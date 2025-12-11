Fabrica Acron din Rusia, vizată de un atac cu drone. Atacul a provocat un incendiu de proporții

Un atac cu drone a declanșat un incendiu masiv în apropierea uzinei chimice Acron din Veliky Novgorod, Rusia, în noaptea de miercuri spre joi, autoritățile locale și presa regională confirmând amploarea incidentului, potrivit Kyiv Independent.

Noaptea de miercuri spre joi, o serie de explozii puternice a zguduit orașul Veliky Novgorod, în apropierea uzinei chimice PJSC Acron, una dintre cele mai mari din Rusia. Autoritățile locale și presa regională au confirmat incidentul.

Potrivit mai multor canale de monitorizare și publicații locale, atacul cu drone a provocat un incendiu vizibil din diferite zone ale orașului. Impactul a atras atenția locuitorilor și a autorităților asupra amplorii evenimentului.

Guvernatorul regiunii, Alexander Dronov, a confirmat activarea sistemelor de apărare aeriană și a îndemnat populația să rămână calmă și să raporteze orice observație legată de drone. Măsurile au fost luate pentru a asigura siguranța locuitorilor. Dronov a anunțat că 19 drone au fost doborâte în regiune, situată strategic între Moscova și Sankt Petersburg. Autoritățile continuă monitorizarea situației pentru prevenirea unor noi incidente.

Autoritățile ruse au declarat că cel puțin 287 de drone au fost doborâte în mai multe regiuni, inclusiv Bryansk, Kaluga, Moscova, Tula, Nizhny Novgorod, Smolensk, Kursk și Ryazan. De asemenea, unitățile de apărare aeriană au interceptat cel puțin 32 de UAV-uri îndreptate spre Moscova.

Acron, producător major de chimicale și îngrășăminte cu utilizari civile și militare

Acron este un important producător de azot și îngrășăminte complexe, precum și de chimicale industriale. Compania gestionează și o divizie de transport feroviar pentru materiile prime utilizate în producție.

Printre produsele sale se numără azotatul de amoniu, un compus cu aplicații atât civile, cât și militare. Unele materiale fabricate de Acron au utilizări duale, inclusiv în fabricarea explozivilor.