Departamentul de Justiție al SUA cere anularea condamnării lui Steve Bannon în cazul Capitolului

Departamentul american al Justiției a cerut Curții Supreme a Statelor Unite să intervină într-un dosar care îl vizează pe Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, solicitând anularea condamnării acestuia pentru refuzul de a coopera cu ancheta Congresului privind atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

Informația a fost publicată de presa americană și confirmată de documente judiciare citate de The Washington Post. Potrivit solicitării depuse luni, Departamentul Justiției cere ca dosarul să fie trimis la o instanță inferioară, unde procurorii federali au cerut abandonarea acuzațiilor.

Demersul reprezintă o schimbare de poziție a autorităților americane în acest caz, după ce Steve Bannon a fost deja condamnat și a executat pedeapsa primită.

Todd Blanche, adjunct al procurorului general și fost avocat personal al lui Donald Trump, a justificat decizia printr-un comunicat oficial.

Acesta a declarat că solicitarea reprezintă un demers împotriva a ceea ce a numit o „instrumentalizare a sistemului judiciar de către administraţia precedentă”.

Solicitarea depusă la Curtea Supremă vizează anularea condamnării lui Steve Bannon, chiar dacă acesta a executat deja pedeapsa stabilită de instanță.

Steve Bannon a fost condamnat în octombrie 2022 la patru luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat pentru refuzul de a răspunde unei citații a Congresului și de a coopera cu comisia parlamentară care investiga atacul asupra Capitoliului.

Acesta a executat pedeapsa și a fost eliberat la sfârșitul lunii octombrie 2024, în perioada campaniei prezidențiale din Statele Unite.

Dosarul a devenit unul simbolic pentru tensiunile politice din Statele Unite după alegerile prezidențiale din 2020 și evenimentele din ianuarie 2021.

Steve Bannon este considerat una dintre figurile importante ale dreptei radicale americane și a fost unul dintre principalii susținători ai teoriei potrivit căreia alegerile prezidențiale din 2020 ar fi fost fraudate.

Aceste afirmații nu au fost susținute de probe în instanță, însă continuă să fie susținute de o parte a electoratului conservator.

Atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 a avut loc în momentul în care Congresul se pregătea să certifice victoria lui Joe Biden în alegerile prezidențiale.

În acea zi, sute de susținători ai lui Donald Trump au pătruns în clădirea Capitoliului în încercarea de a împiedica procedura de certificare a rezultatului electoral. Evenimentul s-a soldat cu moartea a cinci persoane și a generat cea mai amplă anchetă din istoria Departamentului american al Justiției.

Donald Trump a minimalizat în repetate rânduri gravitatea evenimentelor din 6 ianuarie 2021. Fostul președinte a descris acea zi drept o „zi a iubirii” și o „revărsare de afecţiune”.

După revenirea sa la Casa Albă, la 20 ianuarie 2025, Trump a grațiat 1.250 de persoane condamnate pentru implicarea în atacul asupra Capitoliului, a comutat pedepsele altor 14 și a ordonat oprirea urmăririi penale pentru sute de cazuri aflate în instanță.

Această decizie a pus capăt celei mai mari anchete penale desfășurate vreodată de Departamentul Justiției al Statelor Unite.