Pușcărie pentru activiștii pro-democrație, în China comunistă

Pușcărie pentru activiștii pro-democrație, în China comunistă
Un tribunal din Hong Kong a respins luni toate apelurile formulate în cel mai amplu proces desfășurat în baza legii privind securitatea națională impuse de China, consolidând astfel condamnările pronunțate anterior împotriva unor figuri marcante ale taberei pro-democrație, potrivit AP.

Justiția din Hong Kong menține condamnările la închisoare pentru activiștii pro-democrație

Printre cei care au contestat sentințele s-au aflat susținători ai mișcării democratice incluși în grupul celor 47 de activiști inculpați în 2021 pentru conspirație la subversiune, în legătură cu organizarea unei alegeri primare neoficiale. Procesul de amploare, care i-a vizat pe unii dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai opoziției, a afectat puternic mișcarea pro-democrație din oraș, odinioară extrem de activă, mai ales în contextul protestelor antiguvernamentale masive din 2019.

În 2024, 45 dintre inculpați au primit pedepse cuprinse între patru și zece ani de închisoare, hotărâri care au stârnit reacții critice din partea unor guverne occidentale și a organizațiilor pentru drepturile omului.

11 dintre cei condamnați dețineau mandate de parlamentari

Unsprezece dintre cei condamnați, care dețineau mandate de parlamentari, au pierdut aceste funcții după pronunțarea sentințelor. Ulterior, zece dintre ei, alături de un alt activist, au atacat deciziile în instanță.

Curtea de Apel a respins însă toate aceste demersuri, menținând pedepsele stabilite anterior. Decizia instanței vine după un proces îndelungat, urmărit îndeaproape atât la nivel local, cât și internațional.

Motivația instanței din Hong Kong

În perioada protestelor din 2019, reprezentanții taberei pro-democrație urmăreau să obțină un avantaj în alegerile legislative programate pentru 2020. Alegerile primare neoficiale aveau rolul de a desemna candidații opoziției pentru scrutinul oficial.

În cadrul procesului, procurorii au susținut că obiectivul activiștilor era blocarea funcționării administrației din Hong Kong și determinarea demisiei liderului executiv, prin câștigarea unei majorități în legislativ și utilizarea acesteia pentru a respinge sistematic bugetele guvernamentale.

Judecătorii Curții de Apel au apreciat că acest plan contravine prevederilor legii securității naționale, arătând că a fost conceput și promovat de juristul Benny Tai – considerat de instanța inferioară drept inițiatorul – ca o „armă constituțională de distrugere în masă” menită să submineze ordinea constituțională a orașului.

Criticii au interpretat aceste condamnări ca o dovadă a modului în care autoritățile au limitat drastic spațiul pentru opoziție după protestele din 2019. În schimb, autoritățile de la Beijing și administrația din Hong Kong susțin că aplicarea legii privind securitatea națională a fost esențială pentru restabilirea stabilității în regiune.

