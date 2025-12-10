Actualitate

Val de arestări în Rusia. Primar, reținut într-un dosar de corupție cu prejudiciu de 5 milioane de euro

Val de arestări în Rusia. Primar, reținut într-un dosar de corupție cu prejudiciu de 5 milioane de euroAlexandr Șabotinski, fost primar în Ivanovo, arestat. sursa: Kommersant
Campania anticorupție din regiunile Rusiei continuă să facă victime la nivel înalt. Alexandr Șabotinski, fost primar al orașului Ivanovo și fost vicepreședinte al guvernului regional, a fost reținut de forțele de ordine, fiind suspectat de orchestrarea unei scheme complexe de deturnare a fondurilor publice destinate renovării blocurilor de locuințe.

Potrivit procuraturii regionale, Șabotinski este acuzat de abuz în serviciu comis în grup organizat. Anchetatorii susțin că, în perioada 2020-2024, pe când ocupa funcția de vicepreședinte al guvernului regiunii Ivanovo, acesta și-a folosit influența pentru a direcționa contracte publice către firme "de casă".

Schema: Contracte de milioane pentru firme prietene

Mecanismul descris de procurori implică favorizarea anumitor societăți comerciale atât la atribuirea contractelor de reparații capitale, cât și la recepția lucrărilor, adesea efectuată superficial. Pentru a facilita această schemă, Șabotinski ar fi coordonat acțiunile împreună cu șefii Departamentului de Gospodărie Comunală (DJKH), funcționari pe care i-ar fi selectat și numit personal tocmai pentru a servi acestor interese.

Bilanțul activității infracționale este unul substanțial: peste 30 de contracte atribuite preferențial, cu o valoare totală ce depășește 500 de milioane de ruble. La cursul actual, prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 4,75 milioane de euro.

Prins la Moscova în timp ce încerca să „rezolve” dosarul

Reținerea fostului oficial a avut loc la Moscova, într-o operațiune desfășurată de Direcția Principală pentru Securitate Economică și Anticorupție (GUEBiPK) a Ministerului de Interne.

Publicația Kommersant notează un detaliu care agravează situația lui Șabotinski: acesta nu se afla în capitală întâmplător, ci încerca să își folosească rețeaua de contacte pentru a „rezolva problemele” cu justiția prin intermediari.

În paralel, autoritățile au deschis un dosar separat pe numele complicilor săi, sub acuzații de abuz în serviciu și luare de mită.

Regiunea Ivanovo, măcinată de corupție

Cazul lui Șabotinski nu este singular, ci pare a fi parte dintr-un tipar sistemic în regiunea Ivanovo. În vara anului 2024, un alt scandal de proporții a zguduit administrația locală, când FSB i-a reținut pe doi adjuncți ai guvernatorului, Serghei Zobnin și Irina Ermiș.

Cei doi au fost acuzați că au facilitat obținerea a 22 de contracte de stat pentru renovarea unor obiective sociale, în valoare de peste 850 de milioane de ruble (aproximativ 8,1 milioane de euro). Conform anchetei, o parte semnificativă din acești bani a fost retrasă în numerar și împărțită între membrii grupului infracțional.

Deși guvernul regional a promis atunci „investigații minuțioase” și toleranță zero față de corupție, noul caz arată că practicile de deturnare a fondurilor publice au continuat să fie o realitate la vârful administrației, scrie presa rusă.

