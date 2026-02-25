Flota fantomă a Rusiei, tot mai prezentă în apele britanice

Petrolierele implicate în transportul de petrol rusesc, cu încărcături evaluate la sute de milioane de dolari, tranzitează frecvent apele din apropierea Marii Britanii, potrivit Sky News.

Situația atrage atenția experților în securitate și a autorităților, în contextul sancțiunilor economice impuse Rusiei după invadarea Ucrainei.

Profesorul Michael Clarke, analist de securitate, a avertizat că dinamica actuală ar putea conduce la tensiuni sporite pe mare.

Conform informațiilor prezentate în presa britanică, zeci de petroliere traversează lunar Canalul Mânecii, unele dintre ele fiind asociate cu așa-numita „flotă fantomă”.

Această rețea maritimă ar include până la 800 de nave utilizate pentru a menține exporturile de petrol rusesc, în pofida embargourilor și plafonărilor de preț adoptate de statele occidentale.

Materialele media menționează că aceste nave „trec în viteză pe lângă Marea Britanie sfidând sancțiunile, embargoul și plafonările de prețuri occidentale”.

În același context, sunt evocate preocupări privind transparența operațiunilor comerciale și respectarea reglementărilor internaționale.

Autoritățile britanice confirmă că activitatea din zonă este atent urmărită. Navele Marinei Regale britanice monitorizează traficul din Canalul Mânecii, una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume.

Potrivit dreptului maritim internațional, toate navele au drept de trecere dacă arborează un pavilion legitim și respectă regulile de navigație.

Totuși, dezbaterea publică se concentrează asupra modului în care sancțiunile pot fi aplicate eficient în spațiul maritim. Deși embargourile vizează tranzacțiile comerciale, simpla trecere prin ape internaționale sau teritoriale nu constituie automat o încălcare, în absența altor elemente juridice.

În acest context, guvernul britanic a anunțat noi sancțiuni legate de comerțul cu petrol rusesc și examinează opțiuni suplimentare.

Printre variantele discutate se numără utilizarea cadrului legal oferit de Legea privind sancțiunile și spălarea banilor, inclusiv pentru solicitarea documentelor de asigurare și verificarea conformității navelor.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat că instituția a solicitat documente de asigurare de la peste 600 de nave. Oficialul a subliniat că „descurajarea, perturbarea și oprirea flotei rusești din umbră reprezintă o prioritate”.

Profesorul Michael Clarke a sugerat că presiunea ar putea crește în perioada următoare, inclusiv printr-un răspuns coordonat al statelor maritime europene.

„Cred că trebuie să vină un moment în care Marea Britanie și aliații săi, olandezii, danezii, norvegienii și națiunile maritime din Europa de Nord să devină mult mai duri cu aceste nave rusești, chiar dacă sunt escortate. Când se va întâmpla asta, probabil în acest an, ne-am putea îndrepta către un fel de confruntare militară pe mare”, a explicat expertul.

Declarațiile reflectă îngrijorările exprimate în spațiul public cu privire la riscurile asociate intensificării controalelor și la reacțiile potențiale în plan geopolitic.

Discuțiile privind tranzitul petrolierelor au loc pe fondul eforturilor occidentale de limitare a veniturilor Rusiei din exporturile de energie.

Mai multe state europene au anunțat măsuri suplimentare de monitorizare a traficului maritim, în timp ce comerțul global cu petrol continuă să fie influențat de sancțiuni, rute alternative și ajustări logistice.