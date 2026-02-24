Ploaie sângerie în Marea Britanie. Ce expelicație are acest fenomen bizar

Un val masiv de praf provenit din deșertul Sahara se îndreaptă către Europa și ar putea influența aspectul precipitațiilor din anumite regiuni ale Marii Britanii în această săptămână, potrivit Daily Express.

Specialiștii în meteorologie avertizează că fenomenul atmosferic ar putea determina apariția unor ploi cu tentă roșiatică, ca urmare a interacțiunii dintre particulele minerale și umiditatea din atmosferă.

Potrivit publicației Express, meteorologii britanici urmăresc evoluția unui „nor colosal de praf roșu din Sahara”, despre care experții spun că este suficient de extins pentru a produce efecte vizibile asupra cerului și precipitațiilor.

Experții de la Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) monitorizează deplasarea masei de aer încărcate cu particule de praf. Aceste particule fine, transportate pe distanțe lungi de curenții atmosferici, pot ajunge în straturile superioare ale atmosferei europene.

Conform informațiilor citate, fenomenul apare atunci când praful mineral se combină cu picăturile de apă din nori. În aceste condiții, precipitațiile pot căpăta o nuanță roșiatică sau maronie. Specialiștii explică faptul că acest tip de eveniment nu este neobișnuit, însă amploarea actuală a norului de praf este considerată semnificativă.

„Meteorologii au avertizat că o ploaie de culoarea sângelui va cădea în anumite părți ale Marii Britanii în această săptămână”, spun cei de la Daily express.

Datele furnizate de CAMS indică faptul că masa de praf traversează în prezent Oceanul Atlantic, urmând să ajungă deasupra continentului european. După ce va afecta Regatul Unit, norul este așteptat să continue deplasarea către nord-vestul Europei.

Experții precizează că „în prezent, norul uriaș traversează Oceanul Atlantic, îndreptându-se către Europa”. Aceștia mai subliniază că fenomenul „s-a mai produs și în trecut, dar intensitatea din acest an este remarcabilă”.

Simulările computerizate analizate de meteorologi sugerează că particulele de praf ar putea ajunge deasupra Regatul Unit începând de marți după-amiază, cu posibile efecte până miercuri dimineața.

Potrivit sursei citate, „simulările computerizate arată că masa de praf va ajunge peste teritoriul Regatului Unit marți după amiaza, cel târziu miercuri dimineața”.

În acest interval, praful saharian ar putea interacționa cu sistemele de precipitații deja existente.

Specialiștii atrag atenția că „praful se va combina cu ploaia și va genera precipitații de culoarea sângelui”. În plus, cerul ar putea prezenta modificări cromatice, mai ales la apus: „cerul de seară ar putea avea nuanțe de portocaliu și roșu intens”.

În ciuda aspectului neobișnuit al fenomenului, experții transmit că nu există motive de îngrijorare pentru sănătatea publică. Aceștia precizează că particulele de praf saharian sunt frecvent întâlnite în astfel de situații și nu reprezintă un risc major în concentrațiile estimate.

Express menționează că „în ciuda elementelor cu aspect «apocaliptic», experții susțin că sănătatea oamenilor nu este în pericol”. Principalele efecte anticipate sunt de ordin practic și estetic.

„Străzile, mașinile și geamurile murdare vor fi principala problemă provocată de fenomen”, notează sursa. Depunerile de praf pot fi vizibile pe suprafețe expuse, în special după episoadele de ploaie.

Evenimentele de acest tip au mai fost observate în Europa, inclusiv în Marea Britanie, în special în perioadele în care masele de aer cald transportă praf din Deșertul Sahara către nord.

Specialiștii subliniază că, deși fenomenul este bine documentat din punct de vedere științific, apariția sa continuă să atragă atenția publicului datorită aspectului vizual neobișnuit al cerului și precipitațiilor.