SUA riscă să ramburseze importatorilor 175 de miliarde de dolari după anularea tarifelor lui Trump

Statele Unite s-ar putea vedea nevoite să ramburseze importatorilor peste 175 de miliarde de dolari, după ce Curtea Supremă a decis vineri, cu 6 voturi la 3, că tarifele vamale impuse unilateral de președintele Donald Trump sunt ilegale. Estimarea a fost realizată de Penn-Wharton Budget Model la solicitarea agenției Reuters și vizează sumele deja colectate de guvern din momentul în care noile taxe au fost introduse fără aprobarea Congresului.

Potrivit datelor, restituirile ar putea acoperi tarifele încasate până acum, însă hotărârea Curții Supreme nu stabilește clar dacă statul poate păstra banii colectați anterior deciziei. În paralel, mai multe companii au deschis deja acțiuni în instanță pentru recuperarea sumelor plătite.

Donald Trump a impus tarifele în baza Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA), fiind primul președinte care a folosit acest instrument legislativ pentru a introduce taxe vamale. Decizia Curții Supreme a invalidat această abordare, ceea ce deschide discuții privind soarta sumelor deja încasate de autorități de la importatori.

Într-o opinie separată, judecătorul Brett Kavanaugh a avertizat că procesul de rambursare ar putea deveni dificil și costisitor. El a subliniat că unele companii au transferat deja costurile tarifelor către consumatori, ceea ce ar complica mecanismul prin care banii ar putea fi returnați.

Tot în opinia sa, Kavanaugh a arătat că tarifele impuse au contribuit la facilitarea unor acorduri comerciale majore cu țări precum China, Regatul Unit și Japonia, iar hotărârea Curții Supreme ar putea genera incertitudini în acest context.

Potrivit analistului Brian LeBlanc, aproximativ 60% dintre tarifele introduse în baza IEEPA sunt lovite de decizia Curții Supreme. În consecință, rata medie efectivă a taxelor ar scădea de la circa 9,5% la 5%. Acesta estimează că administrația Trump va încerca să înlocuiască o parte importantă din veniturile pierdute ca urmare a invalidării tarifelor.

U.S. Customs and Border Protection raportase în decembrie că 133,5 miliarde de dolari din tarifele colectate erau deja expuse riscului de rambursare. De atunci, această sumă a continuat să crească pe fondul colectărilor realizate în continuare, ceea ce explică estimarea mai mare privind posibilele restituiri către importatori.