucţie post-conflict, care include considerente economice şi de securitate extinse.