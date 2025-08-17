International Fost parlamentar pro-democrație din Hong Kong, azil politic în Australia. Apel pentru activiștii închiși







Ted Hui, fost parlamentar pro-democrație din Hong Kong, vizat de un mandat de arestare, a anunțat că a primit azil politic în Australia. În urma răspunsului favorabil primit, el le-a a cerut autorităților de la Canberra să intervină pentru cei aflați în închisorile din China.

În 2020, autoritățile de la Beijing au introdus o lege a securității naționale în Hong Kong, fosta colonie britanică retrocedată Chinei în 1997, pentru a suprima disidența după protestele masive pro-democrație din 2019. Ted Hui, unul dintre liderii acestor manifestații, trăiește de atunci în exil la Adelaide, în sudul Australiei.

„Aş dori să îmi exprim cea mai profundă recunoştinţă faţă de guvernul australian - atât cel precedent, cât şi cel actual - pentru că ne-a recunoscut nevoia de azil şi pentru această protecţie”, a anunțat Ted Hui.

Totodată, soția, copiii și părinții lui au primit azil în Australia. El se află printre activiștii din diaspora urmăriți de autorități, pentru care poliția a emis în iulie 2023 anunțuri de căutare cu recompense de câte un milion de dolari Hong Kong (aproximativ 110.000 de euro) fiecare.

Într-un mesaj recent, Hui a cerut guvernului australian să nu uite de ceilalți activiști încă închiși în Hong Kong, inclusiv magnatul media Jimmy Lai, aflat în detenție din 2020 și judecat pentru complicitate cu forțele străine. De la adoptarea Legii securităţii naţionale impuse de Beijing, autorităţile din Hong Kong au condamnat 165 de persoane pentru infracţiuni precum secesiunea, subversiunea, terorismul sau colaborarea cu forţe străine.

„Australia trebuie să facă mai mult pentru a-i salva şi pentru a le apăra umanitatea”, a fost mesajul lui.

Autoritățile din Hong Kong nu au comentat direct situația lui Hui, însă un purtător de cuvânt a declarat că persoanele care părăsesc teritoriul nu pot evita „responsabilitatea penală”.

„Orice ţară care adăposteşte infractori din Hong Kong sub orice formă arată dispreţ pentru statul de drept, nu respectă în mod grav sistemul judiciar din Hong Kong şi intervine în mod barbar în afacerile Hong Kong-ului”, a spus un purtător de cuvânt.