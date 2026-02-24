Schroeder și Merkel erau prietenii rușilor, Merz devine al chinezilor

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, efectuează în această săptămână prima sa vizită oficială în Republica Populară Chineză de la preluarea mandatului în funcția de cancelar în mai 2025.

Vizita are loc într-un context internațional marcat de tensiuni economice și strategice, în care Europa caută un echilibru între cooperare și protejarea propriilor industrii într-o perioadă de schimbări economice globale.

Tema centrală a vizitei este recalibrarea relațiilor dintre Germania și China comunistă — două dintre cele mai importante economii mondiale — în contextul unei interdependențe economice tot mai complexe și a unor disputate presiuni comerciale la nivel global.

Înainte de această deplasare, lideri ai mediului de afaceri și oficiali germani au transmis mesaje variate privind prioritățile economice și strategice, iar mass-media internaționale au analizat semnificația potențială a acestei întâlniri istorice.

Relațiile comerciale dintre Germania și China au evoluat semnificativ în ultimele decenii. China a fost mult timp un partener economic strategic pentru Germania, furnizând un mare volum de produse industriale, iar Germania reprezentând un exportator major de mașini, echipamente și tehnologii către piața chineză.

Totuși, în ultimii ani au apărut schimbări semnificative: China a devenit principalul partener comercial al Germaniei, depășind Statele Unite în această poziție, cu un volum total al schimburilor de peste 251,8 miliarde de euro în 2025.

Aceste date reflectă nu doar puterea industrială a Chinei, ci și gradul de interdependență dintre cele două economii, pe fondul unei piețe globale tot mai turbulente.

Germania, o economie orientată către export, își bazează competitivitatea pe accesul la piețe externe, iar China rămâne unul dintre cei mai importanți clienți pentru mașini, echipamente industriale și tehnologie germană.

În paralel, însă, această interdependență a generat provocări. Economiști și lideri de afaceri germani avertizează asupra distorsiunilor competitive create de politicile industriale chineze – inclusiv subvențiile, controlul valutar și capacitatea furnizorilor chinezi de a vinde sub prețul pieței.

Aceste practici au afectat sectoare tradiționale germane, în special industria auto și cea a echipamentelor de înaltă tehnologie.

Potrivit anunțurilor oficiale, Friedrich Merz va petrece două zile în China, între 25 și 26 februarie 2026, la invitația șefului Consiliului de Stat al Chinei, Li Qiang.

Vizita include întâlniri cu liderii chinezi, discuții privind cooperarea bilaterală, dar și vizite la companii industriale — germane și chineze — precum Mercedes-Benz, Siemens Energy și Unitree Robotics.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a spus că discuțiile vor aborda aspecte legate de relațiile bilaterale, cooperarea tehnologică și politici de securitate. Întâlnirea cu președintele chinez Xi Jinping este un punct central al programului.

Vizita marchează un moment important deoarece este prima vizită oficială în China din partea unui cancelar german după festivitățile Anului Nou Chinezesc și vine într-un moment în care Europa și Germania caută modalități de a gestiona o relație strategică complicată cu Beijingul.

Cancelarul german a subliniat în mai multe intervenții publice nevoia de a stabili „parteneriate strategice” cu China, dar și de a găsi un echilibru între dialog și apărarea intereselor economice europene. La un eveniment al partidului său, Merz a declarat:

„Avem un interes strategic în a găsi parteneri în lume care gândesc la fel ca noi, care acționează la fel ca noi și care, mai presus de toate, sunt pregătiți să modeleze viitorul împreună… Politica externă și politica economică nu mai pot fi separate.”

Această declarație reflectă o abordare diplomatică ce încearcă să combine deschiderea spre cooperare cu recunoașterea provocărilor economice existente.

Merz a atras atenția și asupra presiunilor comerciale generate de politicile tarifare ale Statelor Unite, afirmând că Europa nu intenționează să urmeze aceeași strategie ca Washingtonul.

Înainte de vizita sa, liderii economici germani au transmis mesaje critice privind practicile comerciale ale Chinei. Organizații precum Asia-Pacific Committee of German Business au avertizat asupra distorsiunilor competitive rezultate din supracapacitate, subvenții masive și manipulare valutară.

Ei susțin că aceste practici ar putea destabiliza economia europeană și ar îngreuna competitivitatea producătorilor germani pe piața globală.

Termenul de „China shock” a fost folosit în contexte economice pentru a descrie impactul negativ resimțit de industrii tradiționale asupra șocurilor comerciale și concurenței puternice din partea producătorilor chinezi.

În cazul Germaniei, acest fenomen a pus presiune asupra sectorului manufacturier și a generat discuții tot mai intense privind necesitatea ajustării strategiilor economice și comerciale.

Analiștii și oficialii germani sugerează că discuțiile dintre Berlin și Beijing vor aborda teme majore, printre care:

Un subiect de primă importanță este deficitul comercial tot mai mare al Germaniei cu China. În ciuda unei tradiții îndelungate de exporturi generoase către piața chineză, în ultimii ani situația s-a inversat, iar deficitul comercial a crescut.

Germania importă tot mai multe bunuri – inclusiv echipamente și produse finite – în timp ce exporturile germane au stagnat sau au scăzut.

Liderii de afaceri germani cer Guvernului german să adreseze problema subvențiilor masive acordate companiilor chineze, pe care le consideră un factor de dezechilibru în competiție.

Criticii susțin că astfel de subvenții permit prețuri mai reduse pe piața internațională și pun presiune pe producătorii europeni care nu beneficiază de același nivel de sprijin guvernamental.

Un alt punct de discuție așteptat este dependența puternică a Germaniei de materiile prime și componentele critice provenite din China, care pot afecta lanțurile de producție în situații de criză sau tensiuni globale.

Germania intenționează să reducă această dependență prin strategii de diversificare și „de-risking” (reducerea riscurilor din cooperări economice), dar aceste planuri vor necesita timp și negocieri complexe.

Pe de altă parte, Merz și liderii germani de afaceri subliniază necesitatea cooperării în domenii tehnologice emergente – inclusiv în sectorul automotive și al inteligenței artificiale – unde Germania are expertiză și interes strategic, iar China dezvoltă rapid capacități competitive.

Înainte de vizită, șeful BMW, Oliver Zipse, a spus că „cooperarea, nu izolarea, stimulează inovația” și că o colaborare consolidată cu China poate fi benefică pentru competitivitatea globală a industriei germane.

De asemenea, vizita lui Merz se înscrie într-un val de contacte diplomatice europene cu Beijingul: lideri precum premierul britanic și cel finlandez au vizitat recent China, iar cooperările economice și politice continuă să fie o prioritate strategică pentru multiple state membre ale UE.

În timpul șederii sale, Merz va fi primit cu onoruri militare la Beijing de Premierul Li Qiang și va participa la o serie de întâlniri cu liderii chinezi.

Întâlnirile oficiale includ discuții cu președintele Xi Jinping, dar și vizite la obiective simbolice și industriale, precum Orașul Interzis, unități ale Mercedes-Benz și alți parteneri industriali.

Pe lângă întâlnirile politice, prezența unei delegații numeroase de oameni de afaceri germani subliniază importanța aspectelor economice ale vizitei.

Această delegație include reprezentanți ai unor companii precum Volkswagen, BMW, Bayer, Adidas, Siemens și altele, reflectând diversitatea intereselor economice implicate în relația germano-chineză.

Vizita ministrului este privită de experți ca un test al capacității Germaniei de a gestiona o relație economică profund interdependentă într-un climat global tensionat.

Argumentele sunt variate: unii analiști subliniază necesitatea unei politici comerciale mai ferme în fața practicilor chineze, în timp ce alții accentuează importanța dialogului și cooperării pragmatice.

În plus, tensiunile geopolitice globale – inclusiv relațiile dintre Statele Unite și China și politicile tarifare globale – pun Germania într-o poziție delicată, obligând-o să găsească un echilibru între interesele europene, alianțele transatlantice și prioritățile economice naționale.

Vizita lui Friedrich Merz în China este unul dintre cele mai importante evenimente diplomatice ale începutului de an 2026 pentru Germania și Uniunea Europeană.

În contextul unei economii globale în schimbare, cu provocări și oportunități concomitente, această vizită simbolizează încercarea Germaniei de a-și redefini rolul într-o lume în care relațiile economice și politice sunt tot mai complexe și interdependente.

Vizita oferă oportunitatea de a discuta aspecte comerciale critice, de a aborda diferențele privind practicile industriale și de a căuta soluții mutuale într-un dialog continuu.

Fie că va rezulta într-un acord semnificativ sau doar într-o consolidare a dialogului bilateral, vizita marchează un punct de referință în relațiile germano-chineze ale secolului XXI — și continuă să fie monitorizată atent de lideri politici, economici și analiști din întreaga lume.